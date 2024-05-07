ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 07.05.24

За 2022 рік Google виплатила Apple $20 млрд за те, щоб Google був пошуком за замовчуванням в Safari. Ще у листопаді 2023 року стало відомо, що Google віддає 36% прибутку від пошуку в Safari і тепер стало відомо, скільки саме становить ця сума.