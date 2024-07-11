ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 11.07.24

Долар трохи знизився в четвер, хоча рух був в основному стриманим напередодні звіту по інфляції в США, який має бути опублікований сьогодні, в той час як стерлінг зміцнився на тлі зниження очікувань зниження ставки Банком Англії (BoE) в серпні.