Мінфін розмістив ОВДП на понад ₴11,3 мільярда

Міністерство фінансів України 11 червня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 11,355 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів у Фейсбуці.
"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму понад 11,3 млрд гривень", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 3,023 млрд грн під 14,71% із погашенням через 1 рік; 4,0 млрд грн під 15,47% з погашенням через 2 роки; 4,332 млрд грн під 16,13% з погашенням через 3,2 року.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|80*
|81*
|82
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000231187
|Первинне розміщення UA4000231559
|Дорозміщення UA4000231195
| Номінальна вартість
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 3 000 000
| 4 000 000
| 4 000 000
| Дата розміщення
| 11.06.2024
| 11.06.2024
| 11.06.2024
| Дата оплати за придбані облігації
| 12.06.2024
| 12.06.2024
| 12.06.2024
| Дата оплати відсотків
| 04.12.2024
| 11.12.2024
| 28.08.2024
| Дата оплати відсотків
| 04.06.2025
| 11.06.2025
| 26.02.2025
| Дата оплати відсотків
|
| 10.12.2025
| 27.08.2025
| Дата оплати відсотків
|
| 10.06.2026
| 25.02.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 26.08.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 24.02.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 25.08.2027
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 76.25
| 77.35
| 87.50
| Номінальний рівень дохідності, %
| 15.25
| 15.47
| 17.50
|Термін обігу (днів)
| 357
| 728
| 1 169
| Дата погашення
| 04.06.2025
| 10.06.2026
| 25.08.2027
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 5 373 564 000
| 10 916 172 000
| 5 020 827 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 3 000 000 000
| 4 000 000 000
| 4 000 000 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 16 383 112 000
| 4 000 000 000
| 20 000 000 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 38
| 31
| 26
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 36
| 30
| 25
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 15.00
| 15.69
| 16.29
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 14.49
| 15.40
| 15.58
| Встановлена дохідність, %
| 14.75
| 15.50
| 16.20
| Середньозважена дохідність, %
| 14.71
| 15.47
| 16.13
|Надходження до бюджету
| 3 022 831 087.89
| 3 999 841 960.08
| 4 331 906 142.74
* - військові облігації
Дані: Мінфін України