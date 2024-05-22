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Мінфін опустив ставки ОВДП на аукціонах ще на 0,1-0,27 в.п.

22:39 21.05.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок змогло опустити ставки ще на 0,1-0,27 процентних пункти (п.п.), довівши загальне їх зниження до 0,92-1, 37 п.п. після зменшення Нацбанком з 26 квітня облікової ставки з 14,5% до 13,5% річних

Згідно з даними на сайті Мінфіну, за річними паперами ставка відсікання знизилася з 15,15% до 15,05%, по дворічних - з 16,2% до 16,08% і по трирічних - з 17,2% до 16,93% .

Мінфін зберіг пропозицію всіх трьох випусків облігацій по 3 млрд грн (тут і далі - за номіналом), тоді як щодо попиту продовжилася тенденція на його перетікання на довгострокові папери, що допомогло досягти кращих результатів у їх розміщенні.

Зокрема, на трирічні ОВДП попит зріс до 14,4 млрд. грн. з 12,2 млрд. грн. тижнем раніше, на дворічні - 9,7 млрд. грн. з 6,8 млрд. грн., тоді як на річні, навпаки, знизився до 1,5 млрд. грн. млрд грн із 2,8 млрд грн.

Сумарно ж попит на трьох гривневих аукціонах збільшився до 25,6 млрд. грн. з 21,9 млрд. грн. на аукціонах у попередній вівторок. Загалом Мінфін задовольнив 58 заявок із 85 і залучив 7,93 млрд грн порівняно з 9,29 млрд грн тижнем тому, у тому числі 3,36 млрд грн - за неконкурентними заявками.

Крім того, другий тиждень поспіль пройшов аукціон з розміщення річних ОВДП в євро. Ставка прибутковості на ньому залишилася на рівні 3,25% річних, тоді як середньозважена знизилася до 3,23% річних, а обсяг розміщення збільшився до EUR60,0 млн з EUR53,7 млн. Обсяг пропозиції залишився на рівні EUR200 млн.

Як повідомлялося, Нацбанк України з 15 березня знизив облікову ставку на 0,5 п.п. - До 14,5% річних. Мінфіну після цього вдалося після двомісячної перерви відновити зниження ставок ОВДП. За місяць йому вдалося опустити прибутковість річних паперів на 0,7 процентних пунктів (п.п.), дворічних - на 0,6 п.п., тоді як трирічних - лише на 0,2 п.п. Однак на аукціонах 16 квітня ця позитивна для Мінфіну динаміка припинилася, а 23 квітня перед очікуваним новим зниженням облікової ставки йому вдалося відгризти на ринку ще лише 0,1% прибутковості по річних паперах.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону70*71
Код випуску облігацій Дорозміщення
 UA4000231187		Дорозміщення
UA4000230809
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 3 000 000 3 000 000
Дата розміщення 21.05.2024 21.05.2024
Дата оплати за придбані облігації 22.05.2024 22.05.2024
Дата оплати відсотків 05.06.2024 18.09.2024
Дата оплати відсотків 04.12.2024 19.03.2025
Дата оплати відсотків 04.06.2025 17.09.2025
Дата оплати відсотків  18.03.2026
Розмір купонного платежу на одну облігацію 76.25 85.00
Номінальний рівень дохідності, % 15.25 17.00
Термін обігу (днів) 378 665
Дата погашення 04.06.2025 18.03.2026
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 533 345 000 9 657 922 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 533 345 000 3 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 7 383 112 000 13 803 163 000
Кількість поданих заявок, шт. 20 20
Кількість задоволених заявок, шт. 20 15
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 15.05 16.10
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 15.00 15.95
Встановлена дохідність, % 15.05 16.08
Середньозважена дохідність, % 15.05 16.07
Надходження до бюджету 1 643 828 669.87 3 128 790 998.43

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону7273*
Код випуску облігацій Дорозміщення
 UA4000231195		Дорозміщення
UA4000230817
 (Ном. в ін.вал. EUR)
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 3 000 000 200 000
Дата розміщення 21.05.2024 21.05.2024
Дата оплати за придбані облігації 22.05.2024 22.05.2024
Дата оплати відсотків 28.08.2024 14.11.2024
Дата оплати відсотків 26.02.2025 15.05.2025
Дата оплати відсотків 27.08.2025 
Дата оплати відсотків 25.02.2026 
Дата оплати відсотків 26.08.2026 
Дата оплати відсотків 24.02.2027 
Дата оплати відсотків 25.08.2027 
Розмір купонного платежу на одну облігацію 87.50 16.25
Номінальний рівень дохідності, % 17.50 3.25
Термін обігу (днів) 1 190 358
Дата погашення 25.08.2027 15.05.2025
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 14 373 362 000 59 997 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3 000 000 000 59 902 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 9 000 000 000 155 945 000
Кількість поданих заявок, шт. 45 60
Кількість задоволених заявок, шт. 23 58
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.20 5.00
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.89 3.10
Встановлена дохідність, % 16.93 3.25
Середньозважена дохідність, % 16.93 3.23
Надходження до бюджету 3 160 267 400.00 59 951 310.41

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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