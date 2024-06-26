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Мінфін на аукціонах ОВДП 25 червня залучив до держбюджету 6,9 млрд грн та $ 203,8 млн
Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 15,125 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів у Фейсбуці.
"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму понад 15 млрд гривень в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 3,997 млрд грн під 14,71% із погашенням через 1 рік; 313 млн грн під 15,32% з погашенням через 2 роки; 2,552 млрд грн під 16,8% з погашенням через 3,6 року.
Також було запропоновано доларові ОВДП: 204 млн дол. під 4,62% з погашенням через 1 рік.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|87*
|88*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000228910
|Дорозміщення
UA4000231559
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|4 000 000
|4 000 000
|Дата розміщення
|25.06.2024
|25.06.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|26.06.2024
|26.06.2024
|Дата оплати відсотків
|24.07.2024
|11.12.2024
|Дата оплати відсотків
|22.01.2025
|11.06.2025
|Дата оплати відсотків
|23.07.2025
|10.12.2025
|Дата оплати відсотків
|10.06.2026
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|90.75
|77.35
|Номінальний рівень дохідності, %
|18.15
|15.47
|Термін обігу (днів)
|392
|714
|Дата погашення
|23.07.2025
|10.06.2026
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|4 182 168 000
|310 305 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|3 602 168 000
|310 305 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|18 283 488 000
|4 661 961 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|23
|17
|Кількість задоволених заявок, шт.
|21
|17
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|15.00
|15.40
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|14.50
|15.25
|Встановлена дохідність, %
|14.74
|15.40
|Середньозважена дохідність, %
|14.71
|15.32
|Надходження до бюджету
|3 996 694 575.64
|312 860 180.28
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|89
|90*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000231625
|Дорозміщення
UA4000231633
(Ном. в ін.вал. США)
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|200 000
|Дата розміщення
|25.06.2024
|25.06.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|26.06.2024
|26.06.2024
|Дата оплати відсотків
|14.08.2024
|01.08.2024
|Дата оплати відсотків
|12.02.2025
|30.01.2025
|Дата оплати відсотків
|13.08.2025
|31.07.2025
|Дата оплати відсотків
|11.02.2026
|Дата оплати відсотків
|12.08.2026
|Дата оплати відсотків
|10.02.2027
|Дата оплати відсотків
|11.08.2027
|Дата оплати відсотків
|09.02.2028
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|84.00
|23.20
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.80
|4.64
|Термін обігу (днів)
|1 323
|400
|Дата погашення
|09.02.2028
|31.07.2025
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|2 406 281 000
|254 455 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|2 406 281 000
|200 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|6 406 281 000
|400 000 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|25
|131
|Кількість задоволених заявок, шт.
|25
|130
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.80
|5.00
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.60
|4.49
|Встановлена дохідність, %
|16.80
|4.66
|Середньозважена дохідність, %
|16.80
|4.62
|Надходження до бюджету
|2 552 368 669.34
|203 779 786.09
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
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