Мінфін розмістив ОВДП на ₴3,7 мільярда

Міністерство фінансів України 20 серпня 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 3,695 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів у Телеграмі.

"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму майже 3,7 млрд гривень", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 528 млн грн під 14,65% з погашенням через 1,1 року; 5 млн грн під 15,41% з погашенням через 2 роки; 3 162 млн грн під 16,43% з погашенням через 3,2 року.



