Мінфін на аукціонах ОВДП 25 червня залучив до держбюджету 6,9 млрд грн та $ 203,8 млн

Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 15,125 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів у Фейсбуці.

"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму понад 15 млрд гривень в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 3,997 млрд грн під 14,71% із погашенням через 1 рік; 313 млн грн під 15,32% з погашенням через 2 роки; 2,552 млрд грн під 16,8% з погашенням через 3,6 року.

Також було запропоновано доларові ОВДП: 204 млн дол. під 4,62% з погашенням через 1 рік.