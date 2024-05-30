ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 30.05.24

Каблучка Helio ідеально підходить для відстеження відновлення і сну, має водонепроникність 10 ATM і може надавати такі дані, як оцінка сну, повний час відновлення, рівень кисню в крові, варіабельність серцевого ритму під час сну і спочилий серцевий ритм під час сну.