Долар твердий; стерлінг стабільний напередодні рішення Банку Англії

Британський фунт залишається загалом стабільним у четвер напередодні рішення Банку Англії (БА) щодо процентної ставки, яке має бути прийняте сьогодні, в той час як долар відступив в очікуванні нових ринкових каталізаторів.

Валюти торгуються у вузьких діапазонах після вихідних у США, а інвестори очікують не лише рішення Банку Англії, але й рішень центральних банків Швейцарії та Норвегії.

Востаннє фунт стерлінгів коштував $1,2719 після незначного зростання на попередній сесії, в той час як євро виріс на 0,03% до $1,0747.

Долар знизився на 0,05% проти ієни до 157,99, хоча японська валюта залишилась недалеко від більш ніж місячного мінімуму 158,255 за долар, досягнутого минулого тижня.

По відношенню до кошика валют, долар США майже не змінився і склав 105,23, на деякій відстані від місячного максимуму, досягнутого минулого тижня.

Очікується, що в четвер Банк Англії залишить ставки без змін, і основна увага буде зосереджена на будь-яких вказівках щодо того, як скоро може розпочатися цикл пом'якшення монетарної політики.

Хоча дані в середу показали, що британська інфляція в травні повернулася до цільового рівня в 2% вперше за майже три роки, деталі звіту вказують на постійний фундаментальний ціновий тиск, що виключає шанси на дострокове зниження ставок.

"Немає жодних сумнівів, що вони утримують ставки на низькому рівні", - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG. "Основні показники інфляції, ймовірно, були довгоочікуваним полегшенням, але в секторі послуг знову були сюрпризи в бік підвищення.

"Потенційно вони можуть відкрити двері на наступному засіданні, але мені все ще здається, що ми все ще знаходимося за два засідання до потенційного зниження ставки".

Очікується, що Швейцарський національний банк (ШНБ) знизить свою ключову ставку на 25 базисних пунктів на другому засіданні поспіль, оскільки нещодавнє зміцнення швейцарського франка та помірна внутрішня інфляція додають аргументів на користь пом'якшення монетарних умов.

Курс швейцарського франка склав 0,8840 за долар, коливаючись біля тримісячного максимуму.

Швейцарський франк також тримався біля чотиримісячного максимуму 0,94785 за євро, досягнутого на попередній сесії, оскільки спільна валюта продовжує перебувати під тиском політичних потрясінь у Франції та країнах Євросоюзу.

"Швейцарський франк досить добре показав себе по відношенню до євро, а інфляція в Швейцарії знижується, так що знову ж таки, сильний швейцарський франк не дуже добре грає на користь ідеї про те, що ви хочете трохи підвищити інфляцію", - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег Національного банку Австралії.

В той же час, австралійський долар виріс на 0,01% до $0,6673, в той час як новозеландський долар стабілізувався на рівні $0,6131.

Дані в четвер показали, що економіка Нової Зеландії зростала швидше, ніж очікувалося в першому кварталі, але залишалася м'якою. Це мало вплинуло на ринкові погляди на перспективи процентної ставки в країні.