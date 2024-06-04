Мінфін опустив ставки ОВДП на аукціонах ще на 0,09-0,55 в.п. завдяки високому попиту

Міністерство фінансів на аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок змогло опустити ставки ще на 0,09-0,55 відсоткового пункту (в.п.), довівши загальне їхнє зниження до 1,11-2,28 в.п. після зменшення Нацбанком з 26 квітня облікової ставки з 14,5% до 13,5% річних.

Згідно з даними на сайті Мінфіну, за річними паперами ставка відсікання знизилася з 14,98% до 14,89%, за дворічними - з 15,0% до 15,69%, за трирічними - з 16,62% до 16,29%.

Мінфін збільшив пропозицію двох із трьох випусків облігацій - дво- і трирічних - з 3 млрд грн до 4 млрд грн (тут і далі - за номіналом) за збереження високого попиту, що допомогло домогтися кращих результатів розміщення.

Зокрема, на трирічні ОВДП попит становив 14,37 млрд грн проти 18,74 млрд грн тижнем раніше, на дворічні - 13,90 млрд грн проти 10,40 млрд грн, на річні - до 5,52 млрд грн проти 6,44 млрд грн.

Сумарно ж попит на трьох гривневих аукціонах знизився лише несуттєво - до 33,79 млрд грн із 35,59 млрд грн на аукціонах попереднього вівторка, а кількість заявок - до 96 зі 125. Загалом Мінфін задовольнив 72 заявки і залучив 11,57 млрд грн порівняно з 9,57 млрд грн тижнем раніше, зокрема 3,30 млрд грн - за неконкурентними заявками.

Мінімальні ставки за річними паперами сягали 14,45%, за дворічними - 15,50%, за трирічними - 15,99%, що надало змогу опустити середньозважені ставки помітно нижче від ставок відсікання: відповідно до 14,74%, 15,66% і 16,02% річних проти 14,96%, 15,9% і 16,57% тижнем раніше.





Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 77* 78 79 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000231187 Дорозміщення UA4000230809 Дорозміщення UA4000231195 Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000 Кількість виставлених облігацій, шт. 3 000 000 4 000 000 4 000 000 Дата розміщення 04.06.2024 04.06.2024 04.06.2024 Дата оплати за придбані облігації 05.06.2024 05.06.2024 05.06.2024 Дата оплати відсотків 04.12.2024 18.09.2024 28.08.2024 Дата оплати відсотків 04.06.2025 19.03.2025 26.02.2025 Дата оплати відсотків 17.09.2025 27.08.2025 Дата оплати відсотків 18.03.2026 25.02.2026 Дата оплати відсотків 26.08.2026 Дата оплати відсотків 24.02.2027 Дата оплати відсотків 25.08.2027 Розмір купонного платежу на одну облігацію 76.25 85.00 87.50 Номінальний рівень дохідності, % 15.25 17.00 17.50 Термін обігу (днів) 364 651 1 176 Дата погашення 04.06.2025 18.03.2026 25.08.2027 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 5 520 444 000 13 904 383 000 14 363 137 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 13 383 112 000 20 803 163 000 16 000 000 000 Кількість поданих заявок, шт. 24 24 48 Кількість задоволених заявок, шт. 21 19 32 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 14.90 15.80 16.60 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 14.45 15.50 15.99 Встановлена дохідність, % 14.89 15.69 16.29 Середньозважена дохідність, % 14.74 15.66 16.02 Надходження до бюджету 3 013 744 347.26 4 221 680 007.14 4 329 931 814.75

* - військові облігації

Як повідомлялося, Нацбанк України з 15 березня знизив облікову ставку на 0,5 в.п. - до 14,5% річних. Мінфіну після цього вдалося після двомісячної перерви відновити зниження ставок за ОВДП. За місяць йому вдалося опустити прибутковість річних паперів на 0,7 відсоткових пунктів (в.п.), дворічних - на 0,6 в.п., тоді як трирічних - лише на 0,2 в.п. Однак на аукціонах 16 квітня ця позитивна для Мінфіну динаміка припинилася, а 23 квітня, перед очікуваним новим зниженням облікової ставки, йому вдалося відгризти у ринку ще лише 0,1% прибутковості за річними паперами.



