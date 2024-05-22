Мінфін опустив ставки ОВДП на аукціонах ще на 0,1-0,27 в.п.

Міністерство фінансів на аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок змогло опустити ставки ще на 0,1-0,27 процентних пункти (п.п.), довівши загальне їх зниження до 0,92-1, 37 п.п. після зменшення Нацбанком з 26 квітня облікової ставки з 14,5% до 13,5% річних

Згідно з даними на сайті Мінфіну, за річними паперами ставка відсікання знизилася з 15,15% до 15,05%, по дворічних - з 16,2% до 16,08% і по трирічних - з 17,2% до 16,93% .

Мінфін зберіг пропозицію всіх трьох випусків облігацій по 3 млрд грн (тут і далі - за номіналом), тоді як щодо попиту продовжилася тенденція на його перетікання на довгострокові папери, що допомогло досягти кращих результатів у їх розміщенні.

Зокрема, на трирічні ОВДП попит зріс до 14,4 млрд. грн. з 12,2 млрд. грн. тижнем раніше, на дворічні - 9,7 млрд. грн. з 6,8 млрд. грн., тоді як на річні, навпаки, знизився до 1,5 млрд. грн. млрд грн із 2,8 млрд грн.

Сумарно ж попит на трьох гривневих аукціонах збільшився до 25,6 млрд. грн. з 21,9 млрд. грн. на аукціонах у попередній вівторок. Загалом Мінфін задовольнив 58 заявок із 85 і залучив 7,93 млрд грн порівняно з 9,29 млрд грн тижнем тому, у тому числі 3,36 млрд грн - за неконкурентними заявками.

Крім того, другий тиждень поспіль пройшов аукціон з розміщення річних ОВДП в євро. Ставка прибутковості на ньому залишилася на рівні 3,25% річних, тоді як середньозважена знизилася до 3,23% річних, а обсяг розміщення збільшився до EUR60,0 млн з EUR53,7 млн. Обсяг пропозиції залишився на рівні EUR200 млн.

Як повідомлялося, Нацбанк України з 15 березня знизив облікову ставку на 0,5 п.п. - До 14,5% річних. Мінфіну після цього вдалося після двомісячної перерви відновити зниження ставок ОВДП. За місяць йому вдалося опустити прибутковість річних паперів на 0,7 процентних пунктів (п.п.), дворічних - на 0,6 п.п., тоді як трирічних - лише на 0,2 п.п. Однак на аукціонах 16 квітня ця позитивна для Мінфіну динаміка припинилася, а 23 квітня перед очікуваним новим зниженням облікової ставки йому вдалося відгризти на ринку ще лише 0,1% прибутковості по річних паперах.



