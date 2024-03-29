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АНАЛІТИКА

Мінфін у II кв.-2024 планує три розміщення ОВДП в євро і два в доларах

13:36 29.03.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України на первинних аукціонах у другому кварталі 2024 року щовівторка буде виставляти на продаж три випуски гривневих облігацій: із погашенням за рік, два роки і три роки, випливає з графіка аукціонів на сайті Мінфіну.

Згідно з ним, у квітні і травні заплановані також три розміщення річних паперів у євро (9 квітня, 14 і 21 травня), а в червні - два розміщення річних доларових паперів (18 і 25 червня).

Після зниження Нацбанком з 15 березня облікової ставки з 15% до 14,5% річних і ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами з 19% до 17,5% річних, Мінфіну вдалося опустити ставку відсікання річних паперів на 0,45 відсоткового пункту (в.п.) - до 16,35%, дворічних - на 0,4 в.п., до 17,2% річних, а трирічних - на 0,2 в.п., до 18,3% річних.

Річні доларові ОВДП у березні розміщувалися під 4,66% річних, у євро - під 3,25% річних.

У рамках третього перегляду програми розширеного фінансування EFF оцінку внутрішнього фінансування дефіциту держбюджету за рахунок ОВДП знизили до 148 млрд грн зі 155 млрд грн під час другого перегляду, зокрема з боку комерційних банків - до 152 млрд грн зі 168 млрд грн. Однак щодо валютних ОВДП планується їхній випуск в обсязі, що забезпечує 100% ролловер.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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