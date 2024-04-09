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Мінфін знизив ставки 13-24-міс. ОВДП ще на 0,1-0,15 п.п.

22:58 09.04.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України на первинних аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок змогло знизити ставку відсікання 13-міс. облігацій ще на 0,15 процентного пункту (п.п.) - відповідно до 16,1%, а 24-міс. - на 0,1 в.п. до 17,0% річних.

За даними на сайті Мінфіну, при зниженні ліміту пропозиції найкоротших облігацій з 4 млрд грн тиждень тому до 3 млрд грн (тут і далі за номіналом) попит на них скоротився з 7,83 млрд грн до 6,2 млрд грн, було відхилено 9 із 26 заявок за ставками до 16,15% річних.

Попит на 24-міс. облігації був приблизно на рівні попереднього тижня - 309,5 млн грн за пропозицією 3 млрд грн, усі покупці згодні були на ставку 17,0% річних.

Що стосується найдовших 40-міс. облігацій, то за пропозицією 3 млрд грн Мінфін задовольнив 11 із 12 заявок на 1,78 млрд грн, залишивши ставку відсікання на рівні минулого тижня - 18,3% річних та відхиливши одну заявку на 0,1 млрд грн під 18,35% річних .

Сумарно обсяг продажів гривневих облігацій цього вівторка знизився до 5,4 млрд грн з 6,75 млрд грн тиждень тому.

З валютних паперів на цей раз до продажу пропонувалися облігації в євро. Ставка їх розміщення залишилася незмінною - 3,25% річних, проте обсяг продажів впав до EUR42,92 млн з EUR278,71 млн на попередньому аукціоні 20 лютого.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону50*51
Код випуску облігацій Дорозміщення
 UA4000230635		Первинне
розміщення
UA4000230809
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 3 000 000 3 000 000
Дата розміщення 09.04.2024 09.04.2024
Дата оплати за придбані облігації 10.04.2024 10.04.2024
Дата оплати відсотків 01.05.2024 18.09.2024
Дата оплати відсотків 30.10.2024 19.03.2025
Дата оплати відсотків 30.04.2025 17.09.2025
Дата оплати відсотків  18.03.2026
Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.20 85.00
Номінальний рівень дохідності, % 16.24 17.00
Термін обігу (днів) 385 707
Дата погашення 30.04.2025 18.03.2026
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 6 204 612 000 309 454 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3 000 000 000 309 454 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 11 000 000 000 309 454 000
Кількість поданих заявок, шт. 26 10
Кількість задоволених заявок, шт. 17 10
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.15 17.00
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.05 17.00
Встановлена дохідність, % 16.10 17.00
Середньозважена дохідність, % 16.10 17.00
Надходження до бюджету 3 218 462 500.40 312 381 434.84

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону5253*
Код випуску облігацій Дорозміщення
 UA4000230270		Первинне
розміщення
UA4000230817
 (Ном. в ін.вал. EUR)
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 3 000 000 100 000
Дата розміщення 09.04.2024 09.04.2024
Дата оплати за придбані облігації 10.04.2024 10.04.2024
Дата оплати відсотків 10.07.2024 16.05.2024
Дата оплати відсотків 08.01.2025 14.11.2024
Дата оплати відсотків 09.07.2025 15.05.2025
Дата оплати відсотків 07.01.2026 
Дата оплати відсотків 08.07.2026 
Дата оплати відсотків 06.01.2027 
Дата оплати відсотків 07.07.2027 
Розмір купонного платежу на одну облігацію 92.50 16.25
Номінальний рівень дохідності, % 18.50 3.25
Термін обігу (днів) 1 183 400
Дата погашення 07.07.2027 15.05.2025
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 880 671 000 42 366 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 780 671 000 42 366 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 12 612 221 000 42 366 000
Кількість поданих заявок, шт. 12 20
Кількість задоволених заявок, шт. 11 20
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 18.35 3.25
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 18.10 3.23
Встановлена дохідність, % 18.30 3.25
Середньозважена дохідність, % 18.29 3.25
Надходження до бюджету 1 870 167 826.82 42 921 387.96

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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