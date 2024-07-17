Мінфін на аукціонах ОВДП 16 липня залучив до держбюджету 5 млрд грн

"Не міг чекати, тому вся застава у розмірі 9 мільйонів гривень за свободу Романа Червінського внесена ще вранці. Сподіваюся, що після року знущань та незліченної кількості судових засідань - він сьогодні буде на волі", - написав Порошенко у фейсбуці.