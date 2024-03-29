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Обсяг пільгових іпотечних кредитів за програмою «єОселя» перевищив 13 мільярдів

16:39 29.03.2024 |

Фінанси, Економіка

 

За програмою "єОселя" квартири та будинки придбали вже понад 8,5 тис. українських родин. Загальна сума виданих іпотечних кредитів становить більш як 13 млрд грн. Кредити за програмою отримали 40% заявників, які в застосунку "Дія" прийняли попередню пропозицію від банку-партнера програми.

"Нині маємо вже вісім банків, які долучилися до реалізації програми. А отже, вибір пропозиції від банків-партнерів буде ще більшим", - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Загалом, за інформацією "Укрфінжитла", з початку старту програми "єОселя" заявки на участь подали понад 160 тис. родин. Із них визначились та обрали попередню пропозицію від банку-партнера програми - 20 тис.

Хто може скористатися програмою "єОселя"

Скористатися програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій - учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян - ставка іпотеки становить 7%.

Програма "єОселя" почала свою роботу в жовтні 2022 року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифри та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами "єОселі" є "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус Банк", Sky Bank, "Укрексімбанк" та Sense Bank. Джерело: https://biz.censor.net/n3481425
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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