Воррен Баффетт продав половину своїх акцій в Apple

Найпотужніша американська інвестиційна компанія Berkshire Hathaway, яка належить Воррену Баффетту, продала близько половини своїх акцій у компанії Apple.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Згідно з опублікованими даними, Berkshire Hathaway у другому кварталі продала близько 390 мільйонів акцій Apple.

У період із січня по березень, коли ціна акцій зросла на 23%, компанія продала 115 мільйонів акцій.

Станом на 30 червня Berkshire володіла приблизно 400 мільйонами акцій Apple на суму 84,2 мільярда доларів.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Apple стала першою у світі із вартістю бренду у понад 1 трлн доларів.