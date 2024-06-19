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Мінфін на аукціонах ОВДП 18 червня залучив до держбюджету 8,6 млрд грн та $ 203,6 млн
Міністерство фінансів на дебютному аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) з погашенням у лютому 2028 року встановило ставку їх розміщення на рівні 16,8%, тоді серпень-2027 тижнем раніше він розміщував під 16,2%.
Згідно з інформацією на сайті відомства, при пропонуванні цих облігацій у 4 млрд грн (тут і далі за номіналом), попит на них склав 5,53 млрд грн проти 5,02 млрд грн на серпень-2027 тижнем раніше.
Ставки в 22 поданих заявках становили від 16,1% до 16,8%, проте майже всі були подані за максимальною ставкою, оскільки середньозважена прибутковість виявилася на рівні зі ставкою відсікання.
Щодо найкоротших облігацій з погашенням через рік, то зниження ставки за ними припинилося, незважаючи на те, що минулого тижня Нацбанк знову опустив облікову ставку на 0,5 процентних пункти - до 13,0%.
За пропозицією 4 млрд грн попит становив 5,51 млрд грн проти 5,37 млрд грн тижнем раніше, ставка відсікання залишилася на рівні 14,75%, а середньозважена навіть трохи піднялася - з 14,71% до 14,72% річних.
За дворічним ОВДП Мінфіну вдалося знизити ставку відсікання ще на 0,1 в.п. порівняно з аукціонами тижневої давності - до 15,4%, а середньозважену - на 0,19%, до 15,28%. Проте попит на них впав до 0,35 млрд грн з 10,92 млрд грн тижнем раніше.
Всього на трьох аукціонах із розміщення гривневих облігацій Мінфін задовольнив усі 86 поданих заявок і залучив 8,62 млрд грн порівняно з 11,35 млрд грн на попередніх аукціонах, у тому числі 2,72 млрд грн - за неконкурентними заявками.
На першому після березня аукціоні з розміщення 13 місячних облігацій ставка відсікання залишилася колишньою - 4,66% річних, і Мінфін зміг розмістити всі виставлені на аукціон облігації на $200 млн, відхиливши лише одну заявку із 66 за ставкою 5%.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|83*
|84*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000231187
|Дорозміщення
UA4000231559
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|4 000 000
|4 000 000
|Дата розміщення
|18.06.2024
|18.06.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|19.06.2024
|19.06.2024
|Дата оплати відсотків
|04.12.2024
|11.12.2024
|Дата оплати відсотків
|04.06.2025
|11.06.2025
|Дата оплати відсотків
|10.12.2025
|Дата оплати відсотків
|10.06.2026
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|76.25
|77.35
|Номінальний рівень дохідності, %
|15.25
|15.47
|Термін обігу (днів)
|350
|721
|Дата погашення
|04.06.2025
|10.06.2026
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|5 507 758 000
|351 656 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|4 000 000 000
|351 656 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|20 383 112 000
|4 351 656 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|38
|26
|Кількість задоволених заявок, шт.
|38
|26
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|14.75
|15.40
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|14.25
|15.10
|Встановлена дохідність, %
|14.75
|15.40
|Середньозважена дохідність, %
|14.72
|15.28
|Надходження до бюджету
|4 041 056 878.74
|353 774 621.23
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|85
|86*
|Код випуску облігацій
|Первинне
розміщення
UA4000231625
|Первинне
розміщення
UA4000231633
(Ном. в ін.вал. США)
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|4 000 000
|200 000
|Дата розміщення
|18.06.2024
|18.06.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|19.06.2024
|19.06.2024
|Дата оплати відсотків
|14.08.2024
|01.08.2024
|Дата оплати відсотків
|12.02.2025
|30.01.2025
|Дата оплати відсотків
|13.08.2025
|31.07.2025
|Дата оплати відсотків
|11.02.2026
|Дата оплати відсотків
|12.08.2026
|Дата оплати відсотків
|10.02.2027
|Дата оплати відсотків
|11.08.2027
|Дата оплати відсотків
|09.02.2028
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|84.00
|23.20
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.80
|4.64
|Термін обігу (днів)
|1 330
|407
|Дата погашення
|09.02.2028
|31.07.2025
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|5 528 207 000
|265 653 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|4 000 000 000
|200 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|4 000 000 000
|200 000 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|22
|66
|Кількість задоволених заявок, шт.
|22
|65
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.80
|5.00
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.10
|4.48
|Встановлена дохідність, %
|16.80
|4.66
|Середньозважена дохідність, %
|16.80
|4.64
|Надходження до бюджету
|4 229 726 571.34
|203 554 483.69
* - військові облігації
Як повідомлялося, Нацбанк України з 26 квітня знизив облікову ставку на 1 п.п. - До 13,5% річних, а з 14 червня - до 13,0%. Мінфіну за цей час вдалося опустити ставки відсікання річних паперів на 1,25 в.п., дворічних - на 1,6 в.п., тоді як трирічних - на 1,1 в.п.
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