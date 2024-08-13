Мінфіну вдалося знизити ставку 3-річних ОВДП лише на 4 б.п.

Найбільший попит на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок був на найбільш "довгі" папери з погашенням у жовтні 2027 року, напередодні занесені Нацбанком до переліку "резервних": він становив 8,68 млрд грн за зниженої вдвічі - до 5 млрд грн - пропозиції (тут і далі за номіналом).
Як ідеться в повідомленні Мінфіну, це дало змогу опустити середньозважену ставку до 16,43% із 16,47% річних тижнем раніше, хоча ставка відсікання залишилася на колишньому рівні - 16,5% річних.
Щодо двох інших аукціонів, то при збереженні пропозиції по 4 млрд грн на кожному з них попит змінився дзеркально до аукціонів тижневої давності: на 13-міс. папери він зріс з 0,2 млрд грн до 2,11 млрд грн, тоді як на 22-міс. упав із 2,06 млрд грн до 0,02 млрд грн.
Водночас Мінфіну вдалося знизити ставку відсікання 22-міс. облігацій з 15,5% до 15,45%, а середньозважену з 15,5% до 15,43%, тоді як за "короткими" паперами ставка відсікання залишилася 14,65%, а середньозважена навіть трохи піднялася - з 14,63% до 14,65% річних.
Сумарно Мінфін на аукціонах цього вівторка залучив 7,2 млрд грн за попиту 10,82 млрд грн, тоді як тиждень тому - 12,78 млрд грн за попиту 12,91 млрд грн. Однак якщо минулого тижня Мінфін погасив випуск ОВДП на 20 млрд грн, то цього тижня виплати були відсутні.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|111*
|112*
|113
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA40002312К7
|Дорозміщення UA4000231559
|Дорозміщення UA4000232177
| Номінальна вартість
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 4 000 000
| 4 000 000
| 5 000 000
| Дата розміщення
| 13.08.2024
| 13.08.2024
| 13.08.2024
| Дата оплати за придбані облігації
| 14.08.2024
| 14.08.2024
| 14.08.2024
| Дата оплати відсотків
| 11.09.2024
| 11.12.2024
| 23.10.2024
| Дата оплати відсотків
| 12.03.2025
| 11.06.2025
| 23.04.2025
| Дата оплати відсотків
| 10.09.2025
| 10.12.2025
| 22.10.2025
| Дата оплати відсотків
|
| 10.06.2026
| 22.04.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 21.10.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 21.04.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 20.10.2027
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 73.60
| 77.35
| 82.35
| Номінальний рівень дохідності, %
| 14.72
| 15.47
| 16.47
|Термін обігу (днів)
| 392
| 665
| 1 162
| Дата погашення
| 10.09.2025
| 10.06.2026
| 20.10.2027
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 2 112 949 000
| 22 973 000
| 8 684 799 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 1 812 949 000
| 22 973 000
| 5 000 000 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 17 731 018 000
| 13 985 050 000
| 15 000 000 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 18
| 13
| 27
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 17
| 13
| 27
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 14.94
| 15.45
| 16.50
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 14.55
| 15.40
| 16.29
| Встановлена дохідність, %
| 14.65
| 15.45
| 16.50
| Середньозважена дохідність, %
| 14.65
| 15.43
| 16.43
|Надходження до бюджету
| 1 926 461 992.72
| 23 587 213.17
| 5 254 491 524.73
* - військові облігації
Дані: Мінфін України