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АНАЛІТИКА

НБУ планує обмежити Р2Р перекази на час війни 30-ма операціями до 100 тис. грн на місяць

 

Національний банк України (НБУ) в рамках боротьби з відмиванням коштів планує запровадити обмеження на кількість переказів фізичних осіб (P2P, person-to-person) - до 30 на місяць, з лімітом суми до 100 тис. грн, протягом наступних 30-ти днів на період воєнного стану, повідомили в центробанку на зустрічі з журналістами в четвер.

"Тут покриття клієнтів, які не відчують (очікуваних обмежень - ІФ-У), це 95-98%, скоріше 98% не відчують цих обмежень", - зазначив заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник.

Такий висновок заступник голови аргументує аналізом НБУ даних восьми банків, найбільших емітентів карток в Україні, згідно з якими регулятор сформував портрет середньостатистичного клієнта і визначив, що в середньому 98% українців здійснюють до 30 переказів P2P (person-to-person) на місяць, на суму не більше 80-100 тис. грн.

"Рішення зараз готується, воно не ухвалене ще, не ухвалене ні комітетом, ні правлінням (...)", - зазначив Олійник, водночас пізніше зазначивши, що воно буде протягом 30-ти днів.

Передбачається, що ці обмеження діятимуть на кожен відкритий рахунок фізособи в окремому банку.

Олійник наголосив, P2P (person-to-person) перекази планують обмежити лише на "вихід", тобто, іншими словами, обмежень на приймання коштів на власну картку не передбачається. Це частково зумовлено бажанням НБУ не створювати труднощів у проведенні волонтерських зборів для потреб ЗСУ тощо.

"Окремо ми аналізуємо можливість обмеження "входу" на картку, але спочатку ми визначимо, як не зачепити волонтерів, і тільки тоді будемо щось придумувати, ми обов'язково про це скажемо", - додав Олійник.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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