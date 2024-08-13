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Мінфіну вдалося знизити ставку 3-річних ОВДП лише на 4 б.п.

18:22 13.08.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Найбільший попит на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок був на найбільш "довгі" папери з погашенням у жовтні 2027 року, напередодні занесені Нацбанком до переліку "резервних": він становив 8,68 млрд грн за зниженої вдвічі - до 5 млрд грн - пропозиції (тут і далі за номіналом).

Як ідеться в повідомленні Мінфіну, це дало змогу опустити середньозважену ставку до 16,43% із 16,47% річних тижнем раніше, хоча ставка відсікання залишилася на колишньому рівні - 16,5% річних.

Щодо двох інших аукціонів, то при збереженні пропозиції по 4 млрд грн на кожному з них попит змінився дзеркально до аукціонів тижневої давності: на 13-міс. папери він зріс з 0,2 млрд грн до 2,11 млрд грн, тоді як на 22-міс. упав із 2,06 млрд грн до 0,02 млрд грн.

Водночас Мінфіну вдалося знизити ставку відсікання 22-міс. облігацій з 15,5% до 15,45%, а середньозважену з 15,5% до 15,43%, тоді як за "короткими" паперами ставка відсікання залишилася 14,65%, а середньозважена навіть трохи піднялася - з 14,63% до 14,65% річних.

Сумарно Мінфін на аукціонах цього вівторка залучив 7,2 млрд грн за попиту 10,82 млрд грн, тоді як тиждень тому - 12,78 млрд грн за попиту 12,91 млрд грн. Однак якщо минулого тижня Мінфін погасив випуск ОВДП на 20 млрд грн, то цього тижня виплати були відсутні.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону111*112*113
Код випуску облігацій Дорозміщення UA40002312К7Дорозміщення UA4000231559Дорозміщення UA4000232177
Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000
Кількість виставлених облігацій, шт. 4 000 000 4 000 000 5 000 000
Дата розміщення 13.08.2024 13.08.2024 13.08.2024
Дата оплати за придбані облігації 14.08.2024 14.08.2024 14.08.2024
Дата оплати відсотків 11.09.2024 11.12.2024 23.10.2024
Дата оплати відсотків 12.03.2025 11.06.2025 23.04.2025
Дата оплати відсотків 10.09.2025 10.12.2025 22.10.2025
Дата оплати відсотків  10.06.2026 22.04.2026
Дата оплати відсотків   21.10.2026
Дата оплати відсотків   21.04.2027
Дата оплати відсотків   20.10.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію 73.60 77.35 82.35
Номінальний рівень дохідності, % 14.72 15.47 16.47
Термін обігу (днів) 392 665 1 162
Дата погашення 10.09.2025 10.06.2026 20.10.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 2 112 949 000 22 973 000 8 684 799 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 812 949 000 22 973 000 5 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 17 731 018 000 13 985 050 000 15 000 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 18 13 27
Кількість задоволених заявок, шт. 17 13 27
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 14.94 15.45 16.50
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 14.55 15.40 16.29
Встановлена дохідність, % 14.65 15.45 16.50
Середньозважена дохідність, % 14.65 15.43 16.43
Надходження до бюджету 1 926 461 992.72 23 587 213.17 5 254 491 524.73

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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