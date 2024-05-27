Банки у березні видали іпотечних кредитів на 1,4 мільярда - НБУ

Банки України у березні 2024 року видали 878 іпотечних кредити на загальну суму 1,4 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати щомісячного опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів, повідомляє пресслужба НБУ в Телеграмі.

Зауважується, що обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у березні 2024 року зріс порівняно з попереднім місяцем (лютим 2024 року) на 10,5%. Про видачу нової іпотеки в лютому поінформували дев'ять банків, що кредитували придбання житла. Більшість угод, як і раніше, укладалася на вторинному ринку нерухомості.

Рушієм іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування в межах програми «єОселя» (майже всі кредити в березні надано в межах цієї програми). Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в березні п'ятий місяць поспіль залишилася на рівні 7,6% річних.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у березні видано в м. Київ та Київській області - 369 договорів на загальну суму 673,9 млн грн (46,8% від загального обсягу), Львівській (55 договорів на 100 млн грн), Одеській (49 на 70,7 млн грн) та Івано-Франківській (40 на 56,1 млн грн) областях.

Як повідомлялось, банки України у 2023 році видали 6114 іпотечних кредитів на загальну суму 9,1 млрд грн.