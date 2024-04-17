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Мінфін на аукціонах ОВДП 16 квітня залучив до держбюджету 6,9 млрд грн. Зниження прибутковості ОВДП на аукціонах припинилося

22:51 16.04.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Зниження прибутковості облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) на первинних аукціонах, що тривало останній місяць, припинилося на аукціонах цього вівторка: ставка річних облігацій залишилася на рівні 16,1%, 2-річних - 17,0% річних літніх - 18,3% річних.

За даними Мінфіну на його сайті, попит на найкоротші та найдовші папери перевищив пропозицію - відповідно 4,1 млрд грн проти 3 млрд грн (тут і далі - за номіналом) та 3,2 млрд грн проти 3 млрд грн, проте цього не вистачило зниження прибутковості.

У результаті Мінфін задовольнив усі подані 43 заявки та залучив 6,87 млрд грн порівняно з 5,4 млрд грн тижнем раніше.

Як повідомлялося, Нацбанк України з 15 березня знизив облікову ставку та ставку за депозитними сертифікатами (ДС) на 0,5 в.п. - до 14,5% річних, тоді як за 3-місячними ДС та кредитами рефінансування - на 1,5 п.п., відповідно до 17,5% та 19,5% річних.

Мінфіну після цього вдалося після двомісячної перерви відновити зниження ставок щодо ОВДП. Усього за тиждень йому вдалося опустити дохідність річних паперів на 0,7 відсоткових пунктів (п.п.), дворічних - на 0,6 п.п., тоді як трирічних - лише на 0,2 п.п.

 

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону54*5556
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000230635Дорозміщення UA4000230809Дорозміщення UA4000230270
Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000
Кількість виставлених облігацій, шт. 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Дата розміщення 16.04.2024 16.04.2024 16.04.2024
Дата оплати за придбані облігації 17.04.2024 17.04.2024 17.04.2024
Дата оплати відсотків 01.05.2024 18.09.2024 10.07.2024
Дата оплати відсотків 30.10.2024 19.03.2025 08.01.2025
Дата оплати відсотків 30.04.2025 17.09.2025 09.07.2025
Дата оплати відсотків  18.03.2026 07.01.2026
Дата оплати відсотків   08.07.2026
Дата оплати відсотків   06.01.2027
Дата оплати відсотків   07.07.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.20 85.00 92.50
Номінальний рівень дохідності, % 16.24 17.00 18.50
Термін обігу (днів) 378 700 1 176
Дата погашення 30.04.2025 18.03.2026 07.07.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 4 119 653 000 479 676 000 3 166 141 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3 000 000 000 479 676 000 3 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 14 000 000 000 789 130 000 15 612 221 000
Кількість поданих заявок, шт. 22 7 14
Кількість задоволених заявок, шт. 22 7 14
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.10 17.00 18.30
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 15.90 16.90 18.10
Встановлена дохідність, % 16.10 17.00 18.30
Середньозважена дохідність, % 16.09 17.00 18.30
Надходження до бюджету 3 228 253 902.78 485 742 510.69 3 160 562 384.76

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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