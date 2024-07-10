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Мінфін на аукціонах ОВДП 9 липня залучив до держбюджету 5 млрд грн та $189 млн
Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 12,6 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.
"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму понад 12,6 млрд гривень в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП:
* 4,191 млрд грн під 14,70% із погашенням через 1 рік;
* 607 млн грн під 15,4% з погашенням через 2 роки;
* 152 млн грн під 16,73% з погашенням через 3,6 року.
Також було запропоновано доларові ОВДП: 189 млн дол. під 4,66% з погашенням через 1 рік.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|94*
|95*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA40002312К7
|Дорозміщення
UA4000231559
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|4 000 000
|4 000 000
|Дата розміщення
|09.07.2024
|09.07.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|10.07.2024
|10.07.2024
|Дата оплати відсотків
|11.09.2024
|11.12.2024
|Дата оплати відсотків
|12.03.2025
|11.06.2025
|Дата оплати відсотків
|10.09.2025
|10.12.2025
|Дата оплати відсотків
|10.06.2026
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|73.60
|77.35
|Номінальний рівень дохідності, %
|14.72
|15.47
|Термін обігу (днів)
|427
|700
|Дата погашення
|10.09.2025
|10.06.2026
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|7 377 537 000
|599 761 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|4 000 000 000
|599 761 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|7 330 147 000
|9 261 722 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|28
|28
|Кількість задоволених заявок, шт.
|26
|28
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|14.74
|15.40
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|14.65
|15.30
|Встановлена дохідність, %
|14.70
|15.40
|Середньозважена дохідність, %
|14.70
|15.40
|Надходження до бюджету
|4 190 967 152.08
|607 355 697.74
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|96
|97*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000231625
|Первинне
розміщення
UA4000231864
(Ном. в ін.вал. США)
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|200 000
|Дата розміщення
|09.07.2024
|09.07.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|10.07.2024
|10.07.2024
|Дата оплати відсотків
|14.08.2024
|22.08.2024
|Дата оплати відсотків
|12.02.2025
|20.02.2025
|Дата оплати відсотків
|13.08.2025
|21.08.2025
|Дата оплати відсотків
|11.02.2026
|Дата оплати відсотків
|12.08.2026
|Дата оплати відсотків
|10.02.2027
|Дата оплати відсотків
|11.08.2027
|Дата оплати відсотків
|09.02.2028
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|84.00
|23.30
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.80
|4.66
|Термін обігу (днів)
|1 309
|407
|Дата погашення
|09.02.2028
|21.08.2025
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|142 093 000
|186 203 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|142 093 000
|185 683 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|8 323 558 000
|185 683 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|17
|60
|Кількість задоволених заявок, шт.
|17
|59
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.80
|5.00
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.70
|4.45
|Встановлена дохідність, %
|16.80
|4.66
|Середньозважена дохідність, %
|16.73
|4.66
|Надходження до бюджету
|151 919 047.80
|189 005 919.02
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
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