Мінфін на аукціонах ОВДП 16 квітня залучив до держбюджету 6,9 млрд грн. Зниження прибутковості ОВДП на аукціонах припинилося

Зниження прибутковості облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) на первинних аукціонах, що тривало останній місяць, припинилося на аукціонах цього вівторка: ставка річних облігацій залишилася на рівні 16,1%, 2-річних - 17,0% річних літніх - 18,3% річних.

За даними Мінфіну на його сайті, попит на найкоротші та найдовші папери перевищив пропозицію - відповідно 4,1 млрд грн проти 3 млрд грн (тут і далі - за номіналом) та 3,2 млрд грн проти 3 млрд грн, проте цього не вистачило зниження прибутковості.

У результаті Мінфін задовольнив усі подані 43 заявки та залучив 6,87 млрд грн порівняно з 5,4 млрд грн тижнем раніше.

Як повідомлялося, Нацбанк України з 15 березня знизив облікову ставку та ставку за депозитними сертифікатами (ДС) на 0,5 в.п. - до 14,5% річних, тоді як за 3-місячними ДС та кредитами рефінансування - на 1,5 п.п., відповідно до 17,5% та 19,5% річних.

Мінфіну після цього вдалося після двомісячної перерви відновити зниження ставок щодо ОВДП. Усього за тиждень йому вдалося опустити дохідність річних паперів на 0,7 відсоткових пунктів (п.п.), дворічних - на 0,6 п.п., тоді як трирічних - лише на 0,2 п.п.