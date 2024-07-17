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Мінфін на аукціонах ОВДП 16 липня залучив до держбюджету 5 млрд грн
Підсумки аукціонів державних облігацій.
|Номер аукціону
|98*
|99*
|100
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA40002312К7
|Дорозміщення UA4000231559
|Дорозміщення UA4000231625
|Номінальна вартість
|1 000
|1 000
|1 000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|4 000 000
|4 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|16.07.2024
|16.07.2024
|16.07.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|17.07.2024
|17.07.2024
|17.07.2024
|Дата оплати відсотків
|11.09.2024
|11.12.2024
|14.08.2024
|Дата оплати відсотків
|12.03.2025
|11.06.2025
|12.02.2025
|Дата оплати відсотків
|10.09.2025
|10.12.2025
|13.08.2025
|Дата оплати відсотків
|10.06.2026
|11.02.2026
|Дата оплати відсотків
|12.08.2026
|Дата оплати відсотків
|10.02.2027
|Дата оплати відсотків
|11.08.2027
|Дата оплати відсотків
|09.02.2028
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|73.60
|77.35
|84.00
|Номінальний рівень дохідності, %
|14.72
|15.47
|16.80
|Термін обігу (днів)
|420
|693
|1 302
|Дата погашення
|10.09.2025
|10.06.2026
|09.02.2028
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|7 474 188 000
|360 246 000
|395 920 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|4 000 000 000
|360 246 000
|395 920 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|11 330 147 000
|9 621 968 000
|8 719 478 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|24
|16
|15
|Кількість задоволених заявок, шт.
|24
|16
|15
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|14.70
|15.40
|16.80
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|14.64
|15.30
|16.70
|Встановлена дохідність, %
|14.70
|15.40
|16.80
|Середньозважена дохідність, %
|14.66
|15.39
|16.80
|Надходження до бюджету
|4 204 138 565.12
|365 896 658.90
|423 885 129.12
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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