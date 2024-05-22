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"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Мінфін опустив ставки ОВДП на аукціонах ще на 0,1-0,27 в.п.
Міністерство фінансів на аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок змогло опустити ставки ще на 0,1-0,27 процентних пункти (п.п.), довівши загальне їх зниження до 0,92-1, 37 п.п. після зменшення Нацбанком з 26 квітня облікової ставки з 14,5% до 13,5% річних
Згідно з даними на сайті Мінфіну, за річними паперами ставка відсікання знизилася з 15,15% до 15,05%, по дворічних - з 16,2% до 16,08% і по трирічних - з 17,2% до 16,93% .
Мінфін зберіг пропозицію всіх трьох випусків облігацій по 3 млрд грн (тут і далі - за номіналом), тоді як щодо попиту продовжилася тенденція на його перетікання на довгострокові папери, що допомогло досягти кращих результатів у їх розміщенні.
Зокрема, на трирічні ОВДП попит зріс до 14,4 млрд. грн. з 12,2 млрд. грн. тижнем раніше, на дворічні - 9,7 млрд. грн. з 6,8 млрд. грн., тоді як на річні, навпаки, знизився до 1,5 млрд. грн. млрд грн із 2,8 млрд грн.
Сумарно ж попит на трьох гривневих аукціонах збільшився до 25,6 млрд. грн. з 21,9 млрд. грн. на аукціонах у попередній вівторок. Загалом Мінфін задовольнив 58 заявок із 85 і залучив 7,93 млрд грн порівняно з 9,29 млрд грн тижнем тому, у тому числі 3,36 млрд грн - за неконкурентними заявками.
Крім того, другий тиждень поспіль пройшов аукціон з розміщення річних ОВДП в євро. Ставка прибутковості на ньому залишилася на рівні 3,25% річних, тоді як середньозважена знизилася до 3,23% річних, а обсяг розміщення збільшився до EUR60,0 млн з EUR53,7 млн. Обсяг пропозиції залишився на рівні EUR200 млн.
Як повідомлялося, Нацбанк України з 15 березня знизив облікову ставку на 0,5 п.п. - До 14,5% річних. Мінфіну після цього вдалося після двомісячної перерви відновити зниження ставок ОВДП. За місяць йому вдалося опустити прибутковість річних паперів на 0,7 процентних пунктів (п.п.), дворічних - на 0,6 п.п., тоді як трирічних - лише на 0,2 п.п. Однак на аукціонах 16 квітня ця позитивна для Мінфіну динаміка припинилася, а 23 квітня перед очікуваним новим зниженням облікової ставки йому вдалося відгризти на ринку ще лише 0,1% прибутковості по річних паперах.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|70*
|71
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000231187
|Дорозміщення
UA4000230809
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|3 000 000
|3 000 000
|Дата розміщення
|21.05.2024
|21.05.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|22.05.2024
|22.05.2024
|Дата оплати відсотків
|05.06.2024
|18.09.2024
|Дата оплати відсотків
|04.12.2024
|19.03.2025
|Дата оплати відсотків
|04.06.2025
|17.09.2025
|Дата оплати відсотків
|18.03.2026
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|76.25
|85.00
|Номінальний рівень дохідності, %
|15.25
|17.00
|Термін обігу (днів)
|378
|665
|Дата погашення
|04.06.2025
|18.03.2026
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|1 533 345 000
|9 657 922 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|1 533 345 000
|3 000 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|7 383 112 000
|13 803 163 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|20
|20
|Кількість задоволених заявок, шт.
|20
|15
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|15.05
|16.10
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|15.00
|15.95
|Встановлена дохідність, %
|15.05
|16.08
|Середньозважена дохідність, %
|15.05
|16.07
|Надходження до бюджету
|1 643 828 669.87
|3 128 790 998.43
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|72
|73*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000231195
|Дорозміщення
UA4000230817
(Ном. в ін.вал. EUR)
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|3 000 000
|200 000
|Дата розміщення
|21.05.2024
|21.05.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|22.05.2024
|22.05.2024
|Дата оплати відсотків
|28.08.2024
|14.11.2024
|Дата оплати відсотків
|26.02.2025
|15.05.2025
|Дата оплати відсотків
|27.08.2025
|Дата оплати відсотків
|25.02.2026
|Дата оплати відсотків
|26.08.2026
|Дата оплати відсотків
|24.02.2027
|Дата оплати відсотків
|25.08.2027
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|87.50
|16.25
|Номінальний рівень дохідності, %
|17.50
|3.25
|Термін обігу (днів)
|1 190
|358
|Дата погашення
|25.08.2027
|15.05.2025
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|14 373 362 000
|59 997 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|3 000 000 000
|59 902 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|9 000 000 000
|155 945 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|45
|60
|Кількість задоволених заявок, шт.
|23
|58
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|17.20
|5.00
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.89
|3.10
|Встановлена дохідність, %
|16.93
|3.25
|Середньозважена дохідність, %
|16.93
|3.23
|Надходження до бюджету
|3 160 267 400.00
|59 951 310.41
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
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