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АНАЛІТИКА

В ПриватБанку і Ощадбанку назвали кількість відмов за програмою «єОселя»

22:15 09.08.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Іпотеку під 3% чи 7% через державну програму "єОселя", яка стартувала в жовтні 2022 року, вдається отримати далеко не всім охочим.

У коментарі LIGA.net керівник департаменту заставного кредитування державного ПриватБанку Владислав Корольов розповів, що на кредит за програмою "єОселя" щомісячно у банк надходить більш ніж 9000 заявок. Із них - попередньо позитивно ухвалених рішень близько 52%.

"Для прийняття рішення банк цікавить платоспроможність клієнта та кредитне навантаження, а поточна кредитна історія має безпосередній вплив на рішення. Клієнт, що мав виходи на прострочення за попередніми кредитами або ж прострочення на момент подачі заявки, не може бути прокредитований, не закривши поточні заборгованості", - говорить Владислав Корольов.

У державному Ощадбанку LIGA.net розповіли, що статистично два запити з трьох, що надходять до них на розгляд, задовольняються, і банк видає іпотечний кредит.

"Найчастіші причини відмови - негативна кредитна історія та недостатній дохід. Проте фахівці Ощадбанку індивідуально працюють із кожним запитом, адже ми прагнемо допомогти вирішити житлові проблеми якнайбільшої кількості українців", - зазначають у пресслужбі Ощаду.

Загалом банками-учасниками програми "єОселя" за перше півріччя поточного року видано 5505 кредитів на 9,4 млрд гривень.

У минулому, 2023 році, було видано 5855 кредитів на 8,8 млрд грн всіма банками-учасниками програми.

Найбільшу кількість кредитів за програмою "єОселя" банки видають для Києва та Київської області. На столичний регіон припадає понад 45% позик.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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