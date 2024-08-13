Мінфіну вдалося знизити ставку 3-річних ОВДП лише на 4 б.п.

Найбільший попит на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок був на найбільш "довгі" папери з погашенням у жовтні 2027 року, напередодні занесені Нацбанком до переліку "резервних": він становив 8,68 млрд грн за зниженої вдвічі - до 5 млрд грн - пропозиції (тут і далі за номіналом).

Як ідеться в повідомленні Мінфіну, це дало змогу опустити середньозважену ставку до 16,43% із 16,47% річних тижнем раніше, хоча ставка відсікання залишилася на колишньому рівні - 16,5% річних.

Щодо двох інших аукціонів, то при збереженні пропозиції по 4 млрд грн на кожному з них попит змінився дзеркально до аукціонів тижневої давності: на 13-міс. папери він зріс з 0,2 млрд грн до 2,11 млрд грн, тоді як на 22-міс. упав із 2,06 млрд грн до 0,02 млрд грн.

Водночас Мінфіну вдалося знизити ставку відсікання 22-міс. облігацій з 15,5% до 15,45%, а середньозважену з 15,5% до 15,43%, тоді як за "короткими" паперами ставка відсікання залишилася 14,65%, а середньозважена навіть трохи піднялася - з 14,63% до 14,65% річних.

Сумарно Мінфін на аукціонах цього вівторка залучив 7,2 млрд грн за попиту 10,82 млрд грн, тоді як тиждень тому - 12,78 млрд грн за попиту 12,91 млрд грн. Однак якщо минулого тижня Мінфін погасив випуск ОВДП на 20 млрд грн, то цього тижня виплати були відсутні.



