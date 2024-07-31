Мінфін підвищив ставку 2-річних ОВДП на 0,1 п.п. - до 15,5%

Міністерство фінансів на аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок підвищило ставку відсікання 2-річних паперів з 15,4% до 15,5%, що дало йому змогу на порядок збільшити обсяги їхніх продажів.

Згідно з інформацією на сайті відомства, якщо тиждень тому попит на 2-річні облігації становив лише 0,06 млрд грн, то зараз - 2,22 млрд грн за пропозиції 4 млрд грн, і його було повністю задоволено.

Після рішення Нацбанку минулого тижня зберегти облікову ставку 13% і всі робочі ставки цього вівторка зріс попит і на "найкоротші" річні папери - з 1,28 млрд грн до 3,11 млрд грн за незмінної пропозиції 4 млрд грн. Мінфін також повністю його задовольнив, зберігши ставку відсікання 14,65%.

Щодо "найдовших", 3,5-річних облігацій, то попит на них залишився на колишньому низькому рівні - всього 0,03 млрд грн за пропозиції 5 млрд грн, як і ставка відсікання - 16,8% річних.

Загалом на всіх гривневих аукціонах після рішення НБУ щодо ставки Мінфін залучив цього вівторка 5,58 млрд грн проти 1,45 млрд грн тижнем раніше.

На позаплановому аукціоні з продажу доларових ОВДП міністерству вдалося залучити $96,7 млн за пропозиції $200 млн, задовольнивши всі подані заявки та зберігши ставку 4,66% річних.

Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 104* 105* Код випуску облігацій Дорозміщення

UA40002312К7 Дорозміщення

UA4000231559 Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 4 000 000 4 000 000 Дата розміщення 30.07.2024 30.07.2024 Дата оплати за придбані облігації 31.07.2024 31.07.2024 Дата оплати відсотків 11.09.2024 11.12.2024 Дата оплати відсотків 12.03.2025 11.06.2025 Дата оплати відсотків 10.09.2025 10.12.2025 Дата оплати відсотків 10.06.2026 Розмір купонного платежу на одну облігацію 73.60 77.35 Номінальний рівень дохідності, % 14.72 15.47 Термін обігу (днів) 406 679 Дата погашення 10.09.2025 10.06.2026 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 3 107 639 000 2 216 955 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3 107 639 000 2 216 955 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 15 719 573 000 11 902 249 000 Кількість поданих заявок, шт. 21 15 Кількість задоволених заявок, шт. 21 15 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 14.65 15.50 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 14.60 15.30 Встановлена дохідність, % 14.65 15.50 Середньозважена дохідність, % 14.65 15.50 Надходження до бюджету 3 284 310 939.95 2 260 861 359.94 * - військові облігації Дані: Мінфін України Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 106 107* Код випуску облігацій Дорозміщення

UA4000231625 Дорозміщення

UA4000231864

(Ном. в ін.вал. США) Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 200 000 Дата розміщення 30.07.2024 30.07.2024 Дата оплати за придбані облігації 31.07.2024 31.07.2024 Дата оплати відсотків 14.08.2024 22.08.2024 Дата оплати відсотків 12.02.2025 20.02.2025 Дата оплати відсотків 13.08.2025 21.08.2025 Дата оплати відсотків 11.02.2026 Дата оплати відсотків 12.08.2026 Дата оплати відсотків 10.02.2027 Дата оплати відсотків 11.08.2027 Дата оплати відсотків 09.02.2028 Розмір купонного платежу на одну облігацію 84.00 23.30 Номінальний рівень дохідності, % 16.80 4.66 Термін обігу (днів) 1 288 386 Дата погашення 09.02.2028 21.08.2025 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 29 915 000 94 706 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 29 915 000 94 706 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 8 778 490 000 280 389 000 Кількість поданих заявок, шт. 7 21 Кількість задоволених заявок, шт. 7 21 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.80 4.66 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.70 4.60 Встановлена дохідність, % 16.80 4.66 Середньозважена дохідність, % 16.76 4.66 Надходження до бюджету 32 257 778.46 96 658 282.13 * - військові облігації Дані: Мінфін України

Як повідомлялося, Нацбанк України з 26 квітня знизив облікову ставку на 1 п.п. - до 13,5% річних, а з 14 червня - до 13,0%. Мінфіну за цей час вдалося знизити ставки відсікання річних паперів на 1,3 п.п., дворічних - на 1,6 п.п., тоді як трирічних - на 1,1 п.п., проте практично все зниження припало на період до 14 червня.