ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 29.07.24
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 29 липня 2024 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерезидентів
|03.07.23
|1453028.30
|691846.23
|547266.10
|117135.65
|3661.27
|42017.02
|51102.02
|01.08.23
|1469158.90
|691846.23
|559204.68
|119591.88
|2163.91
|45533.27
|50918.93
|01.09.23
|1470941.20
|690694.45
|558584.48
|122571.64
|2322.75
|48343.02
|48425.86
|02.10.23
|1479540.84
|690693.45
|573923.82
|117809.46
|1496.00
|48492.33
|47125.77
|01.11.23
|1514520.18
|690693.45
|599528.25
|126390.69
|1528.72
|48277.30
|48277.30
|01.12.23
|1539082.29
|689989.89
|622654.03
|129925.06
|2024.51
|50412.35
|44076.45
|01.01.24
|1585968.49
|689989.89
|658118.89
|138940.53
|2031.33
|53248.83
|43639.12
|01.02.24
|1599827.62
|687489.89
|661670.59
|146766.01
|2114.86
|57925.89
|43960.38
|01.03.24
|1596311.57
|682489.89
|668480.97
|143306.44
|2114.86
|56641.14
|43278.27
|01.04.24
|1615442.23
|680489.89
|679480.78
|153142.47
|1763.23
|58176.51
|42389.35
|01.05.24
|1641402.31
|677989.89
|698652.22
|159443.89
|1763.23
|62000.08
|41553.00
|03.06.24
|1634970.38
|677605.69
|692110.21
|163283.22
|1496.11
|63692.90
|36782.25
|28.06.24
|1631027.60
|677605.69
|713541.21
|158648.95
|539.00
|58038.31
|32654.44
|01.07.24
|1640736.69
|677605.69
|712360.05
|158746.93
|539.00
|58446.88
|33038.14
|02.07.24
|1641553.99
|677605.69
|712652.14
|158905.73
|539.00
|58872.35
|32979.07
|03.07.24
|1641850.50
|677605.69
|711993.87
|159511.14
|539.00
|59443.57
|32757.24
|04.07.24
|1640869.29
|677605.69
|711972.39
|156676.97
|539.00
|59573.69
|34501.56
|05.07.24
|1640240.04
|677605.69
|710276.20
|157677.80
|539.00
|59660.28
|34481.07
|08.07.24
|1640289.93
|677605.69
|709467.87
|158045.96
|539.00
|59925.52
|34705.89
|09.07.24
|164877.19
|677605.69
|709823.57
|158482.56
|539.00
|60150.08
|34276.29
|10.07.24
|1641060.95
|677605.69
|709748.90
|158736.91
|539.00
|60403.51
|34026.93
|11.07.24
|1645658.14
|677605.69
|711014.12
|161463.29
|542.07
|60557.93
|34475.04
|12.07.24
|1653928.50
|677605.69
|716715.95
|163065.76
|542.07
|61527.58
|34471.42
|15.07.24
|1654619.79
|677605.69
|717284.47
|163191.51
|542.07
|61738.00
|34258.05
|16.07.24
|165455.27
|677605.69
|717778.05
|163145.55
|542.07
|61839.17
|33644.74
|17.07.24
|165455.78
|677605.69
|718364.94
|163392.00
|542.07
|62177.64
|33373.43
|18.07.24
|1661077.12
|677605.69
|720142.90
|166911.52
|581.59
|62607.80
|33227.62
|19.07.24
|1660897.24
|677605.69
|720365.82
|166772.92
|581.59
|62690.87
|32880.34
|22.07.24
|1661040.81
|677605.69
|720441.89
|166670.48
|581.59
|62854.81
|32886.36
|23.07.24
|1660453.40
|677605.69
|729166.36
|166485.16
|581.59
|62815.14
|32799.45
|24.07.24
|1659981.44
|677605.69
|719797.26
|166526.27
|581.59
|62823.13
|32647.50
|25.07.24
|1661266.43
|677605.69
|720885.16
|166679.57
|626.43
|63062.61
|32406.97
|26.07.24
|1661193.63
|677605.69
|720997.26
|166631.52
|626.43
|63170.31
|32162.43
|29.07.24
|1660868.07
|677605.69
|720903.27
|166542.38
|626.43
|63222.75
|31967.55
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