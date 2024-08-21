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Мінфін розмістив ОВДП на ₴3,7 мільярда

23:05 20.08.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України 20 серпня 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 3,695 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів у Телеграмі.

"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму майже 3,7 млрд гривень", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 528 млн грн під 14,65% з погашенням через 1,1 року; 5 млн грн під 15,41% з погашенням через 2 роки; 3 162 млн грн під 16,43% з погашенням через 3,2 року.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону114*115*116
Код випуску облігацій Дорозміщення UA40002312K7 Дорозміщення UA4000231559* Дорозміщення UA4000232177
Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000
Кількість виставлених облігацій, шт. 3 000 000 4 000 000 3 000 000
Дата розміщення 20.08.2024 20.08.2024 20.08.2024
Дата оплати за придбані облігації 21.08.2024 21.08.2024 21.08.2024
Дата оплати відсотків 11.09.2024 11.12.2024 23.10.2024
Дата оплати відсотків 12.03.2025 11.06.2025 23.04.2025
Дата оплати відсотків 10.09.2025 10.12.2025 22.10.2025
Дата оплати відсотків  10.06.2026 22.04.2026
Дата оплати відсотків   21.10.2026
Дата оплати відсотків   21.04.2027
Дата оплати відсотків   20.10.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію 73.60 77.35 82.35
Номінальний рівень дохідності, % 14.72 15.47 16.47
Термін обігу (днів) 385 658 1 155
Дата погашення 10.09.2025 10.06.2026 20.10.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 495 308 000 1 004 683 000 7 970 320 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 495 308 000 4 683 000 3 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 18 226 326 000 13 989 733 000 18 000 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 13 7 26
Кількість задоволених заявок, шт. 13 6 26
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 14.65 15.70 16.50
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 14.55 15.40 16.39
Встановлена дохідність, % 14.65 15.45 16.50
Середньозважена дохідність, % 14.65 15.41 16.43
Надходження до бюджету527 757 396.294 823 231.113 161 983 201.83

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
 

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