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Мінфін знизив ставки 13-24-міс. ОВДП ще на 0,1-0,15 п.п.
Міністерство фінансів України на первинних аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок змогло знизити ставку відсікання 13-міс. облігацій ще на 0,15 процентного пункту (п.п.) - відповідно до 16,1%, а 24-міс. - на 0,1 в.п. до 17,0% річних.
За даними на сайті Мінфіну, при зниженні ліміту пропозиції найкоротших облігацій з 4 млрд грн тиждень тому до 3 млрд грн (тут і далі за номіналом) попит на них скоротився з 7,83 млрд грн до 6,2 млрд грн, було відхилено 9 із 26 заявок за ставками до 16,15% річних.
Попит на 24-міс. облігації був приблизно на рівні попереднього тижня - 309,5 млн грн за пропозицією 3 млрд грн, усі покупці згодні були на ставку 17,0% річних.
Що стосується найдовших 40-міс. облігацій, то за пропозицією 3 млрд грн Мінфін задовольнив 11 із 12 заявок на 1,78 млрд грн, залишивши ставку відсікання на рівні минулого тижня - 18,3% річних та відхиливши одну заявку на 0,1 млрд грн під 18,35% річних .
Сумарно обсяг продажів гривневих облігацій цього вівторка знизився до 5,4 млрд грн з 6,75 млрд грн тиждень тому.
З валютних паперів на цей раз до продажу пропонувалися облігації в євро. Ставка їх розміщення залишилася незмінною - 3,25% річних, проте обсяг продажів впав до EUR42,92 млн з EUR278,71 млн на попередньому аукціоні 20 лютого.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|50*
|51
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000230635
|Первинне
розміщення
UA4000230809
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|3 000 000
|3 000 000
|Дата розміщення
|09.04.2024
|09.04.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|10.04.2024
|10.04.2024
|Дата оплати відсотків
|01.05.2024
|18.09.2024
|Дата оплати відсотків
|30.10.2024
|19.03.2025
|Дата оплати відсотків
|30.04.2025
|17.09.2025
|Дата оплати відсотків
|18.03.2026
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|81.20
|85.00
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.24
|17.00
|Термін обігу (днів)
|385
|707
|Дата погашення
|30.04.2025
|18.03.2026
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|6 204 612 000
|309 454 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|3 000 000 000
|309 454 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|11 000 000 000
|309 454 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|26
|10
|Кількість задоволених заявок, шт.
|17
|10
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.15
|17.00
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.05
|17.00
|Встановлена дохідність, %
|16.10
|17.00
|Середньозважена дохідність, %
|16.10
|17.00
|Надходження до бюджету
|3 218 462 500.40
|312 381 434.84
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|52
|53*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000230270
|Первинне
розміщення
UA4000230817
(Ном. в ін.вал. EUR)
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|3 000 000
|100 000
|Дата розміщення
|09.04.2024
|09.04.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|10.04.2024
|10.04.2024
|Дата оплати відсотків
|10.07.2024
|16.05.2024
|Дата оплати відсотків
|08.01.2025
|14.11.2024
|Дата оплати відсотків
|09.07.2025
|15.05.2025
|Дата оплати відсотків
|07.01.2026
|Дата оплати відсотків
|08.07.2026
|Дата оплати відсотків
|06.01.2027
|Дата оплати відсотків
|07.07.2027
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|92.50
|16.25
|Номінальний рівень дохідності, %
|18.50
|3.25
|Термін обігу (днів)
|1 183
|400
|Дата погашення
|07.07.2027
|15.05.2025
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|1 880 671 000
|42 366 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|1 780 671 000
|42 366 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|12 612 221 000
|42 366 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|12
|20
|Кількість задоволених заявок, шт.
|11
|20
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|18.35
|3.25
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|18.10
|3.23
|Встановлена дохідність, %
|18.30
|3.25
|Середньозважена дохідність, %
|18.29
|3.25
|Надходження до бюджету
|1 870 167 826.82
|42 921 387.96
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
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