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Мінфін розмістив ОВДП на понад ₴11,3 мільярда

22:29 11.06.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України 11 червня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 11,355 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів у Фейсбуці.

"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму понад 11,3 млрд гривень", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 3,023 млрд грн під 14,71% із погашенням через 1 рік; 4,0 млрд грн під 15,47% з погашенням через 2 роки; 4,332 млрд грн під 16,13% з погашенням через 3,2 року.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону80*81*82
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000231187Первинне розміщення UA4000231559Дорозміщення UA4000231195
Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000
Кількість виставлених облігацій, шт. 3 000 000 4 000 000 4 000 000
Дата розміщення 11.06.2024 11.06.2024 11.06.2024
Дата оплати за придбані облігації 12.06.2024 12.06.2024 12.06.2024
Дата оплати відсотків 04.12.2024 11.12.2024 28.08.2024
Дата оплати відсотків 04.06.2025 11.06.2025 26.02.2025
Дата оплати відсотків  10.12.2025 27.08.2025
Дата оплати відсотків  10.06.2026 25.02.2026
Дата оплати відсотків   26.08.2026
Дата оплати відсотків   24.02.2027
Дата оплати відсотків   25.08.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію 76.25 77.35 87.50
Номінальний рівень дохідності, % 15.25 15.47 17.50
Термін обігу (днів) 357 728 1 169
Дата погашення 04.06.2025 10.06.2026 25.08.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 5 373 564 000 10 916 172 000 5 020 827 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 16 383 112 000 4 000 000 000 20 000 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 38 31 26
Кількість задоволених заявок, шт. 36 30 25
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 15.00 15.69 16.29
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 14.49 15.40 15.58
Встановлена дохідність, % 14.75 15.50 16.20
Середньозважена дохідність, % 14.71 15.47 16.13
Надходження до бюджету 3 022 831 087.89 3 999 841 960.08 4 331 906 142.74

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
 

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