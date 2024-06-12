Мінфін розмістив ОВДП на понад ₴11,3 мільярда

Міністерство фінансів України 11 червня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 11,355 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів у Фейсбуці.

"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму понад 11,3 млрд гривень", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 3,023 млрд грн під 14,71% із погашенням через 1 рік; 4,0 млрд грн під 15,47% з погашенням через 2 роки; 4,332 млрд грн під 16,13% з погашенням через 3,2 року.





Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 80* 81* 82 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000231187 Первинне розміщення UA4000231559 Дорозміщення UA4000231195 Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000 Кількість виставлених облігацій, шт. 3 000 000 4 000 000 4 000 000 Дата розміщення 11.06.2024 11.06.2024 11.06.2024 Дата оплати за придбані облігації 12.06.2024 12.06.2024 12.06.2024 Дата оплати відсотків 04.12.2024 11.12.2024 28.08.2024 Дата оплати відсотків 04.06.2025 11.06.2025 26.02.2025 Дата оплати відсотків 10.12.2025 27.08.2025 Дата оплати відсотків 10.06.2026 25.02.2026 Дата оплати відсотків 26.08.2026 Дата оплати відсотків 24.02.2027 Дата оплати відсотків 25.08.2027 Розмір купонного платежу на одну облігацію 76.25 77.35 87.50 Номінальний рівень дохідності, % 15.25 15.47 17.50 Термін обігу (днів) 357 728 1 169 Дата погашення 04.06.2025 10.06.2026 25.08.2027 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 5 373 564 000 10 916 172 000 5 020 827 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 16 383 112 000 4 000 000 000 20 000 000 000 Кількість поданих заявок, шт. 38 31 26 Кількість задоволених заявок, шт. 36 30 25 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 15.00 15.69 16.29 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 14.49 15.40 15.58 Встановлена дохідність, % 14.75 15.50 16.20 Середньозважена дохідність, % 14.71 15.47 16.13 Надходження до бюджету 3 022 831 087.89 3 999 841 960.08 4 331 906 142.74

* - військові облігації

Дані: Мінфін України