Мінфін зменшив ставки ОВДП на аукціонах ще на 0,1-0,3 в.п.

Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок змогло опустити ставки ще на 0,1-0,3 процентних пункти (п.п.), довівши загальне їх зниження до 0,8-1,1 п.п . після зменшення Нацбанком з 26 квітня облікової ставки з 14,5% до 13,5% річних.

Згідно з даними на сайті Мінфіну, за річними паперами ставка відсікання знизилася з 15,25% до 15,15%, по дворічних - з 16,3% до 16,2% і по трирічних - з 17,5% до 17,2% .

Мінфін зберіг пропозицію дворічних та трирічних облігацій 3 млрд грн (тут і далі - за номіналом) та зміг розмістити майже всі виставлені облігації завдяки високому попиту. Зокрема, на дворічні ОВДП він склав 6,8 млрд грн, на трирічні - 12,2 млрд грн, і лише на річні трохи менше пропозиції - 2,8 млрд грн. Сумарно ж попит на трьох аукціонах знизився до 21,9 млрд. грн. з 24,2 млрд. грн. тижнем раніше.

Середньозважені ставки на річні та дворічні опустилися трохи більше, ніж ставки відсікання - відповідно до 15,12% та до 16,14%, а мінімальні ставки у заявках становили відповідно 14,95%, 16% та 17% порівняно з 15,25 %, 16,2% та 17,0% річних тижнем раніше.

Загалом Мінфін задовольнив 64 заявки з 80 та залучив 9,29 млрд грн порівняно з 9,39 млрд грн на попередніх аукціонах.

Крім того, після п'ятитижневої перерви пройшов аукціон з розміщення річних ОВДП в євро. Ставка прибутковості на ньому залишилася на рівні 3,25% річних, обсяг розміщення збільшився до EUR53,7 млн. з EUR42,4 млн., тоді як Мінфін збільшив обсяг пропозиції з EUR100 млн. до EUR200 млн.

Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 66* 67 Код випуску облігацій Дорозміщення

UA4000231187 Дорозміщення

UA4000230809 Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 3 000 000 3 000 000 Дата розміщення 14.05.2024 14.05.2024 Дата оплати за придбані облігації 15.05.2024 15.05.2024 Дата оплати відсотків 05.06.2024 18.09.2024 Дата оплати відсотків 04.12.2024 19.03.2025 Дата оплати відсотків 04.06.2025 17.09.2025 Дата оплати відсотків 18.03.2026 Розмір купонного платежу на одну облігацію 76.25 85.00 Номінальний рівень дохідності, % 15.25 17.00 Термін обігу (днів) 385 672 Дата погашення 04.06.2025 18.03.2026 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 2 849 767 000 6 806 170 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 2 849 767 000 3 000 000 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 5 849 767 000 10 803 163 000 Кількість поданих заявок, шт. 31 13 Кількість задоволених заявок, шт. 31 13 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 15.15 16.20 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 14.95 16.00 Встановлена дохідність, % 15.15 16.20 Середньозважена дохідність, % 15.12 16.14 Надходження до бюджету 3 044 693 442.59 3 116 347 693.15 * - військові облігації Дані: Мінфін України Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 68 69* Код випуску облігацій Дорозміщення

UA4000231195 Дорозміщення

UA4000230817

(Ном. в ін.вал. EUR) Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 3 000 000 200 000 Дата розміщення 14.05.2024 14.05.2024 Дата оплати за придбані облігації 15.05.2024 15.05.2024 Дата оплати відсотків 28.08.2024 14.11.2024 Дата оплати відсотків 26.02.2025 15.05.2025 Дата оплати відсотків 27.08.2025 Дата оплати відсотків 25.02.2026 Дата оплати відсотків 26.08.2026 Дата оплати відсотків 24.02.2027 Дата оплати відсотків 25.08.2027 Розмір купонного платежу на одну облігацію 87.50 16.25 Номінальний рівень дохідності, % 17.50 3.25 Термін обігу (днів) 1 197 365 Дата погашення 25.08.2027 15.05.2025 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 12 218 528 000 53 707 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3 000 000 000 53 677 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 6 000 000 000 96 073 000 Кількість поданих заявок, шт. 36 25 Кількість задоволених заявок, шт. 20 24 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.40 5.00 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.00 3.19 Встановлена дохідність, % 17.20 3.25 Середньозважена дохідність, % 17.20 3.25 Надходження до бюджету 3 130 336 984.69 53 677 434.70 * - військові облігації Дані: Мінфін України

Як повідомлялося, Нацбанк України з 15 березня знизив облікову ставку на 0,5 п.п. - До 14,5% річних. Мінфіну після цього вдалося після двомісячної перерви відновити зниження ставок щодо ОВДП. За місяць йому вдалося опустити дохідність річних паперів на 0,7 процентних пунктів (п.п.), дворічних - на 0,6 п.п., тоді як трирічних - лише на 0,2 п.п. Однак на аукціонах 16 квітня ця позитивна для Мінфіну динаміка припинилася, а 23 квітня перед очікуваним новим зниженням облікової ставки йому вдалося відгризти на ринку ще лише 0,1% прибутковості по річних паперах.