Мінфін на аукціонах ОВДП 27 серпня залучив до держбюджету 5,4 млрд грн

Міністерство фінансів 27 серпня 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до держбюджету 5,4 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму майже 5,4 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП:

* 572 млн грн під 14,65% з погашенням через 1,1 року;

* 624 млн грн під 15,44% з погашенням через 2 роки;

* 4,234 млрд грн під 16,38% з погашенням через 3,2 року.





Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 117* 118* 119 Код випуску облігацій Дорозміщення UA40002312К7 Дорозміщення UA4000231559 Дорозміщення UA4000232177 Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000 Кількість виставлених облігацій, шт. 2 000 000 4 000 000 4 000 000 Дата розміщення 27.08.2024 27.08.2024 27.08.2024 Дата оплати за придбані облігації 28.08.2024 28.08.2024 28.08.2024 Дата оплати відсотків 11.09.2024 11.12.2024 23.10.2024 Дата оплати відсотків 12.03.2025 11.06.2025 23.04.2025 Дата оплати відсотків 10.09.2025 10.12.2025 22.10.2025 Дата оплати відсотків 10.06.2026 22.04.2026 Дата оплати відсотків 21.10.2026 Дата оплати відсотків 21.04.2027 Дата оплати відсотків 20.10.2027 Розмір купонного платежу на одну облігацію 73.60 77.35 82.35 Номінальний рівень дохідності, % 14.72 15.47 16.47 Термін обігу (днів) 378 651 1 148 Дата погашення 10.09.2025 10.06.2026 20.10.2027 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 535 556 000 1 104 079 000 7 552 638 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 535 556 000 604 079 000 4 000 000 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 18 761 882 000 14 593 812 000 22 000 000 000 Кількість поданих заявок, шт. 14 15 23 Кількість задоволених заявок, шт. 14 14 23 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 14.65 15.60 16.50 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 14.60 15.40 16.29 Встановлена дохідність, % 14.65 15.45 16.49 Середньозважена дохідність, % 14.65 15.44 16.38 Надходження до бюджету 572 188 391.83 623 705 733.82 4 233 751 093.40

* - військові облігації