Від початку року за програмою єОселя іпотечні кредити оформили понад 3400 українців

За програмою єОселя понад 3 400 українських родин взяли кредити на придбання житла загалом на майже 6 млрд грн від початку 2024 року, 30% з них - на купівлю житла першого продажу. Загалом від початку дії програми кредити взяли 9 757 родин на понад 15 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"За чотири місяці поточного року кредити на придбання житла за програмою єОселя взяли вже понад 3 400 українців на загальну суму майже 6 млрд грн. 3 300 родин придбають квартири, 122 - приватні будинки. 30% кредитів за програмою видано на придбання житла так званого першого продажу - готового від забудовника або такого, що будується. Загалом від початку дії програми іпотечні кредити взяли вже майже 10 тисяч родин на понад 15 млрд грн", - зазначила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 264 кредити на 467 млн грн, серед яких: кредити під 3% отримали 124 військовослужбовці та силовики, 23 педагоги, 17 медиків та 1 науковець; кредити під 7% отримали 81 українець без власного житла, 9 ВПО та 9 ветеранів.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку - 183 кредити, водночас 81 українець взяв кредит на купівлю житла першого продажу - готового у забудовника, або в будинку, який зводиться.

Найбільше іпотечних кредитів взяли жителі: Київської області - 71; міста Києва - 59; Рівненської області - 15; Львівської області - 14.

Як повідомлялося, програма єОселя почала свою роботу в жовтні 2022 року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифри та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк, Sense Bank та Банк Кредит Дніпро.