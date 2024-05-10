ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 10.05.24

"Дружні збори: це коли багато людей збирають гуртом, кожен на свою "Банку", щоб разом скинутися на одну велику ціль. Відтепер це офіційна функція! Будь-хто може допомогти досягти цілі збору, створивши дружню "Банку" з власним прогресом", - Олег Гороховський.