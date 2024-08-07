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Мінфін продав нові ОВДП за жовтень-2027 відразу на 10,5 млрд грн під 16,5%

22:51 06.08.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Основною подією аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок став продаж нових паперів із погашенням у жовтні 2027 року відразу на 10,47 млрд грн за ставкою 16,5% річних.

Мінфін підвищив пропозицію на цьому аукціоні вдвічі - до 10 млрд грн (тут і далі за номіналом ІФ-У) і отримав 19 заявок на загальну суму 10,65 млрд грн, тоді як у два попередні тижні із погашенням у лютому 2028 року на купівлю облігацій поступало 7- 10 заявок на суму загалом 29-30 млн грн.

Такі характеристики дозволяють припустити, що в аукціоні за домовленістю брали участь державні банки, що також може пояснити зниження ставок з 16,8% з ОВДП лютого-2028, яка трималася з середини червня.

Діапазон ставок у заявках склав від 16,2% до 16,7%, однак середньозважена дохідність 16,47% вказує на те, що більшість заявок було подано за ставкою 16,5%.

Щодо інших аукціонів, то ставки за річними і дворічними паперами залишилися на рівні відповідно 14,65% і 15,5% річних. Водночас попит на короткі облігації впав до 0,2 млрд грн із 3,1 млрд грн тиждень тому, тоді як на дворічні він скоротився незначно - до 2,1 млрд грн з 2,2 млрд грн.

Сумарно Мінфіну вдалося залучити на аукціонах у вівторок 12,78 млрд грн порівняно з 5,58 млрд грн неділі тому.

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону108*109*110
Код випуску облігацій Дорозміщення UA40002312К7Дорозміщення UA4000231559Первинне розміщення UA4000232177
Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000
Кількість виставлених облігацій, шт. 4 000 000 4 000 000 10 000 000
Дата розміщення 06.08.2024 06.08.2024 06.08.2024
Дата оплати за придбані облігації 07.08.2024 07.08.2024 07.08.2024
Дата оплати відсотків 11.09.2024 11.12.2024 23.10.2024
Дата оплати відсотків 12.03.2025 11.06.2025 23.04.2025
Дата оплати відсотків 10.09.2025 10.12.2025 22.10.2025
Дата оплати відсотків  10.06.2026 22.04.2026
Дата оплати відсотків   21.10.2026
Дата оплати відсотків   21.04.2027
Дата оплати відсотків   20.10.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію 73.60 77.35  -
Номінальний рівень дохідності, % 14.72 15.47 16.47
Термін обігу (днів) 399 672 1 169
Дата погашення 10.09.2025 10.06.2026 20.10.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 198 496 000 2 059 828 000 10 647 473 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 198 496 000 2 059 828 000 10 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 15 918 069 000 13 962 077 000 10 000 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 18 17 19
Кількість задоволених заявок, шт. 18 17 18
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 14.65 15.50 16.70
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 14.60 15.30 16.20
Встановлена дохідність, % 14.65 15.50 16.50
Середньозважена дохідність, % 14.63 15.50 16.47
Надходження до бюджету 210 390 079.97 2 106 642 385.16 10 466 773 636.16

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Раніше у вівторок Мінфін повідомив, що український бізнес і громадяни в липні збільшили інвестиції в державні облігації відповідно на 10,6 млрд грн і 5,2 млрд грн за загального обсягу продажу ОВДП 38 млрд грн: 26,4 млрд грн і $285,7 млн .

За даними емітента, на 1 серпня в обігу перебували ОВДП на понад 1,67 трлн грн. Найбільша частка була у комерційних банків - 43,4% і НБУ - 40,7%. Частка юридичних і фізичних осіб збільшилася порівняно з червнем і склала 10,2% (+0,5%) і 3,8% (+0,2%) відповідно, тоді як частка нерезидентів - 1,9%, а територіальних громад - 0,04%.

Загалом за січень-липень 2024 року від розміщення ОВДП на аукціонах Мінфін залучив 289,3 млрд грн в еквіваленті.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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