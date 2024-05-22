ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 22.05.24
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 22 травня 2024 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерезидентів
|01.05.23
|1434849.34
|694419.45
|532328.49
|115694.87
|3328.04
|36055.40
|53023.09
|01.06.23
|1446660.27
|694346.23
|545763.27
|114822.24
|3413.63
|39495.49
|48819.41
|03.07.23
|1453028.30
|691846.23
|547266.10
|117135.65
|3661.27
|42017.02
|51102.02
|01.08.23
|1469158.90
|691846.23
|559204.68
|119591.88
|2163.91
|45533.27
|50918.93
|01.09.23
|1470941.20
|690694.45
|558584.48
|122571.64
|2322.75
|48343.02
|48425.86
|02.10.23
|1479540.84
|690693.45
|573923.82
|117809.46
|1496.00
|48492.33
|47125.77
|01.11.23
|1514520.18
|690693.45
|599528.25
|126390.69
|1528.72
|48277.30
|48277.30
|01.12.23
|1539082.29
|689989.89
|622654.03
|129925.06
|2024.51
|50412.35
|44076.45
|01.01.24
|1585968.49
|689989.89
|658118.89
|138940.53
|2031.33
|53248.83
|43639.12
|01.02.24
|1599827.62
|687489.89
|661670.59
|146766.01
|2114.86
|57925.89
|43960.38
|01.03.24
|1596311.57
|682489.89
|668480.97
|143306.44
|2114.86
|56641.14
|43278.27
|01.04.24
|1615442.23
|680489.89
|679480.78
|153142.47
|1763.23
|58176.51
|42389.35
|22.04.24
|1637440.80
|680489.89
|692462.73
|159086.37
|1763.23
|61164.43
|42474.15
|23.04.24
|1637365.22
|680489.89
|693011.04
|158478.61
|1763.23
|61270.30
|42352.15
|24.04.24
|1636802.24
|680489.89
|692686.83
|158254.93
|1763.23
|61413.04
|42194.31
|25.04.24
|1641122.99
|677989.89
|698984.47
|158788.20
|1763.23
|61490.38
|42106.81
|26.04.24
|1641951.54
|677989.89
|699555.11
|159061.11
|1763.23
|61754.92
|41827.28
|29.04.24
|1641698.82
|677989.89
|699235.96
|159199.18
|1763.23
|61810.89
|41798.67
|30.04.24
|1641926.56
|677989.89
|699342.69
|159196.18
|1763.23
|61976.32
|41658.25
|01.05.24
|1641402.31
|677989.89
|698652.22
|159443.89
|1763.23
|62000.08
|41553.00
|02.05.24
|1626797.62
|677989.89
|685516.56
|160614.58
|1457.75
|59809.39
|41409.44
|03.05.24
|1626539.46
|677989.89
|684240.94
|161172.88
|1457.75
|60283.36
|41394.65
|06.05.24
|1626203.03
|677989.89
|682646.15
|162086.43
|1457.75
|60761.50
|41261.32
|07.05.24
|1626153.29
|677989.89
|682210.25
|162093.67
|1457.75
|61156.56
|41245.17
|08.05.24
|1625915.51
|677989.89
|681923.74
|161899.00
|1457.75
|61304.01
|41341.12
|09.05.24
|1635148.64
|677989.89
|688717.04
|163988.08
|1466.95
|61640.94
|41335.73
|10.05.24
|1635695.83
|677989.89
|688803.57
|164121.70
|1466.95
|61960.04
|41353.69
|13.05.24
|1636488.81
|677989.89
|689246.04
|164375.23
|1466.95
|62143.07
|41267.63
|14.05.24
|1636164.59
|677989.89
|689770.97
|163587.21
|1466.95
|62259.57
|41090.00
|15.05.24
|1636396.60
|677989.89
|689751.80
|163809.78
|1466.95
|62489.20
|40888.98
|16.05.24
|1644995.11
|677989.89
|697575.48
|164783.53
|1496.11
|62726.05
|40423.05
|17.05.24
|1634665.29
|677989.89
|690871.64
|162197.96
|1496.11
|61694.07
|40415.61
|20.05.24
|1634594.99
|677989.89
|690395.84
|162858.87
|1496.11
|61956.66
|39897.62
|21.05.24
|1635439.82
|677989.89
|690584.85
|16322.93
|1496.11
|62346.59
|39799.45
|22.05.24
|1635932.66
|677989.89
|690913.85
|163413.52
|1496.11
|62494.47
|39624.82
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