ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.06.24
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 17 червня 2024 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерезидентів
|01.06.23
|1446660.27
|694346.23
|545763.27
|114822.24
|3413.63
|39495.49
|48819.41
|03.07.23
|1453028.30
|691846.23
|547266.10
|117135.65
|3661.27
|42017.02
|51102.02
|01.08.23
|1469158.90
|691846.23
|559204.68
|119591.88
|2163.91
|45533.27
|50918.93
|01.09.23
|1470941.20
|690694.45
|558584.48
|122571.64
|2322.75
|48343.02
|48425.86
|02.10.23
|1479540.84
|690693.45
|573923.82
|117809.46
|1496.00
|48492.33
|47125.77
|01.11.23
|1514520.18
|690693.45
|599528.25
|126390.69
|1528.72
|48277.30
|48277.30
|01.12.23
|1539082.29
|689989.89
|622654.03
|129925.06
|2024.51
|50412.35
|44076.45
|01.01.24
|1585968.49
|689989.89
|658118.89
|138940.53
|2031.33
|53248.83
|43639.12
|01.02.24
|1599827.62
|687489.89
|661670.59
|146766.01
|2114.86
|57925.89
|43960.38
|01.03.24
|1596311.57
|682489.89
|668480.97
|143306.44
|2114.86
|56641.14
|43278.27
|01.04.24
|1615442.23
|680489.89
|679480.78
|153142.47
|1763.23
|58176.51
|42389.35
|01.05.24
|1641402.31
|677989.89
|698652.22
|159443.89
|1763.23
|62000.08
|41553.00
|17.05.24
|1634665.29
|677989.89
|690871.64
|162197.96
|1496.11
|61694.07
|40415.61
|20.05.24
|1634594.99
|677989.89
|690395.84
|162858.87
|1496.11
|61956.66
|39897.62
|21.05.24
|1635439.82
|677989.89
|690584.85
|16322.93
|1496.11
|62346.59
|39799.45
|22.05.24
|1635932.66
|677989.89
|690913.85
|163413.52
|1496.11
|62494.47
|39624.82
|23.05.24
|1620873.29
|677605.69
|685576.60
|160134.05
|1496.11
|60678.82
|35382.02
|24.05.24
|1623856.63
|677605.69
|685374.02
|162196.72
|1496.11
|61763.68
|35420.41
|27.05.24
|1624498.42
|677605.69
|685278.17
|162292.64
|1496.11
|62368.09
|35457.72
|28.05.24
|1625184.27
|677605.69
|685480.14
|162414.78
|1496.11
|62782.84
|35404.71
|29.05.24
|1625589.31
|677695.69
|685826.52
|162292.87
|1496.11
|63020.91
|35347.21
|30.05.24
|1634780.58
|677605.69
|692257.76
|163182.25
|1496.11
|63405.34
|36833.44
|31.05.24
|1634748.25
|677605.69
|692011.80
|163291.13
|1496.11
|63580.31
|36763.21
|03.06.24
|1634970.38
|677605.69
|692110.21
|163283.22
|1496.11
|63692.90
|36782.25
|04.06.24
|1634756.07
|677605.69
|692018.97
|164194.82
|1496.11
|63802.83
|36637.65
|05.06.24
|1634170.91
|677605.69
|690642.20
|163871.61
|1496.11
|63816.71
|36738.59
|06.06.24
|1629611.99
|677605.69
|691147.51
|161495.72
|1014.77
|61747.07
|36601.23
|07.06.24
|1629699.99
|677605.69
|690435.48
|161974.94
|1014.77
|62169.46
|36499.64
|10.06.24
|1630129.39
|677605.69
|689850.06
|162646.40
|1014.77
|63708.39
|36304.07
|11.06.24
|1630294.66
|677605.69
|689275.56
|162848.00
|1014.77
|63132.78
|36417.86
|12.06.24
|1630528.91
|677605.69
|688784.76
|163070.52
|1014.77
|63384.81
|36668.35
|13.06.24
|1641389.85
|677605.69
|698640.08
|163794.90
|1050.31
|63635.07
|36663.80
|14.06.24
|1642298.04
|677605.69
|698070.25
|164910.61
|1050.31
|64004.00
|36657.18
|17.06.24
|1641886.42
|677605.69
|697480.09
|165135.24
|1050.31
|64081.46
|36533.60
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