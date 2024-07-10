Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін на аукціонах ОВДП 9 липня залучив до держбюджету 5 млрд грн та $189 млн

23:00 09.07.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 12,6 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму понад 12,6 млрд гривень в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП:

* 4,191 млрд грн під 14,70% із погашенням через 1 рік;
* 607 млн грн під 15,4% з погашенням через 2 роки;
* 152 млн грн під 16,73% з погашенням через 3,6 року.

Також було запропоновано доларові ОВДП: 189 млн дол. під 4,66% з погашенням через 1 рік.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону94*95*
Код випуску облігацій Дорозміщення
 UA40002312К7		Дорозміщення
UA4000231559
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 4 000 000 4 000 000
Дата розміщення 09.07.2024 09.07.2024
Дата оплати за придбані облігації 10.07.2024 10.07.2024
Дата оплати відсотків 11.09.2024 11.12.2024
Дата оплати відсотків 12.03.2025 11.06.2025
Дата оплати відсотків 10.09.2025 10.12.2025
Дата оплати відсотків  10.06.2026
Розмір купонного платежу на одну облігацію 73.60 77.35
Номінальний рівень дохідності, % 14.72 15.47
Термін обігу (днів) 427 700
Дата погашення 10.09.2025 10.06.2026
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 7 377 537 000 599 761 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 4 000 000 000 599 761 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 7 330 147 000 9 261 722 000
Кількість поданих заявок, шт. 28 28
Кількість задоволених заявок, шт. 26 28
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 14.74 15.40
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 14.65 15.30
Встановлена дохідність, % 14.70 15.40
Середньозважена дохідність, % 14.70 15.40
Надходження до бюджету 4 190 967 152.08 607 355 697.74

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону9697*
Код випуску облігацій Дорозміщення
 UA4000231625		Первинне
розміщення
UA4000231864
 (Ном. в ін.вал. США)
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 200 000
Дата розміщення 09.07.2024 09.07.2024
Дата оплати за придбані облігації 10.07.2024 10.07.2024
Дата оплати відсотків 14.08.2024 22.08.2024
Дата оплати відсотків 12.02.2025 20.02.2025
Дата оплати відсотків 13.08.2025 21.08.2025
Дата оплати відсотків 11.02.2026 
Дата оплати відсотків 12.08.2026 
Дата оплати відсотків 10.02.2027 
Дата оплати відсотків 11.08.2027 
Дата оплати відсотків 09.02.2028 
Розмір купонного платежу на одну облігацію 84.00 23.30
Номінальний рівень дохідності, % 16.80 4.66
Термін обігу (днів) 1 309 407
Дата погашення 09.02.2028 21.08.2025
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 142 093 000 186 203 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 142 093 000 185 683 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 8 323 558 000 185 683 000
Кількість поданих заявок, шт. 17 60
Кількість задоволених заявок, шт. 17 59
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.80 5.00
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.70 4.45
Встановлена дохідність, % 16.80 4.66
Середньозважена дохідність, % 16.73 4.66
Надходження до бюджету 151 919 047.80 189 005 919.02

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,7662
  0,0662
 0,16
EUR
 1
 44,0846
  0,0065
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 10:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5180  0,15 0,37 41,0524  0,08 0,20
EUR 43,8328  0,17 0,38 44,5620  0,12 0,26

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7600  0,13 0,32 40,7867  0,14 0,34
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес