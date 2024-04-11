ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 11.04.24

Долар зміцнився в четвер після того, як більш високі, ніж очікувалося, дані по інфляції в США розвіяли тривалі очікування того, що ФРС почне цикл зниження ставок в червні, в той час як єна застигла на рівнях, які востаннє спостерігалися в середині 1990 року.