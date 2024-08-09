Фінансові новини
- |
- 09.08.24
- |
- 23:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В ПриватБанку і Ощадбанку назвали кількість відмов за програмою «єОселя»
Іпотеку під 3% чи 7% через державну програму "єОселя", яка стартувала в жовтні 2022 року, вдається отримати далеко не всім охочим.
У коментарі LIGA.net керівник департаменту заставного кредитування державного ПриватБанку Владислав Корольов розповів, що на кредит за програмою "єОселя" щомісячно у банк надходить більш ніж 9000 заявок. Із них - попередньо позитивно ухвалених рішень близько 52%.
"Для прийняття рішення банк цікавить платоспроможність клієнта та кредитне навантаження, а поточна кредитна історія має безпосередній вплив на рішення. Клієнт, що мав виходи на прострочення за попередніми кредитами або ж прострочення на момент подачі заявки, не може бути прокредитований, не закривши поточні заборгованості", - говорить Владислав Корольов.
У державному Ощадбанку LIGA.net розповіли, що статистично два запити з трьох, що надходять до них на розгляд, задовольняються, і банк видає іпотечний кредит.
"Найчастіші причини відмови - негативна кредитна історія та недостатній дохід. Проте фахівці Ощадбанку індивідуально працюють із кожним запитом, адже ми прагнемо допомогти вирішити житлові проблеми якнайбільшої кількості українців", - зазначають у пресслужбі Ощаду.
Загалом банками-учасниками програми "єОселя" за перше півріччя поточного року видано 5505 кредитів на 9,4 млрд гривень.
У минулому, 2023 році, було видано 5855 кредитів на 8,8 млрд грн всіма банками-учасниками програми.
Найбільшу кількість кредитів за програмою "єОселя" банки видають для Києва та Київської області. На столичний регіон припадає понад 45% позик.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|БЕБ повідомило про нові підозри Коломойському на 5,3 млрд грн
|Реструктуризація держборгу: Україна оголосила пропозицію обміну єврооблігацій
|Директор НАБУ: Службове розслідування щодо витоку інформації з Бюро встановило порушення, матеріали розгляне дисциплінарна комісія
|На банкнотах України з'явиться гасло «Слава Україні! Героям слава!» - НБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|З фінансового ринку за місяць пішли одразу 27 компаній, – НБУ
|В ПриватБанку і Ощадбанку назвали кількість відмов за програмою «єОселя»
|На банкнотах України з'явиться гасло «Слава Україні! Героям слава!» - НБУ
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,0683 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 09.08.24
|Азійські акції зростають на фоні зменшення побоювань щодо рецесії та позитивної інфляції в Китаї
Бізнес
|Збір даних для ШІ Grok вивів компанію X Ілона Маска на лаву підсудних у Євросоюзі
|AMD анонсувала нові процесори Ryzen, потужніші та дешевші за попереднє покоління
|Nissan створив фарбу, що зберігає авто в прохолоді — на 5℃ менше всередині та на 12℃ ззовні
|Google збирається впровадити функцію «Час навчання» на більшій кількості пристроїв Android
|Chevrolet Corvette ZR1 дебютував із понад 1000 к.с.
|Українські технологічні стартапи залучили €2 мільйони інвестицій від Seeds of Bravery
|«Я хотів миру, але це війна». Маск подає до суду на рекламодавців, які залишили X/Twitter — торік він привселюдно їх послав