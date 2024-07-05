ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 05.07.24

Зеленський наголосив, "я не хочу впливати. Є закон. Я президент за українським законодавством. А Єрмак - потужний менеджер, один із дуже потужних менеджерів у моїй команді. Я його поважаю за результат. Він робить те, що кажу йому я. І він виконує ці завдання. І так завжди".