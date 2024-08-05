Індекс Біг-Маку: курс долара в Україні має бути вдвічі нижчим

Українська гривня зберегла восьме місце з кінця у списку недооцінених валют світу в оновленому Індексі Біг-Маку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані рейтингу The Economist за липень 2024 року.

За даними видання, Біг-Мак коштує в Україні 118 гривень, тоді як у США - 5,69 доларів. Таким чином, курс гривні недооцінений на 49,5% порівняно з фактичним обмінним курсом 41,05 грн/долар, а курс купівельної спроможності має бути на рівні 20,74 грн/долар.

Найбільш недооціненими валютами світу у липні 2024 року є грошові одиниці Тайваню, Індонезії, Єгипту, Індії, ПАР, Філіппін та Малайзії. Цей список із січня 2024 року не змінився.

Переоціненими валютами є швейцарський франк (на 41,8%), уругвайський песо (на 24,3%), норвезька крона (на 18,9%), аргентинський песо (на 15,0%), євро (на 6,5%), британський фунт (на 3,6%).

Індекс Біг-Маку

Big Mac index був розроблений виданням The Economist у 1986 році. Методологія розрахунку індексу базується на теорії паритету купівельної спроможності (ППЗ), за якою валютний курс має зрівнювати вартість кошика товарів (у даному випадку бургера) у різних країнах.

У липні 2022 The Economist не зміг оцінити курс гривні до долара в Індексі Біг-Маку, оскільки Мережа McDonald's тимчасово закрила свої ресторани швидкого харчування після російського вторгнення. Після цього ресторани McDonald's почали відкриватись в Україні.