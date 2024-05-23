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Артур Еш
НБУ планує обмежити Р2Р перекази на час війни 30-ма операціями до 100 тис. грн на місяць
15:45 23.05.2024 |
Національний банк України (НБУ) в рамках боротьби з відмиванням коштів планує запровадити обмеження на кількість переказів фізичних осіб (P2P, person-to-person) - до 30 на місяць, з лімітом суми до 100 тис. грн, протягом наступних 30-ти днів на період воєнного стану, повідомили в центробанку на зустрічі з журналістами в четвер.
"Тут покриття клієнтів, які не відчують (очікуваних обмежень - ІФ-У), це 95-98%, скоріше 98% не відчують цих обмежень", - зазначив заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник.
Такий висновок заступник голови аргументує аналізом НБУ даних восьми банків, найбільших емітентів карток в Україні, згідно з якими регулятор сформував портрет середньостатистичного клієнта і визначив, що в середньому 98% українців здійснюють до 30 переказів P2P (person-to-person) на місяць, на суму не більше 80-100 тис. грн.
"Рішення зараз готується, воно не ухвалене ще, не ухвалене ні комітетом, ні правлінням (...)", - зазначив Олійник, водночас пізніше зазначивши, що воно буде протягом 30-ти днів.
Передбачається, що ці обмеження діятимуть на кожен відкритий рахунок фізособи в окремому банку.
Олійник наголосив, P2P (person-to-person) перекази планують обмежити лише на "вихід", тобто, іншими словами, обмежень на приймання коштів на власну картку не передбачається. Це частково зумовлено бажанням НБУ не створювати труднощів у проведенні волонтерських зборів для потреб ЗСУ тощо.
"Окремо ми аналізуємо можливість обмеження "входу" на картку, але спочатку ми визначимо, як не зачепити волонтерів, і тільки тоді будемо щось придумувати, ми обов'язково про це скажемо", - додав Олійник.
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