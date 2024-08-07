Долар США слабко зміцнюється до євро, впевнено дорожчає до єни

Долар США несуттєво зміцнюється до євро на торгах у середу, упевнено дорожчає в парі з єною і дешевшає до фунта стерлінгів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,2%, ширший WSJ Dollar Index - 0,27%.

Побоювання трейдерів, пов'язані з можливістю екстреного зниження базової процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС), зійшли нанівець завдяки позитивним статданим щодо економіки США, а також заявам представників американського ЦБ.

У понеділок DXY впав до мінімуму за сім місяців на тлі обвалу світових ринків, що спричинили побоювання, що ФРС може провести додаткове засідання цього тижня для зниження ставки.

"Ризики для американської економіки, звісно, посилилися, з огляду на слабкі липневі дані з ринку праці, так само, як і ризики більш швидкого та потужнішого зниження ставки Федрезервом у разі, якщо подальша статистика підтвердить проблеми", - каже валютний аналітик Commerzbank Антьє Префке.

"Однак "кризовий стан", у якому ринки були в понеділок, виявився недоречним, і інвестори тепер усвідомлюють це", - наводить слова експерта The Wall Street Journal.

У вівторок головний виконавчий директор Goldman Sachs Group Inc. Девід Соломон заявив, що не очікує зниження ставки ФРС раніше вересня.

Проте тепер ринок очікує зменшення ставки у вересні на 50 базисних пунктів (б.п.), а не на 25 б.п., як це було раніше.

Пара євро/долар за даними на 15:00 кв торгується на рівні $1,0927 порівняно з $1,0932 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта стерлінгів до долара становить $1,2729 порівняно з $1,2691 на закриття попередньої сесії.

Курс долара щодо єни підскочив до 146,97 єни з 144,33 ГРєни за підсумками торгів у вівторок.

Заступник голови Банку Японії Шинічі Учіда, який виступав у середу на заході для бізнесу, заявив, що, незважаючи на нещодавнє підвищення ставки регулятором, політика ЦБ залишається дуже м'якою.

Саме підйом ставки японським ЦБ запустив процес коригування угод carry trade, який зі свого боку спровокував обвал ринку акцій країни, зазначає Trading Economics.

"Я вважаю, що Банку Японії слід зберігати м'яку політику з поточним рівнем ставки в осяжному майбутньому", - сказав Учіда.