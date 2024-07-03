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АРМА вперше придбає військові облігації коштом арештованої валюти
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) вперше закупить військові облігації коштом арештованої валюти. Уряд схвалив відповідне розпорядження.
Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.
"Кабінет міністрів погодив АРМА придбати військових облігацій на рекордну суму - майже $38 млн. Зокрема - $31 млн та 6,5 мільйонів євро арештованих коштів, які розміщуються на рахунках АРМА", - зазначила вона.
За її словами, дохід від військових облігацій, а це майже 4% річних від суми закуплених паперів, буде скеровано до державного бюджету. Сума може сягати $1,6 млн.
Як повідомлялося, у травні президент України Володимир Зеленський підписав закон, який розширив повноваження АРМА щодо придбання військових облігацій за рахунок арештованих коштів в іноземній валюті.
Раніше АРМА могла купувати військові облігації за рахунок переданих агентству арештованих коштів у гривні. Станом на початок 2024 року на валютних депозитних рахунках АРМА перебуває близько $15 млн. При цьому дохідність за валютними депозитами в більшості банків становить менше 1% річних.
Натомість середня дохідність за валютними облігаціями внутрішньої державної позики "Військові облігації" становить понад 4% річних в доларах США та понад 3% річних в євро. Агентство зможе використати до 80% цих грошей для інвестування в облігації. Щонайменше 20% мають залишатися на рахунках для оперативного управління.
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