Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін опустив ставки ОВДП на аукціонах ще на 0,07-0,36 в.п. завдяки зростанню попиту

22:53 28.05.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок змогло опустити ставки ще на 0,07-0,36 процентних пункти (п.п.), довівши загальне їх зниження до 1,02-1, 73 в.п. після зменшення Нацбанком із 26 квітня облікової ставки з 14,5% до 13,5% річних.

Згідно з даними на сайті Мінфіну, за річними паперами ставка відсікання знизилася з 15,05% до 14,98%, по дворічних - з 16,08% до 15,90% і по трирічних - з 16,93% до 16,62% .

Мінфін зберіг пропозицію всіх трьох випусків облігацій по 3 млрд грн (тут і далі - за номіналом), тоді як попит виріс на всі папери, що допомогло досягти кращих результатів у їх розміщенні.

Зокрема, на трирічні ОВДП попит збільшився до 18,74 млрд грн з 14,37 млрд грн тижнем раніше, на дворічні - до 10,40 млрд грн з 9,66 млрд грн, тоді як на річні - до 6,44 млрд грн з 1,53 млрд. грн.

Сумарно ж попит на трьох гривневих аукціонах зріс до 35,59 млрд грн з 25,56 млрд грн на аукціонах у попередній вівторок, а кількість заявок - з 85 до 125. 7,93 млрд грн тижнем тому, зокрема 2,61 млрд грн - за неконкурентними заявками.

Мінімальні ставки за річними паперами досягали 14,9%, по дворічних - 15,83%, за трирічними - 16,4%, що дозволило опустити середньозважені ставки трохи нижче ставок відсікання: відповідно до 14,96%, 15,9% та 16 57% річних.

 

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону77*7879
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000231187Дорозміщення UA4000230809Дорозміщення UA4000231195
Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000
Кількість виставлених облігацій, шт. 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Дата розміщення 28.05.2024 28.05.2024 28.05.2024
Дата оплати за придбані облігації 29.05.2024 29.05.2024 29.05.2024
Дата оплати відсотків 05.06.2024 18.09.2024 28.08.2024
Дата оплати відсотків 04.12.2024 19.03.2025 26.02.2025
Дата оплати відсотків 04.06.2025 17.09.2025 27.08.2025
Дата оплати відсотків  18.03.2026 25.02.2026
Дата оплати відсотків   26.08.2026
Дата оплати відсотків   24.02.2027
Дата оплати відсотків   25.08.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію 76.25 85.00 87.50
Номінальний рівень дохідності, % 15.25 17.00 17.50
Термін обігу (днів) 371 658 1 183
Дата погашення 04.06.2025 18.03.2026 25.08.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 6 442 761 000 10 404 408 000 18 738 677 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3 000 000 000 3 000 000 000 3 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 10 383 112 000 16 803 163 000 12 000 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 36 29 60
Кількість задоволених заявок, шт. 23 25 41
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 15.04 16.00 16.85
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 14.90 15.83 16.40
Встановлена дохідність, % 14.98 15.90 16.62
Середньозважена дохідність, % 14.96 15.90 16.57
Надходження до бюджету 3 227 662 000.83 3 146 078 681.25 3 196 900 074.68

* - військові облігації
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,3958
  0,0946
 0,23
EUR
 1
 43,9708
  0,2118
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0938  0,18 0,46 40,9979  0,49 1,21
EUR 43,5333  0,25 0,58 44,3188  0,29 0,67

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3500  0,07 0,17 40,3800  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес