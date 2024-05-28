Мінфін опустив ставки ОВДП на аукціонах ще на 0,07-0,36 в.п. завдяки зростанню попиту

Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок змогло опустити ставки ще на 0,07-0,36 процентних пункти (п.п.), довівши загальне їх зниження до 1,02-1, 73 в.п. після зменшення Нацбанком із 26 квітня облікової ставки з 14,5% до 13,5% річних.
Згідно з даними на сайті Мінфіну, за річними паперами ставка відсікання знизилася з 15,05% до 14,98%, по дворічних - з 16,08% до 15,90% і по трирічних - з 16,93% до 16,62% .
Мінфін зберіг пропозицію всіх трьох випусків облігацій по 3 млрд грн (тут і далі - за номіналом), тоді як попит виріс на всі папери, що допомогло досягти кращих результатів у їх розміщенні.
Зокрема, на трирічні ОВДП попит збільшився до 18,74 млрд грн з 14,37 млрд грн тижнем раніше, на дворічні - до 10,40 млрд грн з 9,66 млрд грн, тоді як на річні - до 6,44 млрд грн з 1,53 млрд. грн.
Сумарно ж попит на трьох гривневих аукціонах зріс до 35,59 млрд грн з 25,56 млрд грн на аукціонах у попередній вівторок, а кількість заявок - з 85 до 125. 7,93 млрд грн тижнем тому, зокрема 2,61 млрд грн - за неконкурентними заявками.
Мінімальні ставки за річними паперами досягали 14,9%, по дворічних - 15,83%, за трирічними - 16,4%, що дозволило опустити середньозважені ставки трохи нижче ставок відсікання: відповідно до 14,96%, 15,9% та 16 57% річних.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|77*
|78
|79
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000231187
|Дорозміщення UA4000230809
|Дорозміщення UA4000231195
| Номінальна вартість
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 3 000 000
| 3 000 000
| 3 000 000
| Дата розміщення
| 28.05.2024
| 28.05.2024
| 28.05.2024
| Дата оплати за придбані облігації
| 29.05.2024
| 29.05.2024
| 29.05.2024
| Дата оплати відсотків
| 05.06.2024
| 18.09.2024
| 28.08.2024
| Дата оплати відсотків
| 04.12.2024
| 19.03.2025
| 26.02.2025
| Дата оплати відсотків
| 04.06.2025
| 17.09.2025
| 27.08.2025
| Дата оплати відсотків
|
| 18.03.2026
| 25.02.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 26.08.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 24.02.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 25.08.2027
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 76.25
| 85.00
| 87.50
| Номінальний рівень дохідності, %
| 15.25
| 17.00
| 17.50
|Термін обігу (днів)
| 371
| 658
| 1 183
| Дата погашення
| 04.06.2025
| 18.03.2026
| 25.08.2027
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 6 442 761 000
| 10 404 408 000
| 18 738 677 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 3 000 000 000
| 3 000 000 000
| 3 000 000 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 10 383 112 000
| 16 803 163 000
| 12 000 000 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 36
| 29
| 60
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 23
| 25
| 41
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 15.04
| 16.00
| 16.85
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 14.90
| 15.83
| 16.40
| Встановлена дохідність, %
| 14.98
| 15.90
| 16.62
| Середньозважена дохідність, %
| 14.96
| 15.90
| 16.57
|Надходження до бюджету
| 3 227 662 000.83
| 3 146 078 681.25
| 3 196 900 074.68
* - військові облігації