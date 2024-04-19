ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 19.04.24

Ціни на золото різко зросли на азіатських торгах у п'ятницю, впритул наблизившись до рекордних максимумів, після того, як повідомлення про удари Ізраїлю по Ірану збільшили попит на прихісток, особливо на тлі погіршення ситуації на Близькому Сході.