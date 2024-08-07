Мінфін продав нові ОВДП за жовтень-2027 відразу на 10,5 млрд грн під 16,5%

Основною подією аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок став продаж нових паперів із погашенням у жовтні 2027 року відразу на 10,47 млрд грн за ставкою 16,5% річних.
Мінфін підвищив пропозицію на цьому аукціоні вдвічі - до 10 млрд грн (тут і далі за номіналом ІФ-У) і отримав 19 заявок на загальну суму 10,65 млрд грн, тоді як у два попередні тижні із погашенням у лютому 2028 року на купівлю облігацій поступало 7- 10 заявок на суму загалом 29-30 млн грн.
Такі характеристики дозволяють припустити, що в аукціоні за домовленістю брали участь державні банки, що також може пояснити зниження ставок з 16,8% з ОВДП лютого-2028, яка трималася з середини червня.
Діапазон ставок у заявках склав від 16,2% до 16,7%, однак середньозважена дохідність 16,47% вказує на те, що більшість заявок було подано за ставкою 16,5%.
Щодо інших аукціонів, то ставки за річними і дворічними паперами залишилися на рівні відповідно 14,65% і 15,5% річних. Водночас попит на короткі облігації впав до 0,2 млрд грн із 3,1 млрд грн тиждень тому, тоді як на дворічні він скоротився незначно - до 2,1 млрд грн з 2,2 млрд грн.
Сумарно Мінфіну вдалося залучити на аукціонах у вівторок 12,78 млрд грн порівняно з 5,58 млрд грн неділі тому.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|108*
|109*
|110
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA40002312К7
|Дорозміщення UA4000231559
|Первинне розміщення UA4000232177
| Номінальна вартість
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 4 000 000
| 4 000 000
| 10 000 000
| Дата розміщення
| 06.08.2024
| 06.08.2024
| 06.08.2024
| Дата оплати за придбані облігації
| 07.08.2024
| 07.08.2024
| 07.08.2024
| Дата оплати відсотків
| 11.09.2024
| 11.12.2024
| 23.10.2024
| Дата оплати відсотків
| 12.03.2025
| 11.06.2025
| 23.04.2025
| Дата оплати відсотків
| 10.09.2025
| 10.12.2025
| 22.10.2025
| Дата оплати відсотків
|
| 10.06.2026
| 22.04.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 21.10.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 21.04.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 20.10.2027
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 73.60
| 77.35
| -
| Номінальний рівень дохідності, %
| 14.72
| 15.47
| 16.47
|Термін обігу (днів)
| 399
| 672
| 1 169
| Дата погашення
| 10.09.2025
| 10.06.2026
| 20.10.2027
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 198 496 000
| 2 059 828 000
| 10 647 473 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 198 496 000
| 2 059 828 000
| 10 000 000 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 15 918 069 000
| 13 962 077 000
| 10 000 000 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 18
| 17
| 19
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 18
| 17
| 18
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 14.65
| 15.50
| 16.70
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 14.60
| 15.30
| 16.20
| Встановлена дохідність, %
| 14.65
| 15.50
| 16.50
| Середньозважена дохідність, %
| 14.63
| 15.50
| 16.47
|Надходження до бюджету
| 210 390 079.97
| 2 106 642 385.16
| 10 466 773 636.16
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Раніше у вівторок Мінфін повідомив, що український бізнес і громадяни в липні збільшили інвестиції в державні облігації відповідно на 10,6 млрд грн і 5,2 млрд грн за загального обсягу продажу ОВДП 38 млрд грн: 26,4 млрд грн і $285,7 млн .
За даними емітента, на 1 серпня в обігу перебували ОВДП на понад 1,67 трлн грн. Найбільша частка була у комерційних банків - 43,4% і НБУ - 40,7%. Частка юридичних і фізичних осіб збільшилася порівняно з червнем і склала 10,2% (+0,5%) і 3,8% (+0,2%) відповідно, тоді як частка нерезидентів - 1,9%, а територіальних громад - 0,04%.
Загалом за січень-липень 2024 року від розміщення ОВДП на аукціонах Мінфін залучив 289,3 млрд грн в еквіваленті.