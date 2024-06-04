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АНАЛІТИКА

Мінфін опустив ставки ОВДП на аукціонах ще на 0,09-0,55 в.п. завдяки високому попиту

18:11 04.06.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок змогло опустити ставки ще на 0,09-0,55 відсоткового пункту (в.п.), довівши загальне їхнє зниження до 1,11-2,28 в.п. після зменшення Нацбанком з 26 квітня облікової ставки з 14,5% до 13,5% річних.

Згідно з даними на сайті Мінфіну, за річними паперами ставка відсікання знизилася з 14,98% до 14,89%, за дворічними - з 15,0% до 15,69%, за трирічними - з 16,62% до 16,29%.

Мінфін збільшив пропозицію двох із трьох випусків облігацій - дво- і трирічних - з 3 млрд грн до 4 млрд грн (тут і далі - за номіналом) за збереження високого попиту, що допомогло домогтися кращих результатів розміщення.

Зокрема, на трирічні ОВДП попит становив 14,37 млрд грн проти 18,74 млрд грн тижнем раніше, на дворічні - 13,90 млрд грн проти 10,40 млрд грн, на річні - до 5,52 млрд грн проти 6,44 млрд грн.

Сумарно ж попит на трьох гривневих аукціонах знизився лише несуттєво - до 33,79 млрд грн із 35,59 млрд грн на аукціонах попереднього вівторка, а кількість заявок - до 96 зі 125. Загалом Мінфін задовольнив 72 заявки і залучив 11,57 млрд грн порівняно з 9,57 млрд грн тижнем раніше, зокрема 3,30 млрд грн - за неконкурентними заявками.

Мінімальні ставки за річними паперами сягали 14,45%, за дворічними - 15,50%, за трирічними - 15,99%, що надало змогу опустити середньозважені ставки помітно нижче від ставок відсікання: відповідно до 14,74%, 15,66% і 16,02% річних проти 14,96%, 15,9% і 16,57% тижнем раніше.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону77*7879
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000231187Дорозміщення UA4000230809Дорозміщення UA4000231195
Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000
Кількість виставлених облігацій, шт. 3 000 000 4 000 000 4 000 000
Дата розміщення 04.06.2024 04.06.2024 04.06.2024
Дата оплати за придбані облігації 05.06.2024 05.06.2024 05.06.2024
Дата оплати відсотків 04.12.2024 18.09.2024 28.08.2024
Дата оплати відсотків 04.06.2025 19.03.2025 26.02.2025
Дата оплати відсотків  17.09.2025 27.08.2025
Дата оплати відсотків  18.03.2026 25.02.2026
Дата оплати відсотків   26.08.2026
Дата оплати відсотків   24.02.2027
Дата оплати відсотків   25.08.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію 76.25 85.00 87.50
Номінальний рівень дохідності, % 15.25 17.00 17.50
Термін обігу (днів) 364 651 1 176
Дата погашення 04.06.2025 18.03.2026 25.08.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 5 520 444 000 13 904 383 000 14 363 137 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 13 383 112 000 20 803 163 000 16 000 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 24 24 48
Кількість задоволених заявок, шт. 21 19 32
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 14.90 15.80 16.60
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 14.45 15.50 15.99
Встановлена дохідність, % 14.89 15.69 16.29
Середньозважена дохідність, % 14.74 15.66 16.02
Надходження до бюджету 3 013 744 347.26 4 221 680 007.14 4 329 931 814.75

* - військові облігації

Як повідомлялося, Нацбанк України з 15 березня знизив облікову ставку на 0,5 в.п. - до 14,5% річних. Мінфіну після цього вдалося після двомісячної перерви відновити зниження ставок за ОВДП. За місяць йому вдалося опустити прибутковість річних паперів на 0,7 відсоткових пунктів (в.п.), дворічних - на 0,6 в.п., тоді як трирічних - лише на 0,2 в.п. Однак на аукціонах 16 квітня ця позитивна для Мінфіну динаміка припинилася, а 23 квітня, перед очікуваним новим зниженням облікової ставки, йому вдалося відгризти у ринку ще лише 0,1% прибутковості за річними паперами.
За матеріалами: Економічна правда
 

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