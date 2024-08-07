Єна падає, оскільки Банк Японії натякає на відсутність підвищення ставок, поки ринки волатильні

Єна впала в середу після того, як представник Банку Японії применшив шанси на підвищення ставки в найближчому майбутньому, що стало новим поворотом на тижні, який розпочався з масових рухів, викликаних побоюваннями рецесії в США і згортанням популярних операцій з купівлі-продажу валюти.

Востаннє ієна впала більш ніж на 2% до 147,69 за долар, досягнувши сесійного мінімуму 147,935 після коментарів заступника голови Банку Японії Шінічі Учіда. Востаннє єна падала більш ніж на 2% у березні 2020 року.

"Оскільки ми спостерігаємо різку волатильність на внутрішніх і зовнішніх фінансових ринках, необхідно поки що підтримувати поточні рівні пом'якшення монетарної політики", - сказав Учіда. Його зауваження контрастують з яструбиними коментарями голови Банку Японії Кадзуо Уеда, які він зробив минулого тижня, коли Банк Японії несподівано підвищив процентні ставки.

"Я не можу зрозуміти, навіщо їм потрібно було говорити, що вони не будуть підвищувати ставки в турбулентні часи, якщо, звичайно, мета не полягає в тому, щоб дати зрозуміти, що вони більше не будуть підвищувати ставки і послабити єну, яку вони щойно зміцнили", - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.

Підвищення ставки Банком Японії минулого тижня разом з інтервенціями з Токіо на початку липня змусило інвесторів відмовитися від колись популярних операцій carry trade, в яких трейдери позичають ієну за низькими ставками, щоб інвестувати в доларові активи з метою отримання більшої прибутковості.

Це призвело до того, що в понеділок єна досягла семимісячного максимуму в 141,675 за долар, порівняно з 38-річним мінімумом в 161,96, на якому вона перебувала на початку липня.

Але коментарі Учіда все ще можуть підтримати торгівлю на пониження, кажуть інвестори, навіть при наявності більшого простору для розгортання торгів.

"Учіда врятував carry trade - поки що", - сказав Ронг Рен Го, портфельний менеджер в команді по роботі з цінними паперами з фіксованим доходом в Eastspring Investments.

"Є й інші рухомі елементи, але так, політика Японії є одним з важливих рухомих елементів загальної структури ризиків на ринку. Іншими важливими факторами є економічні дані США, які, в свою чергу, впливають на траєкторію політики ФРС".

За словами стратегів JP Morgan, коливання позицій по ієні, що спостерігалися протягом останнього місяця, були одними з найбільших за всю історію, а їхні моделі показують, що станом на 6 серпня 65% шортів по єні були покриті.

Волатильність на ринку цього тижня посилили м'якший, ніж очікувалося, звіт по зайнятості в США, а також розчаровуюча звітність великих технологічних компаній, що викликало глобальний розпродаж ризикованих активів на тлі побоювань інвесторів, що економіка США рухається до рецесії.

Трейдери також скоригували свої очікування від Федеральної резервної системи в цьому році після звіту про створення нових робочих місць минулого тижня: до кінця року очікується пом'якшення монетарної політики майже на 105 базисних пунктів.

За даними CME FedWatch Tool, ймовірність того, що ФРС знизить ставку на 50 б.п. у вересні, становить 70%, порівняно з 85% днем раніше, причому найбільші брокерські компанії також очікують значного зниження ставки на наступному засіданні.

Деякі аналітики, однак, очікують, що ФРС займе виважену позицію.

"Я вважаю, що ФРС робить те, що робить, вона хоче отримати підтвердження тенденції з декількох точок даних ... перш ніж робити висновки", - сказала Анінда Мітра, керівник макроекономічної та інвестиційної стратегії в Азії в інвестиційному інституті BNY Advisors.

"У той час як ринок подивився на один друк NFP ... і зробив висновок про необхідність зниження ставки", - сказала Мітра, посилаючись на дані про зайнятість минулого тижня.

У середу курс євро трохи знизився до $1,0916, в той час як фунт стерлінгів коштував $1,27135, що недалеко від п'ятитижневого мінімуму, досягнутого на попередній сесії.

Індекс долара США, який вимірює курс валюти по відношенню до шести конкурентів, виріс на 0,27% до 103,26, ще більше віддалившись від семимісячного мінімуму в 102,15, якого він досяг в понеділок.

В інших валютах австралійський долар виріс на 0,61% до $0,65585, через день після того, як центральний банк виключив можливість зниження процентної ставки цього року, заявивши, що базова інфляція буде знижуватися повільно.

В останні дні австралійський долар зазнав труднощів, опустившись до восьмимісячного мінімуму в понеділок після обвалу на світових ринках, але наступного дня після коментарів Банку Японії він знову піднявся.

Новозеландський долар виріс на 0,98% до $0,60125 після сильних даних по зайнятості.