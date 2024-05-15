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Мінфін зменшив ставки ОВДП на аукціонах ще на 0,1-0,3 в.п.
Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок змогло опустити ставки ще на 0,1-0,3 процентних пункти (п.п.), довівши загальне їх зниження до 0,8-1,1 п.п . після зменшення Нацбанком з 26 квітня облікової ставки з 14,5% до 13,5% річних.
Згідно з даними на сайті Мінфіну, за річними паперами ставка відсікання знизилася з 15,25% до 15,15%, по дворічних - з 16,3% до 16,2% і по трирічних - з 17,5% до 17,2% .
Мінфін зберіг пропозицію дворічних та трирічних облігацій 3 млрд грн (тут і далі - за номіналом) та зміг розмістити майже всі виставлені облігації завдяки високому попиту. Зокрема, на дворічні ОВДП він склав 6,8 млрд грн, на трирічні - 12,2 млрд грн, і лише на річні трохи менше пропозиції - 2,8 млрд грн. Сумарно ж попит на трьох аукціонах знизився до 21,9 млрд. грн. з 24,2 млрд. грн. тижнем раніше.
Середньозважені ставки на річні та дворічні опустилися трохи більше, ніж ставки відсікання - відповідно до 15,12% та до 16,14%, а мінімальні ставки у заявках становили відповідно 14,95%, 16% та 17% порівняно з 15,25 %, 16,2% та 17,0% річних тижнем раніше.
Загалом Мінфін задовольнив 64 заявки з 80 та залучив 9,29 млрд грн порівняно з 9,39 млрд грн на попередніх аукціонах.
Крім того, після п'ятитижневої перерви пройшов аукціон з розміщення річних ОВДП в євро. Ставка прибутковості на ньому залишилася на рівні 3,25% річних, обсяг розміщення збільшився до EUR53,7 млн. з EUR42,4 млн., тоді як Мінфін збільшив обсяг пропозиції з EUR100 млн. до EUR200 млн.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|66*
|67
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000231187
|Дорозміщення
UA4000230809
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|3 000 000
|3 000 000
|Дата розміщення
|14.05.2024
|14.05.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|15.05.2024
|15.05.2024
|Дата оплати відсотків
|05.06.2024
|18.09.2024
|Дата оплати відсотків
|04.12.2024
|19.03.2025
|Дата оплати відсотків
|04.06.2025
|17.09.2025
|Дата оплати відсотків
|18.03.2026
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|76.25
|85.00
|Номінальний рівень дохідності, %
|15.25
|17.00
|Термін обігу (днів)
|385
|672
|Дата погашення
|04.06.2025
|18.03.2026
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|2 849 767 000
|6 806 170 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|2 849 767 000
|3 000 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|5 849 767 000
|10 803 163 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|31
|13
|Кількість задоволених заявок, шт.
|31
|13
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|15.15
|16.20
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|14.95
|16.00
|Встановлена дохідність, %
|15.15
|16.20
|Середньозважена дохідність, %
|15.12
|16.14
|Надходження до бюджету
|3 044 693 442.59
|3 116 347 693.15
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|68
|69*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000231195
|Дорозміщення
UA4000230817
(Ном. в ін.вал. EUR)
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|3 000 000
|200 000
|Дата розміщення
|14.05.2024
|14.05.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|15.05.2024
|15.05.2024
|Дата оплати відсотків
|28.08.2024
|14.11.2024
|Дата оплати відсотків
|26.02.2025
|15.05.2025
|Дата оплати відсотків
|27.08.2025
|Дата оплати відсотків
|25.02.2026
|Дата оплати відсотків
|26.08.2026
|Дата оплати відсотків
|24.02.2027
|Дата оплати відсотків
|25.08.2027
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|87.50
|16.25
|Номінальний рівень дохідності, %
|17.50
|3.25
|Термін обігу (днів)
|1 197
|365
|Дата погашення
|25.08.2027
|15.05.2025
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|12 218 528 000
|53 707 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|3 000 000 000
|53 677 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|6 000 000 000
|96 073 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|36
|25
|Кількість задоволених заявок, шт.
|20
|24
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|17.40
|5.00
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|17.00
|3.19
|Встановлена дохідність, %
|17.20
|3.25
|Середньозважена дохідність, %
|17.20
|3.25
|Надходження до бюджету
|3 130 336 984.69
|53 677 434.70
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Як повідомлялося, Нацбанк України з 15 березня знизив облікову ставку на 0,5 п.п. - До 14,5% річних. Мінфіну після цього вдалося після двомісячної перерви відновити зниження ставок щодо ОВДП. За місяць йому вдалося опустити дохідність річних паперів на 0,7 процентних пунктів (п.п.), дворічних - на 0,6 п.п., тоді як трирічних - лише на 0,2 п.п. Однак на аукціонах 16 квітня ця позитивна для Мінфіну динаміка припинилася, а 23 квітня перед очікуваним новим зниженням облікової ставки йому вдалося відгризти на ринку ще лише 0,1% прибутковості по річних паперах.
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