Мінфін опустив ставки ОВДП на аукціонах ще на 0,09-0,55 в.п. завдяки високому попиту

Міністерство фінансів на аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок змогло опустити ставки ще на 0,09-0,55 відсоткового пункту (в.п.), довівши загальне їхнє зниження до 1,11-2,28 в.п. після зменшення Нацбанком з 26 квітня облікової ставки з 14,5% до 13,5% річних.
Згідно з даними на сайті Мінфіну, за річними паперами ставка відсікання знизилася з 14,98% до 14,89%, за дворічними - з 15,0% до 15,69%, за трирічними - з 16,62% до 16,29%.
Мінфін збільшив пропозицію двох із трьох випусків облігацій - дво- і трирічних - з 3 млрд грн до 4 млрд грн (тут і далі - за номіналом) за збереження високого попиту, що допомогло домогтися кращих результатів розміщення.
Зокрема, на трирічні ОВДП попит становив 14,37 млрд грн проти 18,74 млрд грн тижнем раніше, на дворічні - 13,90 млрд грн проти 10,40 млрд грн, на річні - до 5,52 млрд грн проти 6,44 млрд грн.
Сумарно ж попит на трьох гривневих аукціонах знизився лише несуттєво - до 33,79 млрд грн із 35,59 млрд грн на аукціонах попереднього вівторка, а кількість заявок - до 96 зі 125. Загалом Мінфін задовольнив 72 заявки і залучив 11,57 млрд грн порівняно з 9,57 млрд грн тижнем раніше, зокрема 3,30 млрд грн - за неконкурентними заявками.
Мінімальні ставки за річними паперами сягали 14,45%, за дворічними - 15,50%, за трирічними - 15,99%, що надало змогу опустити середньозважені ставки помітно нижче від ставок відсікання: відповідно до 14,74%, 15,66% і 16,02% річних проти 14,96%, 15,9% і 16,57% тижнем раніше.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|77*
|78
|79
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000231187
|Дорозміщення UA4000230809
|Дорозміщення UA4000231195
| Номінальна вартість
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 3 000 000
| 4 000 000
| 4 000 000
| Дата розміщення
| 04.06.2024
| 04.06.2024
| 04.06.2024
| Дата оплати за придбані облігації
| 05.06.2024
| 05.06.2024
| 05.06.2024
| Дата оплати відсотків
| 04.12.2024
| 18.09.2024
| 28.08.2024
| Дата оплати відсотків
| 04.06.2025
| 19.03.2025
| 26.02.2025
| Дата оплати відсотків
|
| 17.09.2025
| 27.08.2025
| Дата оплати відсотків
|
| 18.03.2026
| 25.02.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 26.08.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 24.02.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 25.08.2027
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 76.25
| 85.00
| 87.50
| Номінальний рівень дохідності, %
| 15.25
| 17.00
| 17.50
|Термін обігу (днів)
| 364
| 651
| 1 176
| Дата погашення
| 04.06.2025
| 18.03.2026
| 25.08.2027
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 5 520 444 000
| 13 904 383 000
| 14 363 137 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 3 000 000 000
| 4 000 000 000
| 4 000 000 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 13 383 112 000
| 20 803 163 000
| 16 000 000 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 24
| 24
| 48
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 21
| 19
| 32
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 14.90
| 15.80
| 16.60
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 14.45
| 15.50
| 15.99
| Встановлена дохідність, %
| 14.89
| 15.69
| 16.29
| Середньозважена дохідність, %
| 14.74
| 15.66
| 16.02
|Надходження до бюджету
| 3 013 744 347.26
| 4 221 680 007.14
| 4 329 931 814.75
* - військові облігації
Як повідомлялося, Нацбанк України з 15 березня знизив облікову ставку на 0,5 в.п. - до 14,5% річних. Мінфіну після цього вдалося після двомісячної перерви відновити зниження ставок за ОВДП. За місяць йому вдалося опустити прибутковість річних паперів на 0,7 відсоткових пунктів (в.п.), дворічних - на 0,6 в.п., тоді як трирічних - лише на 0,2 в.п. Однак на аукціонах 16 квітня ця позитивна для Мінфіну динаміка припинилася, а 23 квітня, перед очікуваним новим зниженням облікової ставки, йому вдалося відгризти у ринку ще лише 0,1% прибутковості за річними паперами.