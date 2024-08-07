Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США слабко зміцнюється до євро, впевнено дорожчає до єни

15:51 07.08.2024 |

Фінанси

 

Долар США несуттєво зміцнюється до євро на торгах у середу, упевнено дорожчає в парі з єною і дешевшає до фунта стерлінгів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,2%, ширший WSJ Dollar Index - 0,27%.

Побоювання трейдерів, пов'язані з можливістю екстреного зниження базової процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС), зійшли нанівець завдяки позитивним статданим щодо економіки США, а також заявам представників американського ЦБ.

У понеділок DXY впав до мінімуму за сім місяців на тлі обвалу світових ринків, що спричинили побоювання, що ФРС може провести додаткове засідання цього тижня для зниження ставки.

"Ризики для американської економіки, звісно, посилилися, з огляду на слабкі липневі дані з ринку праці, так само, як і ризики більш швидкого та потужнішого зниження ставки Федрезервом у разі, якщо подальша статистика підтвердить проблеми", - каже валютний аналітик Commerzbank Антьє Префке.

"Однак "кризовий стан", у якому ринки були в понеділок, виявився недоречним, і інвестори тепер усвідомлюють це", - наводить слова експерта The Wall Street Journal.

У вівторок головний виконавчий директор Goldman Sachs Group Inc. Девід Соломон заявив, що не очікує зниження ставки ФРС раніше вересня.

Проте тепер ринок очікує зменшення ставки у вересні на 50 базисних пунктів (б.п.), а не на 25 б.п., як це було раніше.

Пара євро/долар за даними на 15:00 кв торгується на рівні $1,0927 порівняно з $1,0932 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта стерлінгів до долара становить $1,2729 порівняно з $1,2691 на закриття попередньої сесії.

Курс долара щодо єни підскочив до 146,97 єни з 144,33 ГРєни за підсумками торгів у вівторок.

Заступник голови Банку Японії Шинічі Учіда, який виступав у середу на заході для бізнесу, заявив, що, незважаючи на нещодавнє підвищення ставки регулятором, політика ЦБ залишається дуже м'якою.

Саме підйом ставки японським ЦБ запустив процес коригування угод carry trade, який зі свого боку спровокував обвал ринку акцій країни, зазначає Trading Economics.

"Я вважаю, що Банку Японії слід зберігати м'яку політику з поточним рівнем ставки в осяжному майбутньому", - сказав Учіда.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,9847
  0,0534
 0,13
EUR
 1
 44,7676
  0,0255
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7464  0,09 0,22 41,3611  0,09 0,22
EUR 44,5164  0,17 0,38 45,2832  0,20 0,44

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9750  0,09 0,21 40,9950  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес