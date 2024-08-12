НБУ оновив список бенчмарк-ОВДП для банків

Національний банк актуалізував перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (бенчмарк-ОВДП), завдяки яким банки можуть покривати частину обсягу обов'язкових резервів. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

З січня минулого року банки отримали можливість зараховувати певний перелік бенчмарк-ОВДП на покриття до 50% обсягу обов'язкових резервів.

Так, з 11 серпня 2024 року з переліку бенчмарк-ОВДП виключено ОВДП з ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000227045 з огляду на його планове погашення 7 серпня 2024 року в повному обсязі.

До переліку бенчмарк-ОВДП додано ОВДП з ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000232177, перше розміщення якого Міністерство фінансів провело 6 серпня 2024 року.

Список бенчмарк-ОВДП визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів. З 11 серпня 2024 року він містить одинадцять випусків цінних паперів, а саме: UA4000227094, UA4000227102, UA4000227185, UA4000227193, UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811, UA4000229116 та новий UA4000232177.

Довідка

Обов'язкові резерви - один з інструментів центральних банків. Банк зобов'язаний зарезервувати на своєму кореспондентському рахунку в центральному банку певний відсоток від його зобов'язань (норматив резервування) та частку обов'язкових резервів, яку покриває коштом бенчмарк-ОВДП. Це дозволяє згладжувати непередбачувані коливання ліквідності, водночас забезпечуючи ефективне застосування інструменту за прямим призначенням - обмеження частини вільної ліквідності банківської системи.