ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 22.08.24

У четвер долар торгується біля найнижчого рівня більш ніж за рік по відношенню до євро і фунта стерлінгів, оскільки ФРС зайняла «голубину позицію» і нові ознаки слабкості на ринку праці в США підтримали аргументацію на користь зниження процентних ставок.