Мінфін на аукціонах ОВДП 27 серпня залучив до держбюджету 5,4 млрд грн

Міністерство фінансів 27 серпня 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до держбюджету 5,4 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму майже 5,4 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП:
* 572 млн грн під 14,65% з погашенням через 1,1 року;
* 624 млн грн під 15,44% з погашенням через 2 роки;
* 4,234 млрд грн під 16,38% з погашенням через 3,2 року.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|117*
|118*
|119
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA40002312К7
|Дорозміщення UA4000231559
|Дорозміщення UA4000232177
| Номінальна вартість
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 2 000 000
| 4 000 000
| 4 000 000
| Дата розміщення
| 27.08.2024
| 27.08.2024
| 27.08.2024
| Дата оплати за придбані облігації
| 28.08.2024
| 28.08.2024
| 28.08.2024
| Дата оплати відсотків
| 11.09.2024
| 11.12.2024
| 23.10.2024
| Дата оплати відсотків
| 12.03.2025
| 11.06.2025
| 23.04.2025
| Дата оплати відсотків
| 10.09.2025
| 10.12.2025
| 22.10.2025
| Дата оплати відсотків
|
| 10.06.2026
| 22.04.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 21.10.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 21.04.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 20.10.2027
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 73.60
| 77.35
| 82.35
| Номінальний рівень дохідності, %
| 14.72
| 15.47
| 16.47
|Термін обігу (днів)
| 378
| 651
| 1 148
| Дата погашення
| 10.09.2025
| 10.06.2026
| 20.10.2027
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 535 556 000
| 1 104 079 000
| 7 552 638 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 535 556 000
| 604 079 000
| 4 000 000 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 18 761 882 000
| 14 593 812 000
| 22 000 000 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 14
| 15
| 23
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 14
| 14
| 23
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 14.65
| 15.60
| 16.50
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 14.60
| 15.40
| 16.29
| Встановлена дохідність, %
| 14.65
| 15.45
| 16.49
| Середньозважена дохідність, %
| 14.65
| 15.44
| 16.38
|Надходження до бюджету
| 572 188 391.83
| 623 705 733.82
| 4 233 751 093.40
* - військові облігації