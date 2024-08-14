ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 14.08.24
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 14 серпня 2024 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерезидентів
|01.08.23
|1469158.90
|691846.23
|559204.68
|119591.88
|2163.91
|45533.27
|50918.93
|01.09.23
|1470941.20
|690694.45
|558584.48
|122571.64
|2322.75
|48343.02
|48425.86
|02.10.23
|1479540.84
|690693.45
|573923.82
|117809.46
|1496.00
|48492.33
|47125.77
|01.11.23
|1514520.18
|690693.45
|599528.25
|126390.69
|1528.72
|48277.30
|48277.30
|01.12.23
|1539082.29
|689989.89
|622654.03
|129925.06
|2024.51
|50412.35
|44076.45
|01.01.24
|1585968.49
|689989.89
|658118.89
|138940.53
|2031.33
|53248.83
|43639.12
|01.02.24
|1599827.62
|687489.89
|661670.59
|146766.01
|2114.86
|57925.89
|43960.38
|01.03.24
|1596311.57
|682489.89
|668480.97
|143306.44
|2114.86
|56641.14
|43278.27
|01.04.24
|1615442.23
|680489.89
|679480.78
|153142.47
|1763.23
|58176.51
|42389.35
|01.05.24
|1641402.31
|677989.89
|698652.22
|159443.89
|1763.23
|62000.08
|41553.00
|03.06.24
|1634970.38
|677605.69
|692110.21
|163283.22
|1496.11
|63692.90
|36782.25
|01.07.24
|1640736.69
|677605.69
|712360.05
|158746.93
|539.00
|58446.88
|33038.14
|12.07.24
|1653928.50
|677605.69
|716715.95
|163065.76
|542.07
|61527.58
|34471.42
|15.07.24
|1654619.79
|677605.69
|717284.47
|163191.51
|542.07
|61738.00
|34258.05
|16.07.24
|165455.27
|677605.69
|717778.05
|163145.55
|542.07
|61839.17
|33644.74
|17.07.24
|165455.78
|677605.69
|718364.94
|163392.00
|542.07
|62177.64
|33373.43
|18.07.24
|1661077.12
|677605.69
|720142.90
|166911.52
|581.59
|62607.80
|33227.62
|19.07.24
|1660897.24
|677605.69
|720365.82
|166772.92
|581.59
|62690.87
|32880.34
|22.07.24
|1661040.81
|677605.69
|720441.89
|166670.48
|581.59
|62854.81
|32886.36
|23.07.24
|1660453.40
|677605.69
|729166.36
|166485.16
|581.59
|62815.14
|32799.45
|24.07.24
|1659981.44
|677605.69
|719797.26
|166526.27
|581.59
|62823.13
|32647.50
|25.07.24
|1661266.43
|677605.69
|720885.16
|166679.57
|626.43
|63062.61
|32406.97
|26.07.24
|1661193.63
|677605.69
|720997.26
|166631.52
|626.43
|63170.31
|32162.43
|29.07.24
|1660868.07
|677605.69
|720903.27
|166542.38
|626.43
|63222.75
|31967.55
|30.07.24
|1660554.52
|677605.69
|720645.35
|166464.46
|626.43
|63331.66
|31880.94
|31.07.24
|1660509.87
|677605.69
|720720.09
|166435.37
|626.43
|63501.82
|31620.47
|01.08.24
|1665786.27
|677605.69
|723315.83
|169407.70
|626.43
|63686.20
|31144.42
|02.08.24
|1670065.45
|677605.69
|726745.45
|169943.20
|626.43
|64137.45
|31007.24
|05.08.24
|1670504.29
|677605.69
|726685.26
|170283.35
|626.43
|64396.09
|30907.47
|06.08.24
|1670791.48
|677605.69
|726717.99
|170978.04
|626.43
|64597.35
|30265.98
|07.08.24
|1670055.48
|677605.69
|726427.52
|170885.16
|626.43
|64593.42
|29917.25
|08.08.24
|1662135.56
|677605.69
|720555.42
|169523.56
|631.06
|64483.21
|29336.61
|09.08.24
|1662189.88
|677605.69
|720007.30
|169633.92
|631.06
|64668.03
|29643.87
|12.08.24
|1662623.77
|677605.69
|719963.63
|169959.91
|631.06
|64969.58
|29493.90
|13.08.24
|1663276.65
|677605.69
|720888.07
|169608.58
|631.06
|65324.56
|29218.69
|14.08.24
|1663532.56
|677605.69
|720503.98
|170147.75
|631.06
|65549.36
|29094.72
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на 14 серпня - 41,3464 грн.