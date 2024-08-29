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АНАЛІТИКА

Обсяг виданих іпотечних кредитів впав до мінімуму від початку року, – НБУ

09:56 29.08.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Українські банки у червні 2024 року видали 607 іпотечних кредитів на загальну суму 1 млрд грн.

Це найменший показник з початку року, свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, яке проводить Національний банк (НБУ).

"Обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у червні 2024 року зменшився порівняно з попереднім місяцем (травнем 2024 року) на 41,5%, водночас він на 34,3% вищий за показник у червні минулого року", - зазначається у повідомленні.

Загалом про видачу нової іпотеки в червні повідомили 11 банків, більшість угод, як і раніше, укладалися на вторинному ринку нерухомості.

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в червні другий місяць поспіль залишилася на рівні 7,6% річних.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у червні видано:

* у Києві та Київській області (274 договори на загальну суму 517,8 млн грн, що становить 51% від загального обсягу);
* У Львівській області (29 договорів на 63 млн грн);
* у ️Дніпропетровській області (32 договори на 42 млн грн);
* У ️Вінницькій області (26 договорів на 41 млн грн).

"Рушієм іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування в межах програми "єОселя" (майже всі кредити у червні надано в межах цієї програми)", - зауважують у Нацбанку.

Як повідомлялося, за даними опитування НБУ, з початку року банки видали іпотечних кредитів:

* у травні - 976 іпотечних кредитів на загальну суму 1,74 млрд грн;
* у квітні - 1 031 іпотечний кредит на 1,75 млрд грн;
* у березні - 878 іпотечних кредитів на 1,4 млрд грн;
* у лютому - 783 іпотечних кредити на 1,3 млрд грн;
* у січні - 676 іпотечних кредитів на 1,1 млрд грн.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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