Мінфін розмістив ОВДП на ₴3,7 мільярда

Міністерство фінансів України 20 серпня 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 3,695 млрд грн.
"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму майже 3,7 млрд гривень", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 528 млн грн під 14,65% з погашенням через 1,1 року; 5 млн грн під 15,41% з погашенням через 2 роки; 3 162 млн грн під 16,43% з погашенням через 3,2 року.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|114*
|115*
|116
|Код випуску облігацій
| Дорозміщення UA40002312K7
| Дорозміщення UA4000231559*
| Дорозміщення UA4000232177
| Номінальна вартість
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 3 000 000
| 4 000 000
| 3 000 000
| Дата розміщення
| 20.08.2024
| 20.08.2024
| 20.08.2024
| Дата оплати за придбані облігації
| 21.08.2024
| 21.08.2024
| 21.08.2024
| Дата оплати відсотків
| 11.09.2024
| 11.12.2024
| 23.10.2024
| Дата оплати відсотків
| 12.03.2025
| 11.06.2025
| 23.04.2025
| Дата оплати відсотків
| 10.09.2025
| 10.12.2025
| 22.10.2025
| Дата оплати відсотків
|
| 10.06.2026
| 22.04.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 21.10.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 21.04.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 20.10.2027
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 73.60
| 77.35
| 82.35
| Номінальний рівень дохідності, %
| 14.72
| 15.47
| 16.47
|Термін обігу (днів)
| 385
| 658
| 1 155
| Дата погашення
| 10.09.2025
| 10.06.2026
| 20.10.2027
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 495 308 000
| 1 004 683 000
| 7 970 320 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 495 308 000
| 4 683 000
| 3 000 000 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 18 226 326 000
| 13 989 733 000
| 18 000 000 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 13
| 7
| 26
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 13
| 6
| 26
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 14.65
| 15.70
| 16.50
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 14.55
| 15.40
| 16.39
| Встановлена дохідність, %
| 14.65
| 15.45
| 16.50
| Середньозважена дохідність, %
| 14.65
| 15.41
| 16.43
|Надходження до бюджету
|527 757 396.29
|4 823 231.11
|3 161 983 201.83
* - військові облігації
Дані: Мінфін України