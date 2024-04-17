Мінфін на аукціонах ОВДП 16 квітня залучив до держбюджету 6,9 млрд грн. Зниження прибутковості ОВДП на аукціонах припинилося

Зниження прибутковості облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) на первинних аукціонах, що тривало останній місяць, припинилося на аукціонах цього вівторка: ставка річних облігацій залишилася на рівні 16,1%, 2-річних - 17,0% річних літніх - 18,3% річних.
За даними Мінфіну на його сайті, попит на найкоротші та найдовші папери перевищив пропозицію - відповідно 4,1 млрд грн проти 3 млрд грн (тут і далі - за номіналом) та 3,2 млрд грн проти 3 млрд грн, проте цього не вистачило зниження прибутковості.
У результаті Мінфін задовольнив усі подані 43 заявки та залучив 6,87 млрд грн порівняно з 5,4 млрд грн тижнем раніше.
Як повідомлялося, Нацбанк України з 15 березня знизив облікову ставку та ставку за депозитними сертифікатами (ДС) на 0,5 в.п. - до 14,5% річних, тоді як за 3-місячними ДС та кредитами рефінансування - на 1,5 п.п., відповідно до 17,5% та 19,5% річних.
Мінфіну після цього вдалося після двомісячної перерви відновити зниження ставок щодо ОВДП. Усього за тиждень йому вдалося опустити дохідність річних паперів на 0,7 відсоткових пунктів (п.п.), дворічних - на 0,6 п.п., тоді як трирічних - лише на 0,2 п.п.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|54*
|55
|56
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000230635
|Дорозміщення UA4000230809
|Дорозміщення UA4000230270
| Номінальна вартість
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 3 000 000
| 3 000 000
| 3 000 000
| Дата розміщення
| 16.04.2024
| 16.04.2024
| 16.04.2024
| Дата оплати за придбані облігації
| 17.04.2024
| 17.04.2024
| 17.04.2024
| Дата оплати відсотків
| 01.05.2024
| 18.09.2024
| 10.07.2024
| Дата оплати відсотків
| 30.10.2024
| 19.03.2025
| 08.01.2025
| Дата оплати відсотків
| 30.04.2025
| 17.09.2025
| 09.07.2025
| Дата оплати відсотків
|
| 18.03.2026
| 07.01.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 08.07.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 06.01.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 07.07.2027
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 81.20
| 85.00
| 92.50
| Номінальний рівень дохідності, %
| 16.24
| 17.00
| 18.50
|Термін обігу (днів)
| 378
| 700
| 1 176
| Дата погашення
| 30.04.2025
| 18.03.2026
| 07.07.2027
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 4 119 653 000
| 479 676 000
| 3 166 141 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 3 000 000 000
| 479 676 000
| 3 000 000 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 14 000 000 000
| 789 130 000
| 15 612 221 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 22
| 7
| 14
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 22
| 7
| 14
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.10
| 17.00
| 18.30
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 15.90
| 16.90
| 18.10
| Встановлена дохідність, %
| 16.10
| 17.00
| 18.30
| Середньозважена дохідність, %
| 16.09
| 17.00
| 18.30
|Надходження до бюджету
| 3 228 253 902.78
| 485 742 510.69
| 3 160 562 384.76
* - військові облігації
Дані: Мінфін України