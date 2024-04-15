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АНАЛІТИКА

Банки у лютому видали іпотечних кредитів на ₴1,3 мільярда - НБУ

17:29 15.04.2024 |

Фінанси

 

Банки України у лютому 2024 року видали 783 іпотечних кредити на загальну суму 1,3 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати щомісячного опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів, повідомляє пресслужба НБУ в Телеграмі.

Зауважується, що обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у лютому 2024 року порівняно з попереднім місяцем (січнем 2024 року) зріс на 17,3%, водночас більш як усемеро перевищує показник за аналогічний період минулого року (за лютий 2023 року).

Про видачу нової іпотеки в лютому поінформували дев'ять банків, що кредитували придбання житла. Більшість угод, як і раніше, укладалася на вторинному ринку нерухомості.

У Нацбанку зазначають, що рушієм іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування в межах програми «єОселя» (майже всі кредити протягом останнього року надано в межах цієї програми). Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в лютому четвертий місяць поспіль залишилася на рівні 7,6% річних.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у лютому видано в м. Київ та Київській області - 357 договорів на загальну суму 631,4 млн грн (48,5% від загального обсягу), Львівській (51 договір на 99,6 млн грн), Одеській (46 на 71,9 млн грн) та Вінницькій (35 на 50,9 млн грн) областях.

Як повідомляв Укрінформ, банки України у 2023 році видали 6114 іпотечних кредитів на загальну суму 9,1 млрд грн.
 

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