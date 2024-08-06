Nasdaq, S&P 500 впали на 3% кожен на тлі побоювань рецесії в США. Акції Apple різко подешевшали

Американські фондові індекси завершили понеділок різким падінням: Nasdaq та S&P 500 впали щонайменше на 3% кожен, оскільки ринок продовжив розпродаж минулого тижня на тлі побоювань щодо рецесії в США, а акції Apple різко подешевшали на новинах про те, що великий інвестор скоротив свою частку в компанії.

Усі три основні індекси зафіксували найбільше триденне падіння з червня 2022 року, а Nasdaq та S&P 500 закрилися на найнижчих рівнях з початку травня.

Побоювання рецесії сколихнули світові ринки і змусили інвесторів виходити з ризикованих активів після слабких економічних даних минулого тижня, в тому числі п'ятничного слабкого звіту про зайнятість у США.

Інвестори стурбовані тим, що економіка втрачає темпи швидше, ніж очікувалося, і що Федеральна резервна система помилилася, залишивши процентні ставки незмінними на своєму останньому засіданні.

Акції Apple впали на 4,8% після того, як Berkshire Hathaway вдвічі скоротив свою частку в компанії-виробнику iPhone. Інвестор-мільярдер Уоррен Баффет також дозволив готівковим коштам Berkshire злетіти до 277 мільярдів доларів.

Акції Nvidia, Microsoft і Alphabet також знизилися, а індекс волатильності Cboe, "вимірювач страху" на Уолл-стріт, досяг найвищого рівня закриття з 28 жовтня 2020 року. Всі 11 секторів S&P 500 впали, на чолі зі зниженням в технологічному секторі.

Президент ФРБ Чикаго Остін Гулсбі применшив побоювання щодо рецесії, але сказав, що чиновники ФРС повинні бути в курсі змін у навколишньому середовищі, щоб уникнути надмірного обмеження процентних ставок.

"Сьогодні ми спостерігаємо розпродаж як продовження занепокоєння, яке відчувалося минулого тижня", - сказав Невілл Джавері, портфельний менеджер і голова команди Empiric LT Equity в Allspring у Вашингтоні.

Це "почалося з даних про зайнятість минулого тижня, і це явно призвело до переконання, що ФРС повинна почати діяти більш проактивно щодо того, куди рухається рівень безробіття", - сказав він.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 1 033,99 пункти, або на 2,6%, до 38 703,27, S&P 500 втратив 160,23 пункти, або 3,00%, до 5 186,33, а Nasdaq Composite впав на 576,08 пункти, або 3,43%, до 16 200,08.

S&P 500 впав більш ніж на 4% до свого найнижчого рівня за сесію, 5 119,26.

Індекси скоротили втрати пізно вранці після того, як дані показали, що активність у секторі послуг США в липні відновилася з чотирирічного мінімуму на тлі зростання замовлень і зайнятості.

Слабкий звіт про зайнятість і скорочення виробничої активності в найбільшій економіці світу додали занепокоєння після нещодавніх невтішних прогнозів від великих американських технологічних компаній. Індекс Nasdaq Composite у п'ятницю підтвердив, що знаходиться на території корекції.

Трейдери зараз оцінюють ймовірність того, що ФРС знизить ставки на 50 базисних пунктів на наступному запланованому засіданні у вересні, на 86%, а ймовірність зниження на 25 базисних пунктів - на 14%, згідно з інструментом FedWatch Tool від CME Group.

У фокусі розпродажу була так звана група акцій "Великої сімки", яка раніше підняла індекси до рекордних максимумів цього року.

Трейдери також пояснюють деяку слабкість акцій розкручуванням гострих позицій за операціями "carry trade", коли інвестори позичають гроші в країнах з низькими відсотковими ставками, таких як Японія чи Швейцарія, для фінансування своїх ставок у високоприбуткових активах в інших країнах.

Котирування акцій виробника чипсів Kellanova злетіли на 16,2% після того, як агентство Reuters повідомило, що кондитерський гігант Mars вивчає можливість викупу компанії.

Обсяг торгів на американських біржах склав 16,50 мільярдів акцій, порівняно з 12,29 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падіння акцій переважало над зростанням у співвідношенні 9,04 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 6,44 до 1 було на користь падіння.

Індекс S&P 500 показав 16 нових 52-тижневих максимумів і 26 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 14 нових максимумів і 508 нових мінімумів.