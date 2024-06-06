ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 06.06.24

Євро трохи зміцнився в четвер напередодні політичного рішення ЄЦБ, де, як вважають трейдери, зниження ставок стане майже безсумнівним, в той час як долар ослаб на нових бетах на цикл пом'якшення ФРС, який очікується в цьому році.