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ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 30.05.24

10:58 30.05.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 30 травня 2024 року.

Облiгацiї, якi знаходяться у власності

ДатаУсьогоНБУБанкиЮр. осіб
Тер. громадФіз. осіб
Нерезидентів
01.05.231434849.34
694419.45
532328.49
115694.87
3328.04
36055.40
53023.09
01.06.231446660.27
694346.23
545763.27
114822.24
3413.63
39495.49
48819.41
03.07.231453028.30
691846.23
547266.10
117135.65
3661.27
42017.02
51102.02
01.08.231469158.90
691846.23
559204.68
119591.88
2163.91
45533.27
50918.93
01.09.231470941.20
690694.45
558584.48
122571.64
2322.75
48343.02
48425.86
02.10.231479540.84
690693.45
573923.82
117809.46
1496.00
48492.33
47125.77
01.11.231514520.18
690693.45
599528.25
126390.69
1528.72
48277.30
48277.30
01.12.231539082.29
689989.89
622654.03
129925.06
2024.51
50412.35
44076.45
01.01.241585968.49
689989.89
658118.89
138940.53
2031.33
53248.83
43639.12
01.02.241599827.62
687489.89
661670.59
146766.01
2114.86
57925.89
43960.38
01.03.241596311.57
682489.89
668480.97
143306.44
2114.86
56641.14
43278.27
01.04.241615442.23
680489.89
679480.78
153142.47
1763.23
58176.51
42389.35
30.04.241641926.56
677989.89
699342.69
159196.18
1763.23
61976.32
41658.25
01.05.241641402.31
677989.89
698652.22
159443.89
1763.23
62000.08
41553.00
02.05.241626797.62
677989.89
685516.56
160614.58
1457.75
59809.39
41409.44
03.05.241626539.46
677989.89
684240.94
161172.88
1457.75
60283.36
41394.65
06.05.241626203.03
677989.89
682646.15
162086.43
1457.75
60761.50
41261.32
07.05.241626153.29
677989.89
682210.25
162093.67
1457.75
61156.56
41245.17
08.05.241625915.51
677989.89
681923.74
161899.00
1457.75
61304.01
41341.12
09.05.241635148.64
677989.89
688717.04
163988.08
1466.95
61640.94
41335.73
10.05.241635695.83
677989.89
688803.57
164121.70
1466.95
61960.04
41353.69
13.05.241636488.81
677989.89
689246.04
164375.23
1466.95
62143.07
41267.63
14.05.241636164.59
677989.89
689770.97
163587.21
1466.95
62259.57
41090.00
15.05.241636396.60
677989.89
689751.80
163809.78
1466.95
62489.20
40888.98
16.05.241644995.11
677989.89
697575.48
164783.53
1496.11
62726.05
40423.05
17.05.241634665.29
677989.89
690871.64
162197.96
1496.11
61694.07
40415.61
20.05.241634594.99
677989.89
690395.84
162858.87
1496.11
61956.66
39897.62
21.05.241635439.82
677989.89
690584.85
16322.93
1496.11
62346.59
39799.45
22.05.241635932.66
677989.89
690913.85
163413.52
1496.11
62494.47
39624.82
23.05.241620873.29
677605.69
685576.60
160134.05
1496.11
60678.82
35382.02
24.05.241623856.63
677605.69
685374.02
162196.72
1496.11
61763.68
35420.41
27.05.241624498.42
677605.69
685278.17
162292.64
1496.11
62368.09
35457.72
28.05.241625184.27
677605.69
685480.14
162414.78
1496.11
62782.84
35404.71
29.05.241625589.31
677695.69
685826.52
162292.87
1496.11
63020.91
35347.21
30.05.241634780.58
677605.69
692257.76
163182.25
1496.11
63405.34
36833.44

Данные: НБУ

Официальный Курс НБУ на 30 травня - 40,4832 грн.
 

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  куп. uah % прод. uah %
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EUR 43,7130  0,02 0,05 44,5804  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
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EUR -  - - -  - -

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