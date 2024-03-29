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Обсяг пільгових іпотечних кредитів за програмою «єОселя» перевищив 13 мільярдів
За програмою "єОселя" квартири та будинки придбали вже понад 8,5 тис. українських родин. Загальна сума виданих іпотечних кредитів становить більш як 13 млрд грн. Кредити за програмою отримали 40% заявників, які в застосунку "Дія" прийняли попередню пропозицію від банку-партнера програми.
"Нині маємо вже вісім банків, які долучилися до реалізації програми. А отже, вибір пропозиції від банків-партнерів буде ще більшим", - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Загалом, за інформацією "Укрфінжитла", з початку старту програми "єОселя" заявки на участь подали понад 160 тис. родин. Із них визначились та обрали попередню пропозицію від банку-партнера програми - 20 тис.
Хто може скористатися програмою "єОселя"
Скористатися програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій - учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян - ставка іпотеки становить 7%.
Програма "єОселя" почала свою роботу в жовтні 2022 року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифри та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами "єОселі" є "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус Банк", Sky Bank, "Укрексімбанк" та Sense Bank. Джерело: https://biz.censor.net/n3481425
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