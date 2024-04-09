Мінфін знизив ставки 13-24-міс. ОВДП ще на 0,1-0,15 п.п.

Міністерство фінансів України на первинних аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок змогло знизити ставку відсікання 13-міс. облігацій ще на 0,15 процентного пункту (п.п.) - відповідно до 16,1%, а 24-міс. - на 0,1 в.п. до 17,0% річних.

За даними на сайті Мінфіну, при зниженні ліміту пропозиції найкоротших облігацій з 4 млрд грн тиждень тому до 3 млрд грн (тут і далі за номіналом) попит на них скоротився з 7,83 млрд грн до 6,2 млрд грн, було відхилено 9 із 26 заявок за ставками до 16,15% річних.

Попит на 24-міс. облігації був приблизно на рівні попереднього тижня - 309,5 млн грн за пропозицією 3 млрд грн, усі покупці згодні були на ставку 17,0% річних.

Що стосується найдовших 40-міс. облігацій, то за пропозицією 3 млрд грн Мінфін задовольнив 11 із 12 заявок на 1,78 млрд грн, залишивши ставку відсікання на рівні минулого тижня - 18,3% річних та відхиливши одну заявку на 0,1 млрд грн під 18,35% річних .

Сумарно обсяг продажів гривневих облігацій цього вівторка знизився до 5,4 млрд грн з 6,75 млрд грн тиждень тому.

З валютних паперів на цей раз до продажу пропонувалися облігації в євро. Ставка їх розміщення залишилася незмінною - 3,25% річних, проте обсяг продажів впав до EUR42,92 млн з EUR278,71 млн на попередньому аукціоні 20 лютого.



