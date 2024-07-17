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Мінфін на аукціонах ОВДП 16 липня залучив до держбюджету 5 млрд грн

23:50 16.07.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Підсумки аукціонів державних облігацій.

Номер аукціону98*99*100
Код випуску облігацій Дорозміщення UA40002312К7Дорозміщення UA4000231559Дорозміщення UA4000231625
Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000
Кількість виставлених облігацій, шт. 4 000 000 4 000 000 5 000 000
Дата розміщення 16.07.2024 16.07.2024 16.07.2024
Дата оплати за придбані облігації 17.07.2024 17.07.2024 17.07.2024
Дата оплати відсотків 11.09.2024 11.12.2024 14.08.2024
Дата оплати відсотків 12.03.2025 11.06.2025 12.02.2025
Дата оплати відсотків 10.09.2025 10.12.2025 13.08.2025
Дата оплати відсотків  10.06.2026 11.02.2026
Дата оплати відсотків   12.08.2026
Дата оплати відсотків   10.02.2027
Дата оплати відсотків   11.08.2027
Дата оплати відсотків   09.02.2028
Розмір купонного платежу на одну облігацію 73.60 77.35 84.00
Номінальний рівень дохідності, % 14.72 15.47 16.80
Термін обігу (днів) 420 693 1 302
Дата погашення 10.09.2025 10.06.2026 09.02.2028
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 7 474 188 000 360 246 000 395 920 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 4 000 000 000 360 246 000 395 920 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 11 330 147 000 9 621 968 000 8 719 478 000
Кількість поданих заявок, шт. 24 16 15
Кількість задоволених заявок, шт. 24 16 15
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 14.70 15.40 16.80
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 14.64 15.30 16.70
Встановлена дохідність, % 14.70 15.40 16.80
Середньозважена дохідність, % 14.66 15.39 16.80
Надходження до бюджету 4 204 138 565.12 365 896 658.90 423 885 129.12

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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