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Воррен Баффетт продав половину своїх акцій в Apple
07:15 05.08.2024 |
Найпотужніша американська інвестиційна компанія Berkshire Hathaway, яка належить Воррену Баффетту, продала близько половини своїх акцій у компанії Apple.
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Згідно з опублікованими даними, Berkshire Hathaway у другому кварталі продала близько 390 мільйонів акцій Apple.
У період із січня по березень, коли ціна акцій зросла на 23%, компанія продала 115 мільйонів акцій.
Станом на 30 червня Berkshire володіла приблизно 400 мільйонами акцій Apple на суму 84,2 мільярда доларів.
Як повідомляв Укрінформ, компанія Apple стала першою у світі із вартістю бренду у понад 1 трлн доларів.
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