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Мінфін на аукціонах ОВДП 25 червня залучив до держбюджету 6,9 млрд грн та $ 203,8 млн

23:45 25.06.2024 |

Фінанси, Економіка

Мінфін на аукціонах ОВДП 25 червня залучив до держбюджету 6,9 млрд грн та $ 203,8 млн

 

Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 15,125 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів у Фейсбуці.

"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму понад 15 млрд гривень в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 3,997 млрд грн під 14,71% із погашенням через 1 рік; 313 млн грн під 15,32% з погашенням через 2 роки; 2,552 млрд грн під 16,8% з погашенням через 3,6 року.

Також було запропоновано доларові ОВДП: 204 млн дол. під 4,62% з погашенням через 1 рік.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону87*88*
Код випуску облігацій Дорозміщення
 UA4000228910		Дорозміщення
UA4000231559
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 4 000 000 4 000 000
Дата розміщення 25.06.2024 25.06.2024
Дата оплати за придбані облігації 26.06.2024 26.06.2024
Дата оплати відсотків 24.07.2024 11.12.2024
Дата оплати відсотків 22.01.2025 11.06.2025
Дата оплати відсотків 23.07.2025 10.12.2025
Дата оплати відсотків  10.06.2026
Розмір купонного платежу на одну облігацію 90.75 77.35
Номінальний рівень дохідності, % 18.15 15.47
Термін обігу (днів) 392 714
Дата погашення 23.07.2025 10.06.2026
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 4 182 168 000 310 305 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3 602 168 000 310 305 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 18 283 488 000 4 661 961 000
Кількість поданих заявок, шт. 23 17
Кількість задоволених заявок, шт. 21 17
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 15.00 15.40
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 14.50 15.25
Встановлена дохідність, % 14.74 15.40
Середньозважена дохідність, % 14.71 15.32
Надходження до бюджету 3 996 694 575.64 312 860 180.28

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону8990*
Код випуску облігацій Дорозміщення
 UA4000231625		Дорозміщення
UA4000231633
(Ном. в ін.вал. США)
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 200 000
Дата розміщення 25.06.2024 25.06.2024
Дата оплати за придбані облігації 26.06.2024 26.06.2024
Дата оплати відсотків 14.08.2024 01.08.2024
Дата оплати відсотків 12.02.2025 30.01.2025
Дата оплати відсотків 13.08.2025 31.07.2025
Дата оплати відсотків 11.02.2026 
Дата оплати відсотків 12.08.2026 
Дата оплати відсотків 10.02.2027 
Дата оплати відсотків 11.08.2027 
Дата оплати відсотків 09.02.2028 
Розмір купонного платежу на одну облігацію 84.00 23.20
Номінальний рівень дохідності, % 16.80 4.64
Термін обігу (днів) 1 323 400
Дата погашення 09.02.2028 31.07.2025
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 2 406 281 000 254 455 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 2 406 281 000 200 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 6 406 281 000 400 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 25 131
Кількість задоволених заявок, шт. 25 130
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.80 5.00
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.60 4.49
Встановлена дохідність, % 16.80 4.66
Середньозважена дохідність, % 16.80 4.62
Надходження до бюджету 2 552 368 669.34 203 779 786.09

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
 

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