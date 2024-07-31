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Мінфін підвищив ставку 2-річних ОВДП на 0,1 п.п. - до 15,5%

22:39 30.07.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок підвищило ставку відсікання 2-річних паперів з 15,4% до 15,5%, що дало йому змогу на порядок збільшити обсяги їхніх продажів.

Згідно з інформацією на сайті відомства, якщо тиждень тому попит на 2-річні облігації становив лише 0,06 млрд грн, то зараз - 2,22 млрд грн за пропозиції 4 млрд грн, і його було повністю задоволено.

Після рішення Нацбанку минулого тижня зберегти облікову ставку 13% і всі робочі ставки цього вівторка зріс попит і на "найкоротші" річні папери - з 1,28 млрд грн до 3,11 млрд грн за незмінної пропозиції 4 млрд грн. Мінфін також повністю його задовольнив, зберігши ставку відсікання 14,65%.

Щодо "найдовших", 3,5-річних облігацій, то попит на них залишився на колишньому низькому рівні - всього 0,03 млрд грн за пропозиції 5 млрд грн, як і ставка відсікання - 16,8% річних.

Загалом на всіх гривневих аукціонах після рішення НБУ щодо ставки Мінфін залучив цього вівторка 5,58 млрд грн проти 1,45 млрд грн тижнем раніше.

На позаплановому аукціоні з продажу доларових ОВДП міністерству вдалося залучити $96,7 млн за пропозиції $200 млн, задовольнивши всі подані заявки та зберігши ставку 4,66% річних.

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону104*105*
Код випуску облігацій Дорозміщення
UA40002312К7		Дорозміщення
 UA4000231559
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 4 000 000 4 000 000
Дата розміщення 30.07.2024 30.07.2024
Дата оплати за придбані облігації 31.07.2024 31.07.2024
Дата оплати відсотків 11.09.2024 11.12.2024
Дата оплати відсотків 12.03.2025 11.06.2025
Дата оплати відсотків 10.09.2025 10.12.2025
Дата оплати відсотків  10.06.2026
Розмір купонного платежу на одну облігацію 73.60 77.35
Номінальний рівень дохідності, % 14.72 15.47
Термін обігу (днів) 406 679
Дата погашення 10.09.2025 10.06.2026
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 3 107 639 000 2 216 955 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3 107 639 000 2 216 955 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 15 719 573 000 11 902 249 000
Кількість поданих заявок, шт. 21 15
Кількість задоволених заявок, шт. 21 15
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 14.65 15.50
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 14.60 15.30
Встановлена дохідність, % 14.65 15.50
Середньозважена дохідність, % 14.65 15.50
Надходження до бюджету 3 284 310 939.95 2 260 861 359.94

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону106107*
Код випуску облігацій Дорозміщення
UA4000231625		Дорозміщення
UA4000231864
 (Ном. в ін.вал. США)
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 200 000
Дата розміщення 30.07.2024 30.07.2024
Дата оплати за придбані облігації 31.07.2024 31.07.2024
Дата оплати відсотків 14.08.2024 22.08.2024
Дата оплати відсотків 12.02.2025 20.02.2025
Дата оплати відсотків 13.08.2025 21.08.2025
Дата оплати відсотків 11.02.2026 
Дата оплати відсотків 12.08.2026 
Дата оплати відсотків 10.02.2027 
Дата оплати відсотків 11.08.2027 
Дата оплати відсотків 09.02.2028 
Розмір купонного платежу на одну облігацію 84.00 23.30
Номінальний рівень дохідності, % 16.80 4.66
Термін обігу (днів) 1 288 386
Дата погашення 09.02.2028 21.08.2025
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 29 915 000 94 706 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 29 915 000 94 706 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 8 778 490 000 280 389 000
Кількість поданих заявок, шт. 7 21
Кількість задоволених заявок, шт. 7 21
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.80 4.66
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.70 4.60
Встановлена дохідність, % 16.80 4.66
Середньозважена дохідність, % 16.76 4.66
Надходження до бюджету 32 257 778.46 96 658 282.13

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Як повідомлялося, Нацбанк України з 26 квітня знизив облікову ставку на 1 п.п. - до 13,5% річних, а з 14 червня - до 13,0%. Мінфіну за цей час вдалося знизити ставки відсікання річних паперів на 1,3 п.п., дворічних - на 1,6 п.п., тоді як трирічних - на 1,1 п.п., проте практично все зниження припало на період до 14 червня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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