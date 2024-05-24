У НБУ пояснили підготовлювані обмеження на P2P-операції боротьбою з «дропами»

Національний банк України (НБУ) офіційно підтвердив розроблення проєкту обмежень на вихідні операції за банківськими картками фізичних осіб.

Нагадаємо, 23 травня 2024 року українські ЗМІ з посиланням на заяву регулятора зазначили, що НБУ планує протягом місяця запровадити обмеження на вихідні P2P-перекази. Зокрема, регулятор розглядає такі ліміти - не більше ніж 30 транзакцій і ₴100 000 на місяць.

У публікації на офіційній сторінці центробанк підтвердив це. Також у НБУ додали, що ліміти застосовуватимуть окремо для рахунків у кожному банку.

У центробанку вважають, що обмеження не торкнуться 95-98% усіх клієнтів. Також вони не торкнуться волонтерів і тих, хто проводить операції за IBAN.

Впровадження обмежень націлене насамперед на протидію незаконній діяльності та відмиванню коштів, заявив заступник голови НБУ Дмитро Олійник. Зокрема, він відзначив такі схеми, як «дропи» і «грошові мули».

Вони характеризуються використанням чужих банківських карт для проведення великої кількості переказів з відносно малими сумами. Олійник зазначив, що ці схеми стали лідерами за популярністю у 2024 році.

Водночас обмеження, що накладаються на P2P, можуть потенційно вплинути й на українських користувачів криптовалют. З 2023 року криптобіржі призупинили підтримку гривневих карт. Після цього більша частина операцій із цифровими активами для виведення коштів у фіат перейшла в сектор P2P.