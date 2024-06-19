Мінфін на аукціонах ОВДП 18 червня залучив до держбюджету 8,6 млрд грн та $ 203,6 млн

Міністерство фінансів на дебютному аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) з погашенням у лютому 2028 року встановило ставку їх розміщення на рівні 16,8%, тоді серпень-2027 тижнем раніше він розміщував під 16,2%.

Згідно з інформацією на сайті відомства, при пропонуванні цих облігацій у 4 млрд грн (тут і далі за номіналом), попит на них склав 5,53 млрд грн проти 5,02 млрд грн на серпень-2027 тижнем раніше.

Ставки в 22 поданих заявках становили від 16,1% до 16,8%, проте майже всі були подані за максимальною ставкою, оскільки середньозважена прибутковість виявилася на рівні зі ставкою відсікання.

Щодо найкоротших облігацій з погашенням через рік, то зниження ставки за ними припинилося, незважаючи на те, що минулого тижня Нацбанк знову опустив облікову ставку на 0,5 процентних пункти - до 13,0%.

За пропозицією 4 млрд грн попит становив 5,51 млрд грн проти 5,37 млрд грн тижнем раніше, ставка відсікання залишилася на рівні 14,75%, а середньозважена навіть трохи піднялася - з 14,71% до 14,72% річних.

За дворічним ОВДП Мінфіну вдалося знизити ставку відсікання ще на 0,1 в.п. порівняно з аукціонами тижневої давності - до 15,4%, а середньозважену - на 0,19%, до 15,28%. Проте попит на них впав до 0,35 млрд грн з 10,92 млрд грн тижнем раніше.

Всього на трьох аукціонах із розміщення гривневих облігацій Мінфін задовольнив усі 86 поданих заявок і залучив 8,62 млрд грн порівняно з 11,35 млрд грн на попередніх аукціонах, у тому числі 2,72 млрд грн - за неконкурентними заявками.

На першому після березня аукціоні з розміщення 13 місячних облігацій ставка відсікання залишилася колишньою - 4,66% річних, і Мінфін зміг розмістити всі виставлені на аукціон облігації на $200 млн, відхиливши лише одну заявку із 66 за ставкою 5%.

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 83* 84* Код випуску облігацій Дорозміщення

UA4000231187 Дорозміщення

UA4000231559 Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 4 000 000 4 000 000 Дата розміщення 18.06.2024 18.06.2024 Дата оплати за придбані облігації 19.06.2024 19.06.2024 Дата оплати відсотків 04.12.2024 11.12.2024 Дата оплати відсотків 04.06.2025 11.06.2025 Дата оплати відсотків 10.12.2025 Дата оплати відсотків 10.06.2026 Розмір купонного платежу на одну облігацію 76.25 77.35 Номінальний рівень дохідності, % 15.25 15.47 Термін обігу (днів) 350 721 Дата погашення 04.06.2025 10.06.2026 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 5 507 758 000 351 656 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 4 000 000 000 351 656 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 20 383 112 000 4 351 656 000 Кількість поданих заявок, шт. 38 26 Кількість задоволених заявок, шт. 38 26 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 14.75 15.40 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 14.25 15.10 Встановлена дохідність, % 14.75 15.40 Середньозважена дохідність, % 14.72 15.28 Надходження до бюджету 4 041 056 878.74 353 774 621.23

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 85 86* Код випуску облігацій Первинне

розміщення

UA4000231625 Первинне

розміщення

UA4000231633

(Ном. в ін.вал. США) Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 4 000 000 200 000 Дата розміщення 18.06.2024 18.06.2024 Дата оплати за придбані облігації 19.06.2024 19.06.2024 Дата оплати відсотків 14.08.2024 01.08.2024 Дата оплати відсотків 12.02.2025 30.01.2025 Дата оплати відсотків 13.08.2025 31.07.2025 Дата оплати відсотків 11.02.2026 Дата оплати відсотків 12.08.2026 Дата оплати відсотків 10.02.2027 Дата оплати відсотків 11.08.2027 Дата оплати відсотків 09.02.2028 Розмір купонного платежу на одну облігацію 84.00 23.20 Номінальний рівень дохідності, % 16.80 4.64 Термін обігу (днів) 1 330 407 Дата погашення 09.02.2028 31.07.2025 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 5 528 207 000 265 653 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 4 000 000 000 200 000 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 4 000 000 000 200 000 000 Кількість поданих заявок, шт. 22 66 Кількість задоволених заявок, шт. 22 65 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.80 5.00 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.10 4.48 Встановлена дохідність, % 16.80 4.66 Середньозважена дохідність, % 16.80 4.64 Надходження до бюджету 4 229 726 571.34 203 554 483.69

* - військові облігації

Як повідомлялося, Нацбанк України з 26 квітня знизив облікову ставку на 1 п.п. - До 13,5% річних, а з 14 червня - до 13,0%. Мінфіну за цей час вдалося опустити ставки відсікання річних паперів на 1,25 в.п., дворічних - на 1,6 в.п., тоді як трирічних - на 1,1 в.п.