єОселя: за тиждень видали 211 кредитів на придбання житла

Від початку дії програми єОселя станом на 25 березня 8 371 українських родин взяли кредити на придбання житла; 211 кредитів було оформлено за минулий тиждень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

"8 371 родина отримала кредити на суму понад 12,8 млрд грн у рамках урядової програми єОселя з моменту її старту", - йдеться в повідомленні.

За минулий тиждень видано 211 кредитів на загальну суму 345 млн грн. Зазначається, що серед отримувачів - 113 військовослужбовців та силовиків, 13 педагогів, 16 медиків, 4 науковці, 54 родини без власного житла, 6 ВПО та 5 ветеранів.

Як повідомлялося, програма єОселя запрацювала в жовтні 2022 року; її реалізовують Мінекономіки, Мінцифри, Укрфінжитло та "Дія". Нещодавно набрали чинності зміни до умов отримання пільгових іпотечних кредитів за програмою єОселя, завдяки чому позичальники можуть купувати не тільки квартири, а й житлові будинки або таунхауси.