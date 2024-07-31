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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Мінфін підвищив ставку 2-річних ОВДП на 0,1 п.п. - до 15,5%
Міністерство фінансів на аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок підвищило ставку відсікання 2-річних паперів з 15,4% до 15,5%, що дало йому змогу на порядок збільшити обсяги їхніх продажів.
Згідно з інформацією на сайті відомства, якщо тиждень тому попит на 2-річні облігації становив лише 0,06 млрд грн, то зараз - 2,22 млрд грн за пропозиції 4 млрд грн, і його було повністю задоволено.
Після рішення Нацбанку минулого тижня зберегти облікову ставку 13% і всі робочі ставки цього вівторка зріс попит і на "найкоротші" річні папери - з 1,28 млрд грн до 3,11 млрд грн за незмінної пропозиції 4 млрд грн. Мінфін також повністю його задовольнив, зберігши ставку відсікання 14,65%.
Щодо "найдовших", 3,5-річних облігацій, то попит на них залишився на колишньому низькому рівні - всього 0,03 млрд грн за пропозиції 5 млрд грн, як і ставка відсікання - 16,8% річних.
Загалом на всіх гривневих аукціонах після рішення НБУ щодо ставки Мінфін залучив цього вівторка 5,58 млрд грн проти 1,45 млрд грн тижнем раніше.
На позаплановому аукціоні з продажу доларових ОВДП міністерству вдалося залучити $96,7 млн за пропозиції $200 млн, задовольнивши всі подані заявки та зберігши ставку 4,66% річних.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|104*
|105*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA40002312К7
|Дорозміщення
UA4000231559
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|4 000 000
|4 000 000
|Дата розміщення
|30.07.2024
|30.07.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|31.07.2024
|31.07.2024
|Дата оплати відсотків
|11.09.2024
|11.12.2024
|Дата оплати відсотків
|12.03.2025
|11.06.2025
|Дата оплати відсотків
|10.09.2025
|10.12.2025
|Дата оплати відсотків
|10.06.2026
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|73.60
|77.35
|Номінальний рівень дохідності, %
|14.72
|15.47
|Термін обігу (днів)
|406
|679
|Дата погашення
|10.09.2025
|10.06.2026
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|3 107 639 000
|2 216 955 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|3 107 639 000
|2 216 955 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|15 719 573 000
|11 902 249 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|21
|15
|Кількість задоволених заявок, шт.
|21
|15
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|14.65
|15.50
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|14.60
|15.30
|Встановлена дохідність, %
|14.65
|15.50
|Середньозважена дохідність, %
|14.65
|15.50
|Надходження до бюджету
|3 284 310 939.95
|2 260 861 359.94
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|106
|107*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000231625
|Дорозміщення
UA4000231864
(Ном. в ін.вал. США)
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|200 000
|Дата розміщення
|30.07.2024
|30.07.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|31.07.2024
|31.07.2024
|Дата оплати відсотків
|14.08.2024
|22.08.2024
|Дата оплати відсотків
|12.02.2025
|20.02.2025
|Дата оплати відсотків
|13.08.2025
|21.08.2025
|Дата оплати відсотків
|11.02.2026
|Дата оплати відсотків
|12.08.2026
|Дата оплати відсотків
|10.02.2027
|Дата оплати відсотків
|11.08.2027
|Дата оплати відсотків
|09.02.2028
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|84.00
|23.30
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.80
|4.66
|Термін обігу (днів)
|1 288
|386
|Дата погашення
|09.02.2028
|21.08.2025
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|29 915 000
|94 706 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|29 915 000
|94 706 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|8 778 490 000
|280 389 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|7
|21
|Кількість задоволених заявок, шт.
|7
|21
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.80
|4.66
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.70
|4.60
|Встановлена дохідність, %
|16.80
|4.66
|Середньозважена дохідність, %
|16.76
|4.66
|Надходження до бюджету
|32 257 778.46
|96 658 282.13
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Як повідомлялося, Нацбанк України з 26 квітня знизив облікову ставку на 1 п.п. - до 13,5% річних, а з 14 червня - до 13,0%. Мінфіну за цей час вдалося знизити ставки відсікання річних паперів на 1,3 п.п., дворічних - на 1,6 п.п., тоді як трирічних - на 1,1 п.п., проте практично все зниження припало на період до 14 червня.
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