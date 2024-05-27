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АНАЛІТИКА

«єОселя»: за тиждень українці оформили кредити на 300 мільйонів

17:00 27.05.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Від початку 2024 року українці взяли за програмою єОселя іпотечні кредити на 7 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

"Майже 4 тисяч родин придбали квартири, 174 - приватні будинки. Загалом від початку дії програми кредити взяли 10 436 родин на понад 16 млрд грн.", - розповіла заступник Міністра економіки України Надія Бігун.

За її інформацією, за програмою єОселя від початку цього року 4 111 українських родин взяли кредити на придбання житла загалом на 7 млрд грн. Більшість з них отримали кредити на купівлю квартири, 174 родини - приватних будинків.

"Зростає кількість людей, які надають перевагу житлу так званого першого продажу, а не вторинному ринку.

Своєю чергою їхній вибір позитивно впливає на сферу житлового будівництва, адже стимулює його розвиток та активізацію у суміжних галузях економіки. Серед кредитів, виданих минулого тижня, частка українців, які обрали купівлю житла першого продажу, склала 30%", - зазначила Надія Бігун.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 159 кредитів на 297 млн грн, серед яких:

* кредити під 3% отримали 80 військовослужбовців та силовиків, 11 педагогів, 13 медиків та 6 науковців;
* кредити під 7% отримали 46 українців без власного житла, 2 ВПО та 1 ветеран.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку - 113 кредитів, в той же час 46 українців взяли кредити на купівлю житла першого продажу - готового у забудовника, або в будинку, який зводиться.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

* Київської області - 47;
* міста Києва - 43;
* Львівської області - 10.
За матеріалами: Економічна правда
 

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