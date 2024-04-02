Чисті запозичення Мінфіну на ринку ОВДП у I кв.-2024 досягли 39,3 млрд грн - НБУ

Обсяг запозичень Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку в січні-березні 2024 року перевищив обсяг погашень раніше випущених облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 39 млрд 250,9 млн грн в еквіваленті, зокрема в березні - на 19 млрд 132,8 млн грн, повідомив Національний банк України (НБУ).

Зазначається, що ролловер (перевкладення) в ОВДП у першому кварталі становив 129% за номіналом у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

Згідно з даними Депозитарію НБУ, за три місяці-2024 уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 69 млрд 24,6 млн грн, $763,6 млн і EUR514,2 млн, тоді як на погашення за цей період було спрямовано 26 млрд 122,9 млн грн, $810,9 млн і EUR555,5 млн.

Згідно з наданою центробанком інформацією, від початку повномасштабного вторгнення РФ до 31 березня 2024 року уряд залучив на первинних аукціонах 623 млрд 200,3 млн грн, $6 млрд 380,9 млн і EUR2 млрд 227,3 млн, на погашення спрямував 455 млрд 494,7 млн грн, $6 млрд 946,5 млн і EUR1 млрд 806,1 млн відповідно.

Нацбанк вважає, що пожвавленню внутрішнього боргового ринку сприяло надання банкам можливості покривати до 50% обов'язкових резервів за рахунок визначеного НБУ переліку бенчмарк-ОВДП і дозволу нерезидентам переказувати за кордон кошти з процентів за ОВДП після 1 квітня 2023 року за умови дотримання інвесторами тримісячного безперервного строку володіння ними до виплати процентів.

"Зі свого боку уряд пропонує ставки за ОВДП на ринковому рівні. У березні 2024 року максимальна дохідність ОВДП, що розміщуються на аукціонах, становила в гривні 18,50% річних, у доларах США - 4,66% річних", - зазначив регулятор.

НБУ нагадав, що розміщення ОВДП у євро в березні не проводилося.

Повідомляється, що портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на 1 квітня 2024 року становив 107,8 млрд грн в еквіваленті, що більш ніж у 2,2 раза перевищує показник за аналогічний період 2023 року - 48,0 млрд грн.

Обсяг військових ОВДП у власності нерезидентів також за рік зріс більш ніж удвічі і на 1 квітня 2024 року становив 14 млрд 607,4 млн грн, $23,6 млн і EUR0,1 млн.

Основною відмінністю військових ОВДП від звичайних є спрощена ідентифікація покупців, введена на початку війни спеціально для таких випусків.

Зазначається, що Мінфін у березні 2024 року здійснив погашення військових ОВДП на суму 15 млрд 933,4 млн грн і $262,4 млн.

Згідно з оновленою програмою розширеного фінансування EFF із Міжнародним валютним фондом, 2024 року очікується зниження чистого внутрішнього фінансування до 2,0% ВВП, або 152 млрд грн із 3,1% ВВП, або 204 млрд грн 2023 року, зокрема з боку банків - до 2,0% ВВП, або 152 млрд грн із 2,6% ВВП, або 167 млрд грн.