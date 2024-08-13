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АНАЛІТИКА

Кабмін зменшив до 10% перший внесок за іпотекою за програмою «єОселя» для громадян до 25 років - Шмигаль

13:33 13.08.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Кабінет Міністрів зменшив перший внесок за іпотекою за програмою "єОселя" до 10% для громадян до 25 років включно, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Учора Україна відзначила День молоді. Президент України Володимир Зеленський оголосив пакет додаткової підтримки, розрахований саме на молодих українців. На виконання доручення президента оперативно ухвалюємо зміни до програми "єОселя". Йдеться про зменшення першого внеску за іпотекою до 10% для громадян до 25 років включно", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, загалом уже понад 12 тис. українських родин скористалися цією програмою, зокрема військовослужбовці, правоохоронці, освітяни, медики, науковці.

"Очікуємо, що тепер і частка молоді серед користувачів програми зростатиме. У молодих родин будуть більші можливості для купівлі нерухомості та забезпечення власного добробуту", - підсумував він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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