Фінансові новини
- |
- 07.05.24
- |
- 03:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Від початку року за програмою єОселя іпотечні кредити оформили понад 3400 українців
За програмою єОселя понад 3 400 українських родин взяли кредити на придбання житла загалом на майже 6 млрд грн від початку 2024 року, 30% з них - на купівлю житла першого продажу. Загалом від початку дії програми кредити взяли 9 757 родин на понад 15 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
"За чотири місяці поточного року кредити на придбання житла за програмою єОселя взяли вже понад 3 400 українців на загальну суму майже 6 млрд грн. 3 300 родин придбають квартири, 122 - приватні будинки. 30% кредитів за програмою видано на придбання житла так званого першого продажу - готового від забудовника або такого, що будується. Загалом від початку дії програми іпотечні кредити взяли вже майже 10 тисяч родин на понад 15 млрд грн", - зазначила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.
Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 264 кредити на 467 млн грн, серед яких: кредити під 3% отримали 124 військовослужбовці та силовики, 23 педагоги, 17 медиків та 1 науковець; кредити під 7% отримали 81 українець без власного житла, 9 ВПО та 9 ветеранів.
Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку - 183 кредити, водночас 81 українець взяв кредит на купівлю житла першого продажу - готового у забудовника, або в будинку, який зводиться.
Найбільше іпотечних кредитів взяли жителі: Київської області - 71; міста Києва - 59; Рівненської області - 15; Львівської області - 14.
Як повідомлялося, програма єОселя почала свою роботу в жовтні 2022 року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифри та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк, Sense Bank та Банк Кредит Дніпро.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Білий дім: Допомога США сприятиме переходу України в контрнаступ у 2025 році
|НБУ оголосив про найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень з початку великої війни
|Україна отримає ще шість радарів ППО TRML-4D від виробника
|Збагачення на 33 мільйони: ДБР повідомило про нову підозру ексгенералу СБУ Наумову
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нацбанк посилить контроль за поверненням експортерами валютного виторгу в Україну, – голова НБУ Пишний
|Від початку року за програмою єОселя іпотечні кредити оформили понад 3400 українців
|Долар стабільний до євро, дешевшає до фунта і зміцнюється до єни
|Зниження облікової ставки до 11,5-12% до кінця 2024 р. допускають чотири члени КМП, ще сім очікують 13% - НБУ
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 39,4228 грн/$1
|За тиждень підприємці отримали пільгових кредитів на майже 4 мільярди
Бізнес
|Smart представив Concept #5
|Відбувся офіційний реліз браузера Arc на Windows
|Xiaomi виготовила 10 000 електромобілів SU7 лише за 32 дні
|Американські газети подають до суду на OpenAI через порушення авторських прав
|Google минулого року захистив Google Play від 2,28 мільйона шкідливих застосунків
|Samsung готується до масового виробництва 2-нм GAA чипів у 2025 році
|Нове оновлення Chrome: Адресний рядок тепер використовує машинне навчання для кращих рекомендацій