Мінфін опустив ставки ОВДП на аукціонах ще на 0,07-0,36 в.п. завдяки зростанню попиту

Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок змогло опустити ставки ще на 0,07-0,36 процентних пункти (п.п.), довівши загальне їх зниження до 1,02-1, 73 в.п. після зменшення Нацбанком із 26 квітня облікової ставки з 14,5% до 13,5% річних.

Згідно з даними на сайті Мінфіну, за річними паперами ставка відсікання знизилася з 15,05% до 14,98%, по дворічних - з 16,08% до 15,90% і по трирічних - з 16,93% до 16,62% .

Мінфін зберіг пропозицію всіх трьох випусків облігацій по 3 млрд грн (тут і далі - за номіналом), тоді як попит виріс на всі папери, що допомогло досягти кращих результатів у їх розміщенні.

Зокрема, на трирічні ОВДП попит збільшився до 18,74 млрд грн з 14,37 млрд грн тижнем раніше, на дворічні - до 10,40 млрд грн з 9,66 млрд грн, тоді як на річні - до 6,44 млрд грн з 1,53 млрд. грн.

Сумарно ж попит на трьох гривневих аукціонах зріс до 35,59 млрд грн з 25,56 млрд грн на аукціонах у попередній вівторок, а кількість заявок - з 85 до 125. 7,93 млрд грн тижнем тому, зокрема 2,61 млрд грн - за неконкурентними заявками.

Мінімальні ставки за річними паперами досягали 14,9%, по дворічних - 15,83%, за трирічними - 16,4%, що дозволило опустити середньозважені ставки трохи нижче ставок відсікання: відповідно до 14,96%, 15,9% та 16 57% річних.

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 77* 78 79 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000231187 Дорозміщення UA4000230809 Дорозміщення UA4000231195 Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000 Кількість виставлених облігацій, шт. 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Дата розміщення 28.05.2024 28.05.2024 28.05.2024 Дата оплати за придбані облігації 29.05.2024 29.05.2024 29.05.2024 Дата оплати відсотків 05.06.2024 18.09.2024 28.08.2024 Дата оплати відсотків 04.12.2024 19.03.2025 26.02.2025 Дата оплати відсотків 04.06.2025 17.09.2025 27.08.2025 Дата оплати відсотків 18.03.2026 25.02.2026 Дата оплати відсотків 26.08.2026 Дата оплати відсотків 24.02.2027 Дата оплати відсотків 25.08.2027 Розмір купонного платежу на одну облігацію 76.25 85.00 87.50 Номінальний рівень дохідності, % 15.25 17.00 17.50 Термін обігу (днів) 371 658 1 183 Дата погашення 04.06.2025 18.03.2026 25.08.2027 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 6 442 761 000 10 404 408 000 18 738 677 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3 000 000 000 3 000 000 000 3 000 000 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 10 383 112 000 16 803 163 000 12 000 000 000 Кількість поданих заявок, шт. 36 29 60 Кількість задоволених заявок, шт. 23 25 41 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 15.04 16.00 16.85 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 14.90 15.83 16.40 Встановлена дохідність, % 14.98 15.90 16.62 Середньозважена дохідність, % 14.96 15.90 16.57 Надходження до бюджету 3 227 662 000.83 3 146 078 681.25 3 196 900 074.68

* - військові облігації